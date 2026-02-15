Данное издание представляет собой компактный, но содержательный компендиум классических и современных аргументов, обосновывающих разумность веры в Творца. Сборник объединяет в себе наследие выдающихся богословов, философов и ученых, предлагая читателю систематизированный взгляд на апологетику. Книга построена не как сухая научная работа, а как живое интеллектуальное исследование, призванное показать, что вера не противоречит разуму, а, напротив, находит в нем глубокое подтверждение.

В сборнике рассматриваются основные группы доказательств: от онтологического и космологического до телеологического и нравственного. Особое внимание уделяется аргументам от естествознания — так называемому «антропному принципу» и сложности устройства живой клетки, которые указывают на наличие Высшего Замысла. Составитель Т. А. Копяткевич включила в книгу мысли таких авторов, как святитель Василий Великий, Иммануил Кант, Блез Паскаль и современные ученые, что делает труд универсальным пособием как для студентов духовных учебных заведений, так и для любого вдумчивого читателя, ищущего ответы на фундаментальные вопросы бытия.

Доказательства бытия Божия

Сост. Т. А. Копяткевич. — М., Сибирская Благозвонница, 2017. — 186, [6] с.

ISBN 978-5-906911-14-8

Доказательства бытия Божия - Содержание

Вместо предисловия

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОЖИЯ

Космологическое доказательство

Телеологическое доказательство

Онтологическое доказательство

Психологическое доказательство

Натуралистическая гипотеза происхождения религии

Анимистическая гипотеза происхождения религии

Социальная гипотеза происхождения религии

Историческое доказательство

Нравственное доказательство

Эмпирическое доказательство

Материалистическое доказательство

Другие доказательства

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ БЫТИЯ БОЖИЯ

«Факт бытия Бога не подтверждается наукой»

«Если Бог есть, почему Он допускает существование зла?»

«Библия — сборник мифов»

«Атеистов больше, чем верующих.

И с каждым годом это число растет»

«Бога нет, потому что Его нет»

Вместо заключения. Пари Паскаля

Использованная литература

