Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 4

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy

Этот том является ключевым для понимания того, как высшее управление Церкви адаптировалось к жизни после Октябрьского переворота. В протоколах зафиксированы не только административные решения, но и напряженная работа по защите прав Церкви в условиях первых декретов советской власти.

Особое внимание уделено подготовке интронизации Патриарха Тихона, организации работы отделов и комиссий Собора, а также сложнейшим вопросам продовольственного и финансового обеспечения делегатов в охваченной революцией Москве. Документы сопровождаются научным комментарием, который раскрывает подтекст многих лаконичных протокольных записей, превращая их в живое свидетельство эпохи.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 4 - Документы Совещания епископов и Судной комиссии Собора

Отв. ред. А. И. Мраморнов, Р. Ю. Просветов.

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2015. — 584 с, цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-128-3

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 4 - Документы Совещания епископов и Судной комиссии Собора - Содержание

  • А. И. Мраморное, Р. Ю. Просветов. Совещание преосвященных архипастырей на Священном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.

  • Журналы совещания епископов

  • 1. Журнал № 1. 20 августа 1917 г. - Журнал № 49. 9 (22) сентября 1918 г

  • Журналы судной комиссии и судебного заседания собора епископов

  • Приложения к журналам совещания епископов и судной комиссии

  • Комментарии

  • К разделу «Журналы Совещания епископов»

  • К разделу «Журналы Судной комиссии и судебного заседанияСобора епископов»

  • К разделу «Приложения к журналам Совещания епископов и Судной комиссии»

  • Участники заседаний Совещания епископов

  • Участники заседаний Судной комиссии

  • Календарь работ Совещания епископов и Судной комиссии

  • Хронология важнейших событий в истории Священного Собора и Православной Российской Церкви, связанных с деятельностью Совещания епископов и Судной комиссии

  • Сводные характеристики журналов Совещания епископов

  • Использованные источники и литература

  • Именной указатель

