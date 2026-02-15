Доказательства бытия Божия

Доказательства бытия Божия Сост. Т. А. Копяткевич. — М., Сибирская Благозвонница, 2017. — 186, [6] с. ISBN 978-5-906911-14-8
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Theology and Science, Science and Technology, Ecclesiology Faith Experience

Данное издание представляет собой компактный, но содержательный компендиум классических и современных аргументов, обосновывающих разумность веры в Творца. Сборник объединяет в себе наследие выдающихся богословов, философов и ученых, предлагая читателю систематизированный взгляд на апологетику. Книга построена не как сухая научная работа, а как живое интеллектуальное исследование, призванное показать, что вера не противоречит разуму, а, напротив, находит в нем глубокое подтверждение.

В сборнике рассматриваются основные группы доказательств: от онтологического и космологического до телеологического и нравственного. Особое внимание уделяется аргументам от естествознания — так называемому «антропному принципу» и сложности устройства живой клетки, которые указывают на наличие Высшего Замысла. Составитель Т. А. Копяткевич включила в книгу мысли таких авторов, как святитель Василий Великий, Иммануил Кант, Блез Паскаль и современные ученые, что делает труд универсальным пособием как для студентов духовных учебных заведений, так и для любого вдумчивого читателя, ищущего ответы на фундаментальные вопросы бытия.

Доказательства бытия Божия - Содержание

Вместо предисловия

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОЖИЯ

  • Космологическое доказательство

  • Телеологическое доказательство

  • Онтологическое доказательство

  • Психологическое доказательство

  • Натуралистическая гипотеза происхождения религии

  • Анимистическая гипотеза происхождения религии

  • Социальная гипотеза происхождения религии

  • Историческое доказательство

  • Нравственное доказательство

  • Эмпирическое доказательство

  • Материалистическое доказательство

  • Другие доказательства

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ БЫТИЯ БОЖИЯ

  • «Факт бытия Бога не подтверждается наукой»

  • «Если Бог есть, почему Он допускает существование зла?»

  • «Библия — сборник мифов»

  • «Атеистов больше, чем верующих.

  • И с каждым годом это число растет»

  • «Бога нет, потому что Его нет»

  • Вместо заключения. Пари Паскаля

Использованная литература

Комментарии

