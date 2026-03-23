Пятый том фиксирует реакцию Собора на радикальные изменения в стране: издание Декрета об отделении церкви от государства, начало национализации церковного имущества и первые случаи мученичества. В центре тома — мощный духовный и юридический ответ Церкви на действия советской власти, включая обсуждение знаменитого Послания Патриарха Тихона об анафематствовании «творящих беззакония».

Документы отражают напряженные дискуссии о защите святынь, судьбе духовного образования и выработке мер по выживанию приходов в новых условиях. Это летопись беспрецедентного стояния за веру, где каждое выступление делегатов наполнено осознанием трагизма происходящих перемен и готовностью к свидетельству.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 5 - Деяния Собора с 1-го по 36-е

Отв. ред. священник Алексий Колчерин, А. И. Мраморнов.

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2015. — 938 с, цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-132-0

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 5 - Деяния Собора с 1-го по 36-е - Содержание

Священник Алексий Колчерин, А. И. Мраморное. Особенности деяний первой сессии Священного Собора 4917-1918 гг.: от начала работы до избрания и наречения Патриарха

Деяния священного собора

1. Деяние № 1. 15 августа 1917 г. Приложение. Порядок церковных торжеств в городе Москве 15 августа 1917 года по случаю открытия Всероссийского Поместного Собора

2. Деяние № 2.16 августа 1917 г. - 3. Деяние № 3. 17 августа 1917 г. - 4. Деяние № 4. 18 августа 1917 г. - 5. Деяние № 5.19 августа 1917 г. - 6. Деяние № б. 21 августа 1917 г. - 7. Деяние № 7. 21 августа 1917 г. - 8. Деяние № 8. 22 августа 1917 г. - 9. Деяние № 9. 24 августа 1917 г. - 10.Деяние № 10. 25 августа 1917 г. Приложение. Речь, произнесенная на Братском кладбище в Москве 29 августа 1917 г., в день крестного хода туда членов Поместного Собора Православной Всероссийской Церкви, членом Собора протоиереем П. А. Миртовым

11. Деяние № И. 28 августа 1917 г. - 12. Деяние № 12. 30 августа 1917 г. - 13. Деяние № 13. 31 августа 1917 г. - 14. Деяние № 14. 1 сентября 1917 г. - 15. Деяние № 15. 6 сентября 1917 г. Приложение. Список заявлений о приглашении в состав Собора новых членов, с указанием членов, подписавших заявления первыми

16. Деяние № 16.13 сентября 1917 г. - 17. Деяние № 17. 20 сентября 1917 г. - 18. Деяние № 18. 23 сентября 1917 г. - 19. Деяние № 19. 27 сентября 1917 г. - 20. Деяние № 20. 28 сентября 1917 г. - 21. Деяние № 21. 30 сентября 1917 г. - 22. Деяние № 22. 2 октября 1917 г. - 23. Деяние № 23. 7 октября 1917 г. - 24. Деяние № 24. И октября 1917 г. - 25. Деяние № 25. 14 октября 1917 г. - 26. Деяние № 26. 18 октября 1917 г. - 27. Деяние № 27.19 октября 1917 г. - 28. Деяние № 28. 21 октября 1917 г. - 29. Деяние № 29. 23 октября 1917 г. - 30. Деяние № 30. 25 октября 1917 г. Приложения

31.Деяние № 31. 28 октября 1917 г. Приложение 1. Член Собора профессор С. Н. Булгаков: «Смысл патриаршества в России» - Приложение 2. Член Собора Н. И. Троицкий: «В защиту патриаршества» - Приложение 3. Член Собора А. В. Васильев: «Патриаршество и соборность» - Приложение 4. Член Собора Н. Д. Кузнецов: «Основания, приводимые для учреждения патриаршества»

32. Деяние № 32. 30 октября 1917 г. - 33. Деяние № 33. 31 октября 1917 г. - 34. Деяние № 34. 2 ноября 1917 г. - 35. Деяние № 35. 4 ноября 1917 г. - 36. Деяние № 36. 5 ноября 1917 г. Приложение 1. Акт - Приложение 2. Слово, произнесенное преосвященным Митрофаном, епископом Астраханским и Царевским, в Храме Христа Спасителя в день избрания Всероссийского Патриарха - Приложение 3. Чин молебного пения пред совершением избрания Патриарха Всероссийского - Приложение 4. Слово высокопреосвященного митрополита Московского Тихона в крестовой церкви Троицкого подворья, при благовестии ему патриаршества - Приложение 5. Приветственное слово, произнесенное протопресвитером Н. А. Любимовым при поднесении избранному и нареченному в Патриарха высокопреосвященному митрополиту Тихону Владимирской иконы Богоматери - Приложение 6. Приветственное слово, сказанное избранному и нареченному Патриарху, высокопреосвященному митрополиту Тихону, протоиереем Е. Н. Бекаревичеми священником В. Чернявским



