В эпоху, когда границы детства размываются, а социальные сети диктуют девочкам суровые стандарты внешности и поведения, книга Джеймса Добсона становится настоящим компасом для родителей. Автор исследует специфические эмоциональные нужды девочек: их потребность в безопасности, нежности и безусловном принятии.

Особое внимание Добсон уделяет роли отца в жизни дочери как гаранта её будущей уверенности в себе и способности строить здоровые отношения с мужчинами. Книга наполнена практическими советами о том, как говорить с дочерью о деликатных темах, как фильтровать влияние медиа и как помочь ей вырасти сильной, мудрой и милосердной женщиной.

Джеймс Добсон – Как воспитывать девочек - Практические советы и рекомендации для тех, кто воспитывает следующее поколение женщин

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2015. – 354 с.

ISBN 978-5-7454-1368-1

Джеймс Добсон – Как воспитывать девочек – Содержание

Благодарности

1. Чудесный мир девочек

2. Девочки в опасности

3. Прекрасный пол

4. Почему она — та, кто она есть

5. Как научить девочку быть леди

6. Как мы смущаем ангелов

7. Девочки и их матери

8. Молодые женщины говорят о своих отцах

9. Почему так важны отцы

10. От отцов к дочерям

11. Золушка на балу

12. Одержимость красотой

13. Вопросы и ответы по теме

14. Река культуры

15. Последствия

16. Хорошие новости о девочках

17. Как очаровать вашу дочь

18. Половое созревание и подростковый период

19. Задиры, приятели и лучшие друзья

20. Ответы на вопросы о половом созревании и подростковом периоде

21. Защита вашей дочери от навязчивой технологии

22. Последнее обращение

Дополнение. Полезные материалы для родителей