Догерти - Вест - Матрица и потенциал характера

Цель нашей книги - вернуть к жизни «тело» знаний о структурах характера, осенив его «дыханием» вечных мифологических тем, лежащих в основе человеческого развития. Как клиницисты, мы хорошо знакомы с терминологией, описывающей характерологические паттерны. Этот диагностический язык достаточно разработан и представляет собой необыкновенной богатый ресурс для понимания психических процессов. Но он теряет свою значимость и ценность, если применяется шаблонно и небрежно. На практике в своей конкретизированной и упрощенной форме он может звучать оскорбительно по отношению к пациентам и лишать терапию ее творческого потенциала. По этой причине многие терапевты неохотно пользуются этой терминологией. Действительно, наш клинический язык постоянно дифференцируется и все больше напоминает расчлененное тело Осириса: он дробится на дискретные и порой совершенно безжизненные куски. Мертвые слова - жизнь ушла. И, наоборот, наполненный жизнью термин, например «нарциссизм», обретает глубину и целостность, и таящийся в нем дух раскрывает себя в новом аутентичном смысле. Живой диагностический язык способен сделать клиническую работу не только эффективной, но и увлекательной, позволяя проникать в психические глубины и находить там нужное направление.

Нэнси Дж. Догерти - Жаклин Дж. Вест - Матрица и потенциал характера - С позиций архетипического подхода и теорий развития - В поисках неиссякаемого источника духа

(Современная психотерапия)

М.: Когито-Центр, 2014. - 400 с.

ISBN 978-0-415-40301-6 (англ.)

ISBN 978-5-89353-424-5 (рус.)

Нэнси Дж. Догерти - Жаклин Дж. Вест - Матрица и потенциал характера - С позиций архетипического подхода и теорий развития - В поисках неиссякаемого источника духа - Содержание

Благодарности

Введение

Часть I ИЗБЕГАЮЩИЙ ПАТТЕРН

Глава 1. Шизоидная структура характера - Глава 2. Контрзависимая нарциссическая структура характера - Глава 3. Обсессивно-компульсивная структура характера

Часть II ИЩУЩИЙ ПАТТЕРН

Глава 4. Пограничная структура характера: агония и экстаз - Глава 5. Зависимая нарциссическая структура характера - Глава 6. Истерическая структура характера

Часть III АНТАГОНИСТИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН

Глава 7. Психопатическая структура характера - Глава 8. Альфа-нарциссическая структура характера - Глава 9. Пассивно-агрессивная структура характера

Заключение - Структуры характера, сознание и духовное начало

Примечания

Литература