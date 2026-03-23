Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 16

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 16
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy

Шестнадцатый том содержит уникальный комплекс документов: протоколы Отдела о правовом положении Церкви в государстве и специальных комиссий, созданных для экстренного реагирования на декреты Совнаркома. В центре внимания — драматический процесс осознания Церковью утраты своего государственного статуса и поиск новой правовой идентичности.

Книга фиксирует разработку ответных мер на декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Здесь собраны юридические экспертизы, протесты и инструкции, которые рассылались по епархиям в попытке сохранить церковное имущество, учебные заведения и саму возможность существования Церкви как организации. Это важнейший источник по истории права и государственно-церковных отношений в переломный момент российской истории.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 16

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. – 740 с.

ISBN 978-5-87389-093-4

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 16 – Содержание

  • К. В. Ковырзин. Вопросы церковно-государственных отношений в деятельности и документальном наследии Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. 5

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕ

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕ

ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕ ИЛИ НАХОДИВШИЕСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ

  • Заявления членов Собора, переданные в Отдел

  • Материалы, присланные с мест, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела

  • Отчеты о работе Отдела

ДОКУМЕНТЫ КОМИССИИ О МЕРОПРИЯТИЯХ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ ПО ПОВОДУ ДЕКРЕТОВ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

ДОКУМЕНТЫ КОМИССИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ О ЦЕРКВИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1. Проекты послания и постановления Священного Собора и материалы с мест в связи с подготовкой национализации церковного имущества и декрета об отделении Церкви от государства

  • Приложение 2. Протесты против декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, оглашенные в общем собрании Собора и не вошедшие в текст деяний

Комментарии

  • Таблица 1. Заседания Отдела о правовом положении Церкви в государстве и Комиссий по церковно-государственным отношениям

  • Таблица 2. Посещаемость заседаний Отдела о правовом положении Церкви в государстве

  • Использованные источники и литература

  • Именной указатель

Views 25
Rating
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

