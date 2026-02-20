Добсон - Как воспитывать девочек

Добсон - Как воспитывать девочек
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling

В эпоху, когда границы детства размываются, а социальные сети диктуют девочкам суровые стандарты внешности и поведения, книга Джеймса Добсона становится настоящим компасом для родителей. Автор исследует специфические эмоциональные нужды девочек: их потребность в безопасности, нежности и безусловном принятии.

Особое внимание Добсон уделяет роли отца в жизни дочери как гаранта её будущей уверенности в себе и способности строить здоровые отношения с мужчинами. Книга наполнена практическими советами о том, как говорить с дочерью о деликатных темах, как фильтровать влияние медиа и как помочь ей вырасти сильной, мудрой и милосердной женщиной.

Джеймс Добсон – Как воспитывать девочек - Практические советы и рекомендации для тех, кто воспитывает следующее поколение женщин

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2015. – 354 с.

ISBN 978-5-7454-1368-1

Джеймс Добсон – Как воспитывать девочек – Содержание

Благодарности

  • 1. Чудесный мир девочек

  • 2. Девочки в опасности

  • 3. Прекрасный пол

  • 4. Почему она — та, кто она есть

  • 5. Как научить девочку быть леди

  • 6. Как мы смущаем ангелов

  • 7. Девочки и их матери

  • 8. Молодые женщины говорят о своих отцах

  • 9. Почему так важны отцы

  • 10. От отцов к дочерям

  • 11. Золушка на балу

  • 12. Одержимость красотой

  • 13. Вопросы и ответы по теме

  • 14. Река культуры

  • 15. Последствия

  • 16. Хорошие новости о девочках

  • 17. Как очаровать вашу дочь

  • 18. Половое созревание и подростковый период

  • 19. Задиры, приятели и лучшие друзья

  • 20. Ответы на вопросы о половом созревании и подростковом периоде

  • 21. Защита вашей дочери от навязчивой технологии

  • 22. Последнее обращение

Дополнение. Полезные материалы для родителей

Added 20.02.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

