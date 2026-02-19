Доктрины Библии - часть 2
Учебное пособие «Доктрины Библии. Часть 2», выпущенное организацией BEE Ukraine в 2002 году, является продолжением систематического курса богословия, разработанного специально для подготовки национальных лидеров и основателей новых церквей. Книга объемом 505 страниц представляет собой глубокий и методически выверенный материал, адаптированный для системы заочного обучения.
Вторая часть пособия фокусируется на ключевых разделах систематического богословия, которые следуют за базовыми темами о Боге и Писании. Обычно в этот объем входят такие фундаментальные дисциплины, как:
Христология (учение о личности и деле Иисуса Христа);
Пневматология (учение о Духе Святом);
Сотериология (учение о спасении);
Экклезиология (учение о Церкви, что критически важно для курса по основанию новых общин).
Методология BEE (Biblical Education by Extension) делает акцент не только на передаче академических знаний, но и на их практическом применении в служении. Каждый раздел снабжен вопросами для самопроверки и заданиями, которые побуждают студента соотносить библейские доктрины с реальностью созидания поместной церкви. Это пособие стало важным инструментом для формирования богословского фундамента целого поколения пасторов в Украине и за её пределами.
Учебное пособие
Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования
BEE Ukraine 2002 г. - 505 с.
Доктрины Библии - часть 2 - Содержание
Инструкция для студента
Раздел I. СПАСИТЕЛЬ И СПАСЕНИЕ
Урок 1. Личность Искупителя. Часть 1
Урок 2, Личность Искупителя. Часть II
Урок 3. Искупление
Урок 4. Учения об избрании и спасении
Приложение. Кальвин о предопределении
Урок 5. Пределы и условия искупления
Раздел II. ДУХ СВЯТОЙ И ЦЕРКОВЬ
Урок 6. Служение Святого Духа. Часть I
Урок 7. Служение Святого Духа. Часть II
Урок 8. Церковь. Часть 1
Урок 9. Церковь. Часть II
Раздел III. ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
Урок 10. Тысячелетнее Царство: различные точки зрения
Урок 11. Восхищение Церкви и период Великой Скорби
Урок 12. Судьба человека в вечности
Ответы на вопросы для самопроверки
Экзамены
Библиография
Comments (1 comment)