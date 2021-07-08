На русском языке также имеются вполне добротно выполненные работы, освещающие данные проблемы.mТаким образом, возникает вопрос: а имеет ли смысл переводить и издавать еще одно сочинение, не претендующее на полноту раскрытия темы и не вводящее в научный оборот новые данные? Да, безусловно, имеет. Хотя бы потому, что книга эта принадлежит одной из ярчайших фигур в антиковедении XX в. — Эрику Робертсону Доддсу (1893—1979), имя которого уже знакомо и отечественному читателю благодаря изданию русского перевода его самой известной книги «Греки и иррациональное».

В настоящее время существует необозримое множество книг по истории раннего христианства, и добрую половину их составляют исследования, посвященные непростым взаимоотношениям старой языческой и новой христианской религий, попыткам указать место христианства в истории Рима и объяснить причины его стремительного превращения из маргинальной, преследуемой секты в государственную религию.

Pagan and Christian in an Age of Anxiety

Серия: Studia classica

Издательство: Гуманитарная Академия, 2003 г.

Твердый переплет, 320 стр.

ISBN 5-93762-001-9



Предлагаемая вниманию читателя работа «Язычник и христианин в смутное время», как и «Греки и иррациональное», составлена на основе курса лекций, прочитанных Э. Р. Доддсом в Белфастском Королевском университете в 1963 году. Надо сказать, что «Язычник и христианин», как и «Греки», берет свое начало в книге «Исследования по истории взлета и падения греко-римского рационализма», которую Доддс собирался написать в конце сороковых годов. В намеченном плане этих «Исследований» мы можем найти такие разделы, как «Эллинистическая картина мира и последствия ее воздействия на развитие мысли», «Эллинизм Плотина», «Языческая критика христианства». Все эти темы нашли свое раскрытие в данной книге.

«Язычник и христианин в смутное время» представляет несомненный интерес для историка-профессионала (так, в 1979 году в Принстонском университете был даже проведен семинар, посвященный анализу теории «смутного времени»), но сам автор говорит, что «этот курс был обращен к широкой аудитории», и надеется, что эти лекции «могут заинтересовать широкого читателя, не имеющего специальных знаний об античной мысли или христианской теологии».

Чем же интересна эта книга? Автор обращается к изучению одного из интереснейших периодов античной истории — постепенного заката Римской империи, но его волнуют не политические, экономические или социальные процессы, происходящие в обществе, а то, каким образом сказалось на этих процессах изменение «картины мира», превращение космоса из «прекраснейшей из возникших вещей» (Р/б/. Tim., 29 а) в обитель зла, а его творца — из «наилучшей из причин» в «Князя мира сего».