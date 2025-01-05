Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Доктрины Библии

Доктрины Библии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Выучите наизусть главный стих урока: «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Пс. 118:89).

Что такое Библия — книга, имеющая самый большой спрос на протяжении всей истории, книга, которая переведена на большее количество языков, чем любая другая книга?

Слово «библия» дословно значит «книги». Но появляется вопрос: что представляет собой эта книга? Многие предполагают, что это летопись религиозных человеческих исканий и встреч с Богом и что по этой причине она является в основном человеческой книгой. Христианская Церковь всегда смотрела на Библию как на нечто большее, чем на обыкновенную человеческую книгу. Она видела в Библии Слово Божье. Не было в истории христианства доктрины, в которой христиане были бы более единодушны. По сегодняшний день в христианском мире нет никакого сомнения в том, что Библия — Слово Божье.

Доктрины Библии

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 110 с.

Доктрины Библии - Содержание

  • Урок 1. Библия

  • Урок 2. Бог

  • Урок 3. Иисус Христос

  • Урок 4. Смерть Христа

  • Урок 5. Человек и грех

  • Урок 6. Святой Дух

  • Урок 7. Церковь

  • Урок 8. Ангелы, сатана и демоны

  • Урок 9. Спасение

  • Урок 10. Будущие события

Views 330
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books