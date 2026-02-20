Добсон - Любовь на всю жизнь

Как-то я слышал историю о парне, который влюбился в красивую девушку. Перед тем, как признаться в любви, он пригласил ее домой, чтобы познакомить с мамой. К сожалению, матери девушка не понравилась, и она отказалась благословить сына на брак. Такая же история повторилась с тремя другими претендентками на роль жены нашего героя. Наконец он нашел девушку, которая поразительно походила на его мать. Походка, манера говорить и даже внешность — все похоже. «Этот выбор мама, конечно же, одобрит», — подумал парень. Изнемогая от нетерпения и волнения, он пригласил девушку в гости и — что, по-вашему, произошло? — Она не понравилась его отцу!

Наш парень, конечно, оказался в затруднительном положении, однако он не одинок в своем горе. Поиск спутника жизни нередко становится самым трудным испытанием, с которым нам приходится сталкиваться. Когда вам, в конце концов, удается встретить психически здорового, психологически зрелого, умного, целеустремленного, добродетельного, доброго, неэгоистичного, привлекательного и истинно верующего партнера, — вы уже слишком устали, чтобы оценить его правильно. Кроме того, повстречать своего принца или принцессу — это только поддела, а вот добиться их благосклонности — это уже вопрос другого порядка.

Добсон Джеймс - Любовь на всю жизнь

Пер. с англ. Черкассы: Смирна, 2005. 166 с.

ISBN 966-7774-82-1

Добсон Джеймс - Любовь на всю жизнь - Содержание

Послесвадебное безумие

Как, избежать наибольшей ошибки в своей жизни

Добродетель вдруг становится необходимостью

Прекрасно, что мы такие разные

Основы христианского брака

Деньги — великий интриган

Некоторые ключевые полоения о сексе

Убийцы брака

Идя по жизни

Возможности брака

Примечания