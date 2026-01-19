Догерти Кэрол - Прометей

Образ титана, укравшего огонь у богов, — это не просто древний сюжет, а культурный код, определяющий саму суть человеческой цивилизации. Кэрол Догерти в своей книге «Прометей» предлагает масштабное исследование этого мифа, прослеживая его путь от архаических текстов Гесиода до современных технологических утопий. Для автора Прометей — это символ вечного человеческого стремления выйти за пределы неведения, будь то через научный поиск, политический бунт или художественное творчество.

Книга детально разбирает трансформацию образа: от хитроумного трикстера, состязающегося в остроумии с Зевсом, до величественного мученика и «культурного героя», чей дар огня заложил основы ремесел и искусств. Догерти исследует культовую сторону мифа в Афинах, анализирует трагедию Эсхила и философские размышления Платона, показывая, как античность заложила фундамент для понимания прогресса. Особое внимание уделено тому, как Прометей стал иконой романтизма в произведениях Гете и Шелли, и как Мэри Шелли переосмыслила этот миф в своем «Франкенштейне», предупреждая об опасностях запретного знания.

В современной части исследования автор обращается к «технологическому Прометею», анализируя, как древний миф отражается в прорывах науки и техническом могуществе человека (homo faber). Книга Догерти отвечает на вопрос, почему спустя тысячелетия пламя Прометея продолжает будоражить умы, оставаясь универсальным языком для обсуждения надежды, творчества и ответственности за те дары, которые делают нас людьми.

Кэрол Догерти — Прометей

Переводчик: Иван Ветринский. — «Касталия», 2026. — 216 с.

ISBN 978-5-908110-03-7

Кэрол Догерти — Прометей — Содержание