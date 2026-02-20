В эпоху, когда границы детства размываются, а социальные сети диктуют девочкам суровые стандарты внешности и поведения, книга Джеймса Добсона становится настоящим компасом для родителей. Автор исследует специфические эмоциональные нужды девочек: их потребность в безопасности, нежности и безусловном принятии.
Особое внимание Добсон уделяет роли отца в жизни дочери как гаранта её будущей уверенности в себе и способности строить здоровые отношения с мужчинами. Книга наполнена практическими советами о том, как говорить с дочерью о деликатных темах, как фильтровать влияние медиа и как помочь ей вырасти сильной, мудрой и милосердной женщиной.
Джеймс Добсон – Как воспитывать девочек - Практические советы и рекомендации для тех, кто воспитывает следующее поколение женщин
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2015. – 354 с.
ISBN 978-5-7454-1368-1
Джеймс Добсон – Как воспитывать девочек – Содержание
Благодарности
1. Чудесный мир девочек
2. Девочки в опасности
3. Прекрасный пол
4. Почему она — та, кто она есть
5. Как научить девочку быть леди
6. Как мы смущаем ангелов
7. Девочки и их матери
8. Молодые женщины говорят о своих отцах
9. Почему так важны отцы
10. От отцов к дочерям
11. Золушка на балу
12. Одержимость красотой
13. Вопросы и ответы по теме
14. Река культуры
15. Последствия
16. Хорошие новости о девочках
17. Как очаровать вашу дочь
18. Половое созревание и подростковый период
19. Задиры, приятели и лучшие друзья
20. Ответы на вопросы о половом созревании и подростковом периоде
21. Защита вашей дочери от навязчивой технологии
22. Последнее обращение
Дополнение. Полезные материалы для родителей
Comments (1 comment)