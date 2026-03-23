Шестнадцатый том содержит уникальный комплекс документов: протоколы Отдела о правовом положении Церкви в государстве и специальных комиссий, созданных для экстренного реагирования на декреты Совнаркома. В центре внимания — драматический процесс осознания Церковью утраты своего государственного статуса и поиск новой правовой идентичности.

Книга фиксирует разработку ответных мер на декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Здесь собраны юридические экспертизы, протесты и инструкции, которые рассылались по епархиям в попытке сохранить церковное имущество, учебные заведения и саму возможность существования Церкви как организации. Это важнейший источник по истории права и государственно-церковных отношений в переломный момент российской истории.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 16

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. – 740 с.

ISBN 978-5-87389-093-4

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 16 – Содержание

К. В. Ковырзин. Вопросы церковно-государственных отношений в деятельности и документальном наследии Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. 5

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕ

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕ

ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕ ИЛИ НАХОДИВШИЕСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ

Заявления членов Собора, переданные в Отдел

Материалы, присланные с мест, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела

Отчеты о работе Отдела

ДОКУМЕНТЫ КОМИССИИ О МЕРОПРИЯТИЯХ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ ПО ПОВОДУ ДЕКРЕТОВ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

ДОКУМЕНТЫ КОМИССИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ О ЦЕРКВИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Проекты послания и постановления Священного Собора и материалы с мест в связи с подготовкой национализации церковного имущества и декрета об отделении Церкви от государства

Приложение 2. Протесты против декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, оглашенные в общем собрании Собора и не вошедшие в текст деяний

Комментарии