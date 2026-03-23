Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 3
Третий том открывает публикацию деяний Собора в его полном составе. В книгу вошли протоколы первых 65 заседаний, охватывающих период с августа по декабрь 1917 года. Это время стало судьбоносным: именно здесь зафиксирована грандиозная дискуссия о восстановлении Патриаршества, ставшая вершиной русской богословской мысли начала XX века.
Читатель становится свидетелем столкновения мнений, поиска путей церковного устройства в условиях рушащейся империи и начала новой, трагической эпохи. Протоколы отражают процесс выборов Патриарха Тихона и реакцию Собора на октябрьские события в Москве. Издание снабжено научным аппаратом, позволяющим идентифицировать каждого оратора и контекст его выступления.
Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Т. 3. Протоколы Священного Собора
М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014. — 800 с., цв. вкл.
ISBN 978-5-87389-131-3
Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Т. 3. Протоколы Священного Собора – Содержание
Священник Алексий Колчерин, А. И. Мраморнов. О протоколах пленарных заседаний Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.
Протоколы Священного Собора
Первая сессия Собора
Вторая сессия Собора
Третья сессия Собора
Примечания
Сводные характеристики протоколов заседаний Священного Собора
Использованные источники
Именной указатель
