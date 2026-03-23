Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Том 13

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy

Тринадцатый том представляет собой уникальное собрание документов, фиксирующих разработку нового «Устава о церковном суде». Основная задача Отдела IV заключалась в демифологизации церковного правосудия и его очищении от влияния административной власти. В протоколах отражены глубокие дискуссии о введении выборных судей, праве обвиняемого на защиту, гласности судебного процесса и презумпции невиновности в церковном контексте.

Материалы тома включают проекты положений о судах трех уровней: епархиальном, областном и высшем церковном суде. Особое внимание уделено разграничению греха как категории нравственной и правонарушения как категории юридической. Издание является фундаментальным источником для специалистов в области канонического права, истории юриспруденции и государственно-церковных отношений.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Том 13. Протоколы заседаний и материалы Отдела о церковном суде

отв. ред. Е. В. Белякова

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2022. 520 с.

ISBN 978-5-87389-095-8

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Том 13. Протоколы заседаний и материалы Отдела о церковном суде - Содержание

  • Белякова Е. В. Работа Отдела о церковном суде в созданных им документах

ПРОТОКОЛЫ И ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ

ДОКУМЕНТЫ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ КАСАТЕЛЬНО УЛУЧШЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО БРАКОРАЗВОДНЫМ ДЕЛАМ И О ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ ПРЕДНАЧЕРТАНИЙ СОБОРНОГО ОТДЕЛА О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ ОБ УСТРОЙСТВЕ ЭТОГО СУДА

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛА О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ

  • Дополнительные материалы о работе Отдела

  • Документы Священного Синода

  • Письма частных лиц

СПИСКИ ЧЛЕНОВ ОТДЕЛА О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ

Комментарии

  • Таблица 1. Заседания Отдела о церковном суде

  • Таблица 2. Посещаемость заседаний

  • Использованные источники и литература

  • Именной указатель

Related Books

All Books