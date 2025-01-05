Выучите наизусть главный стих урока: «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Пс. 118:89).

Что такое Библия — книга, имеющая самый большой спрос на протяжении всей истории, книга, которая переведена на большее количество языков, чем любая другая книга?

Слово «библия» дословно значит «книги». Но появляется вопрос: что представляет собой эта книга? Многие предполагают, что это летопись религиозных человеческих исканий и встреч с Богом и что по этой причине она является в основном человеческой книгой. Христианская Церковь всегда смотрела на Библию как на нечто большее, чем на обыкновенную человеческую книгу. Она видела в Библии Слово Божье. Не было в истории христианства доктрины, в которой христиане были бы более единодушны. По сегодняшний день в христианском мире нет никакого сомнения в том, что Библия — Слово Божье.

Доктрины Библии

Заочная школа Библейской миссии. — 2012. — 110 с.

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