Добсон - Воспитание не для малодушных

Вы замечали? В последние годы особенно трудно быть хорошим родителем. Это было нелегко и раньше, конечно. Но, во- первых, дети появляются на свет без сопроводительной инструкции, и вам, по большому счету, приходится справляться с ними по собственному разумению. К тому же они немыслимо сложны, и у вас нет гарантированной формулы, которая работала бы во всех случаях. Методы, приносящие успех с одним ребенком, могут быть абсолютно бесполезными с другими. Многие родители не понимают этого поразительного аспекта в деле воспитания детей, потому что никогда не сталкивались с ним. Они производят целый выводок «легких» детей, хотя этот фактор нельзя назвать их собственным достижением. Мы с женой знаем одну такую семью. Они благословлены тремя самым прекрасными детьми, которых только можно встретить. Все трое учатся только на отлично, их комнаты содержатся в полном порядке, все они музыкально одарены, едят по всем правилам этикета, занимаются спортом, со взрослыми разговаривают вежливо и учтиво, и даже прикус у них не нуждается в исправлении. Порой даже завидно смотреть, насколько у них все хорошо.

Как можно было ожидать, наши друзья весь успех приписывали себе самим. Они даже были склонны, совсем чуть-чуть, давать другим людям советы о том, как следует воспитывать детей. Они были воплощением самодовольства.

Но затем произошло нечто неожиданное. Господь, у Которого, должно быть, есть чувство юмора, приготовил для них подарок в виде маленького торнадо и отправил им его как сюрприз в день сорокалетия мамы. С тех пор эта семья стала спотыкаться. Маленький сорванец, которому сейчас шесть лет, непреклонен и тверд, как сталь. Ему нравится сражаться с родителями, и уже сейчас он знает намного больше, чем они. Вы только спросите его. Он вам все скажет. Но забавно, что родители вскоре после его рождения перестали давать другим людям советы по воспитанию детей. Их работа по воспитанию собственного ребенка оказалась намного сложнее, чем они думали.

Когда я вспоминаю этих родителей, у меня перед глазами возникает фотография молодой, элегантно одетой женщины, которая держит в руках чашечку кофе. Ее мизинчик изящно оттопырен в сторону, а лицо излучает полную уверенность в себе. К сожалению, на тот момент женщина не знала, что она стоит на грани поражения, потому что ее нижняя юбка сползла вниз и покоилась в районе щиколоток. Подпись под той фотографией гласит: «-Уверены в себе? Это только до того, как вы поймете ситуацию!» Вот уж поистине!

Многие твердолобые детишки разбили вдребезги уверенность своих родителей. Именно так они одерживают свои победы. Если в вашей семье появлялись только уступчивые дети, которые постоянно улыбались, а затем торопились выполнить ваши поручения, тогда берегитесь. Вполне вероятно, что вы недооцениваете эту ситуацию. Господь может и вам послать сюрприз-подарок. Я уверен в следующем: если у вас достаточно детишек, рано или поздно вы обнаружите, что вообще не бывает простых людей... в любом возрасте.

Добсон Д. - Воспитание не для малодушных

Пер. с англ. - СПб.: МРОХВЕП «Христианская миссия», 2006. - 272 с.

ISBN 5-8445-0131-4

Добсон Д. - Воспитание не для малодушных – Содержание

1. Брошенный вызов

2. Твердый и мягкий

3. Что говорят о своих детях тридцать пять тысяч родителей

4. Что говорят о себе тридцать пять тысяч родителей

5. С любовью к родителям, которые испытывают боль

6. Советы родителям маленьких детей

7. Силовые игры

8. Слишком уставшие, чтобы воспитывать

9. Советы родителям подростков

10. Вопросы и ответы

11. Отпустить повзрослевшего ребенка

12. Заключительная мысль

Приложение