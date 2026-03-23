Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 4
Этот том является ключевым для понимания того, как высшее управление Церкви адаптировалось к жизни после Октябрьского переворота. В протоколах зафиксированы не только административные решения, но и напряженная работа по защите прав Церкви в условиях первых декретов советской власти.
Особое внимание уделено подготовке интронизации Патриарха Тихона, организации работы отделов и комиссий Собора, а также сложнейшим вопросам продовольственного и финансового обеспечения делегатов в охваченной революцией Москве. Документы сопровождаются научным комментарием, который раскрывает подтекст многих лаконичных протокольных записей, превращая их в живое свидетельство эпохи.
Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 4 - Документы Совещания епископов и Судной комиссии Собора
Отв. ред. А. И. Мраморнов, Р. Ю. Просветов.
М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2015. — 584 с, цв. вкл.
ISBN 978-5-87389-128-3
Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 4 - Документы Совещания епископов и Судной комиссии Собора - Содержание
А. И. Мраморное, Р. Ю. Просветов. Совещание преосвященных архипастырей на Священном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.
Журналы совещания епископов
1. Журнал № 1. 20 августа 1917 г. - Журнал № 49. 9 (22) сентября 1918 г
Журналы судной комиссии и судебного заседания собора епископов
Приложения к журналам совещания епископов и судной комиссии
Комментарии
К разделу «Журналы Совещания епископов»
К разделу «Журналы Судной комиссии и судебного заседанияСобора епископов»
К разделу «Приложения к журналам Совещания епископов и Судной комиссии»
Участники заседаний Совещания епископов
Участники заседаний Судной комиссии
Календарь работ Совещания епископов и Судной комиссии
Хронология важнейших событий в истории Священного Собора и Православной Российской Церкви, связанных с деятельностью Совещания епископов и Судной комиссии
Сводные характеристики журналов Совещания епископов
Использованные источники и литература
Именной указатель
No comments yet. Be the first!