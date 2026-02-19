Учебное пособие «Доктрины Библии. Часть 2», выпущенное организацией BEE Ukraine в 2002 году, является продолжением систематического курса богословия, разработанного специально для подготовки национальных лидеров и основателей новых церквей. Книга объемом 505 страниц представляет собой глубокий и методически выверенный материал, адаптированный для системы заочного обучения.

Вторая часть пособия фокусируется на ключевых разделах систематического богословия, которые следуют за базовыми темами о Боге и Писании. Обычно в этот объем входят такие фундаментальные дисциплины, как:

Христология (учение о личности и деле Иисуса Христа);

Пневматология (учение о Духе Святом);

Сотериология (учение о спасении);

Экклезиология (учение о Церкви, что критически важно для курса по основанию новых общин).

Методология BEE (Biblical Education by Extension) делает акцент не только на передаче академических знаний, но и на их практическом применении в служении. Каждый раздел снабжен вопросами для самопроверки и заданиями, которые побуждают студента соотносить библейские доктрины с реальностью созидания поместной церкви. Это пособие стало важным инструментом для формирования богословского фундамента целого поколения пасторов в Украине и за её пределами.

Доктрины Библии - часть 2

Учебное пособие

Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования

BEE Ukraine 2002 г. - 505 с.

Доктрины Библии - часть 2 - Содержание

Инструкция для студента

Раздел I. СПАСИТЕЛЬ И СПАСЕНИЕ

Урок 1. Личность Искупителя. Часть 1

Урок 2, Личность Искупителя. Часть II

Урок 3. Искупление

Урок 4. Учения об избрании и спасении

Приложение. Кальвин о предопределении

Урок 5. Пределы и условия искупления

Раздел II. ДУХ СВЯТОЙ И ЦЕРКОВЬ

Урок 6. Служение Святого Духа. Часть I

Урок 7. Служение Святого Духа. Часть II

Урок 8. Церковь. Часть 1

Урок 9. Церковь. Часть II

Раздел III. ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

Урок 10. Тысячелетнее Царство: различные точки зрения

Урок 11. Восхищение Церкви и период Великой Скорби

Урок 12. Судьба человека в вечности

Ответы на вопросы для самопроверки

Экзамены

Библиография