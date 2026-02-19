В своей автобиографической работе автор описывает сложный путь духовного разочарования и последующего возрождения. Будучи священнослужителем, он столкнулся с глубоким противоречием между официальной церковной обрядностью и живыми истинами, которые он открывал для себя при самостоятельном, непредвзятом чтении Библии. Книга фокусируется на моменте «прозрения», когда внешние формы культа перестали удовлетворять его духовную жажду, уступив место поиску личных отношений со Христом.

Автор детально реконструирует свои внутренние диалоги и сомнения, описывая процесс постепенного отказа от догматов, которые он счел не имеющими библейского основания. Его уход из православия представлен не как политический или социальный жест, а как акт послушания голосу совести и «свету Писания». Это честная исповедь человека, который ради истины решился оставить привычный статус, окружение и стабильность, выбрав путь евангельского христианина.

Г. Добровольский – Во свете Писания

Брайт, Калифорния: Издательство «Наши дни», 1967. – 68 с.

