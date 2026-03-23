Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 19

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 19
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy

Этот том представляет собой корпус документов, отражающих попытку глубокого внутреннего реформирования русского иночества. В центре внимания Отдела XI под председательством архиепископа Серафима (Чичагова) находилась разработка «Положения о монастырях и монашествующих» — документа, призванного вернуть обителям их духовную чистоту и автономию.

Материалы тома включают протоколы заседаний, отчеты и письма с мест, которые рисуют объективную, а порой и трагическую картину состояния монастырей в эпоху революции. В книге детально обсуждаются вопросы «ученого монашества», судьба пришедших в упадок обителей и роль монашества в современном мире. Это фундаментальный источник для изучения церковной антропологии, аскетики и истории русского православия.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 19 – Документы Отдела о монастырях и монашестве

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2016. – 592 с., цв. вкл.

ISBN 978-5-9906510-8-1

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов – Том 19 – Документы Отдела о монастырях и монашестве – Содержание

  • Г. М. Запальский. Монастырская реформа и ее обсуждение до 1917 г. и на Священном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.

  • Документы о создании Отдела о монастырях и монашестве

  • Протоколы заседаний Отдела о монастырях и монашестве

  • Дополнительные материалы к протоколам заседаний Отдела о монастырях и монашестве

  • Итоговые документы Отдела о монастырях и монашестве

  • Отчеты о деятельности Отдела о монастырях и монашестве

  • Комментарии

  • Таблица посещаемости заседаний Отдела о монастырях и монашестве

  • Сводные характеристики протоколов заседаний Отдела о монастырях и монашестве

  • Использованные источники и литература

  • Именной указатель

