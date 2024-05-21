Каждому из нас важно осознавать, кто мы в Боге и какова Его первоначальная цель для нас. Без этого мы не можем в полноте нести Его природу, славу и влияние в те места, в которых Он поставил нас. Для меня большая честь и радость делиться с вами своими мыслями о царственном священстве. К сожалению, общаясь сегодня со многими людьми в разных городах, я вижу, что понимание этой истины часто бывает упущено, но я знаю, что если мы осознаем природу, вложенную в нас Богом, и примем ее всем нашим естеством, – это принесет большие плоды. То, что я вынес из моих взаимоотношений с Богом, и в чем до сих пор продолжаю утверждаться, – это что если ты не приобрел что-то внутри себя, ты не сможешь проявить это во внешнем мире. Это касается разных сфер.

Например, если исцеление не получено внутри, человек не будет иметь его физически. То же самое можно сказать о семейной жизни. Мы с моей супругой женаты уже 25 лет, и для меня это очень ценно, но был период в нашей жизни, когда мы столкнулись с серьезными проблемами и не знали, как выйти из них. Но однажды брат из церкви подошел ко мне, ткнул пальцем в грудь и спросил: «Готов ли ты до конца бороться за свою семью?» В моей голове пролетело много мыслей, и я сказал: «Готов».

Я часто вспоминаю этот момент и понимаю, что твердая решимость должна была прийти внутрь меня, чтобы затем результат проявился в физическом мире. Когда мы осознаем внутри, что являемся царями и священниками, то уже не будем прятаться ни за чьей спиной, а начнем приносить Божий свет и Его царство туда, где находимся. Мы будем стоять в проломе за народ, среди которого живем. Я молюсь, чтобы Дух Святой открыл вам гораздо больше, чем написано в этой книге, чтобы вы приняли это слово, растворили верой в своей жизни, и оно принесло много плода! Господь да благословит вас!

С любовью к вам, Василий Доценко

Василий Доценко - Царственное священство

«ЛитРес: Самиздат», 2021

Василий Доценко - Царственное священство - Содержание

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Введение

Часть I Сотворены, чтобы владычествовать

Глава 1 Потерянная и восстановленная власть

Глава 2 Посажены во Христе на Небесах

Глава 3 Цари и священники

Часть II Царственное священство от Бытия до Откровения

Глава 1 Царство священников в Ветхом Завете

Глава 2 Царственное священство Нового Завета

Часть III Каким образом мы царствуем и священнодействуем

Глава 1 Даяние как образ жизни

Глава 2 Молитва, соединяющая Небо и землю

Глава 3 Пост, который избрал Бог

Заключение

Молитва