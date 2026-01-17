Добсон - 7 советов измученным родителям
Кей и Леонард мечтают о более спокойной жизни. Трое их детей одновременно играют в футбольной, баскетбольной и бейсбольной командах, берут уроки игры на фортепьяно, занимаются плаванием и посещают кружки. Кей тратит почти все время на то, чтобы развозить их на секции, а Леонард пытается справиться с засильем дел на работе. Хотя Кей оставила бизнес, чтобы посвятить себя семье, она чувствует себя задерганной и обессиленной: «Это просто какое-то безумие!» Ей необходимо что-то срочно менять, но в графике нет и нескольких минут, чтобы просто поразмыслить.
В своей книге «7 советов измученным родителям» известный психолог Джеймс Добсон обращается именно к таким семьям, живущим в состоянии хронического стресса и цейтнота. Он анализирует проблему «запредельных нагрузок», которые современные родители добровольно взваливают на себя и своих детей, пытаясь соответствовать социальным стандартам успеха. Автор предлагает практические стратегии, как сохранить баланс в мире, где суета стала нормой, и как научиться делать больше, затрачивая при этом меньше эмоциональных усилий.
Книга построена как последовательное руководство к обретению мира внутри семьи. Добсон призывает родителей «выключить все», настроиться на правильную волну и вспомнить о самом необходимом. Особое внимание уделяется духовному аспекту — обретению «Святого Божьего покоя» и силе молитвы, которая, по мнению автора, является единственно правильным решением для тех, кто дошел до предела своих сил. Это своевременное приободрение для каждого, кто хочет вернуть радость в свой дом.
Джеймс Добсон — 7 советов измученным родителям
Пер. с англ. Е. и С. Прищенко. — К.: Брайт Стар Паблішинг, 2013. — 80 с.
ISBN 978-966-2665-19-2
Джеймс Добсон — 7 советов измученным родителям — Содержание
Вступление
1. Святой Божий покой: Как найти тишину посреди жизненного шторма.
2. Самое необходимое: Расстановка приоритетов в воспитании и быту.
3. Делайте больше с меньшими усилиями: Секреты продуктивности без выгорания.
4. Как сохранить баланс: Удержание равновесия между работой, домом и отдыхом.
5. Выключите все и настройтесь на правильную волну: Важность цифрового детокса и общения.
6. Своевременное приободрение: Где брать силы, когда руки опускаются.
7. Молитва — единственно правильное решение: Духовный фундамент крепкой семьи.
Эпилог
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