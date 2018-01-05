Долгорукова - Сафо Средневековья
Кто в дар от Бога получил Ума и красноречья пыл,
Не должен те дары скрывать, Но должен миру их являть.
Слова благие —что цветы, Чуть распустивши лепестки.
Когда же хвалят те слова, Знать расцвели цветы сполна.
У древних был обычай, нам О том поведал Присциан,
Туманно в книгах говорить: Потомкам будет что постичь,
Ведь книги надо толковать, Чтоб тайный смысл их понять.
То прежде знали мудрецы И понимали так они: Должно пройти немало дней,
Чтоб люди сделались умней И лучше стали б то беречь,
О чем идет в тех книгах речь.
Наталья Михайловна Долгорукова - Сафо Средневековья. Мария Французская: Круг чтения и литературные принципы автора XII века
Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016 г. - 272 с.
ISBN 978-5-91244-165-3
Наталья Михайловна Долгорукова - Сафо Средневековья. Мария Французская: Круг чтения и литературные принципы автора XII века - Содержание
(От автора)
Вместо введения
- Глава I. Время истории, время авантюры: Гальфрид, Вас, Мария
- Глава II. Бретонская интертекстуальность: Мария Французская и Кретьен де Труа
- Глава III. «Лэ» Марии Французской: бретонские сказания и лирика трубадуров
- Глава IV. Ближайшие наследники Марии Французской и судьба жанра лэ в конце XII — начале XIII вв
Заключение
Переводы некоторых лэ
- «Пролог»
- «Жимолость»
- «Соловей»
- «Сластена»
- Литература
Предметно-именной указатель
Наталья Михайловна Долгорукова - Сафо Средневековья. Мария Французская: Круг чтения и литературные принципы автора XII века – От автора
Идея этой работы возникла десять лет назад, когда я, будучи студенткой второго курса, слушала лекции по Средним векам у Владимира Андреевича Лукова (МПГУ) и Марины Анатольевны Абрамовой (МГУ) и влюбилась в «Лэ» Марии Французской, точнее, в одно, о Ланвале, весь сюжет которого, как сформулировал его Владимир Андреевич, заключался в том, что рыцарь Ланваль полюбил фею.
Ж немедленно начала изучать старофранцузский язык (язык, на котором писала Мария) на семинаре Ольги Юрьевны Школьниковой (МГУ), старопровансальский язык на семинаре Ирины Николаевны Миляевой (МГУ) и пробовать переводить лэ на переводческом семинаре Марины Анатольевны. Мои переводы, вошедшие в эту книгу, родились на этом семинаре, и я благодарна маме, которая выслушивала их ночами, и Марине Анатольевне, которая выслушивала их днями. Работа над переводами продолжалась, однажды к ней подключился Владимир Георгиевич Тихомиров, и под его руководством я перевела «Лэ о Жимолости» (читатель найдет этот перевод в конце книги). Впрочем, руководство в данном случае — не то слово, Тихомиров не руководил — вдохновлял: когда я впервые его увидела, Владимир Георгиевич попросил меня прочитать ему лэ Марии с той же интонацией и теми же жестами, с которыми бы прочитала она сама; второе задание, которое он мне дал — выучить лэ Марии наизусть, третье — написать собственное лэ. В какой-то момент мне показалось, что теперь я смогу легко перевести все двенадцать лэ, но перевод не состоялся: сначала я уехала учиться в Париж, а потом Владимира Георгиевича не стало. Однако работа по переводу ведется по сей день, к ней подключаются новые люди, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь Мария Французская заговорит по-русски, и у нас появится академическое издание «Лэ».
Исследование, посвященное «Лэ» Марии, я продолжала в магистратуре Сорбонны (Paris-IV) и аспирантуре ИМЛИ РАН. Я благодарю своих внимательных и чутких научных руководителей: Людмилу Всеволодовну Евдокимову (ИМЛИ) и Жаклин Серкилини-Туле (Paris-IV), а также моих добрых коллег: Мишеля Зэнка (College de France) и Доминика Буте (Paris-IV), советы которых позволили мне написать и защитить сначала магистерскую, а потом кандидатскую диссертацию. Результаты этих диссертационных исследований легли в основу книги, которую вы держите в руках. Моя работа над Марией Французской продолжается: я учусь в докторантуре Сорбонны и пишу все тот же текст о Марии, который я начала писать десять лет назад и, видимо, еще не скоро закончу.
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