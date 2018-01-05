Кто в дар от Бога получил Ума и красноречья пыл,

Не должен те дары скрывать, Но должен миру их являть.

Слова благие —что цветы, Чуть распустивши лепестки.

Когда же хвалят те слова, Знать расцвели цветы сполна.

У древних был обычай, нам О том поведал Присциан,

Туманно в книгах говорить: Потомкам будет что постичь,

Ведь книги надо толковать, Чтоб тайный смысл их понять.

То прежде знали мудрецы И понимали так они: Должно пройти немало дней,

Чтоб люди сделались умней И лучше стали б то беречь,

О чем идет в тех книгах речь.

Наталья Михайловна Долгорукова - Сафо Средневековья. Мария Французская: Круг чтения и литературные принципы автора XII века

Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016 г. - 272 с.

ISBN 978-5-91244-165-3

Наталья Михайловна Долгорукова - Сафо Средневековья. Мария Французская: Круг чтения и литературные принципы автора XII века - Содержание

(От автора)

Вместо введения

Глава I. Время истории, время авантюры: Гальфрид, Вас, Мария

Глава II. Бретонская интертекстуальность: Мария Французская и Кретьен де Труа

Глава III. «Лэ» Марии Французской: бретонские сказания и лирика трубадуров

Глава IV. Ближайшие наследники Марии Французской и судьба жанра лэ в конце XII — начале XIII вв

Заключение

Переводы некоторых лэ

«Пролог»

«Жимолость»

«Соловей»

«Сластена»

Литература

Предметно-именной указатель

Наталья Михайловна Долгорукова - Сафо Средневековья. Мария Французская: Круг чтения и литературные принципы автора XII века – От автора

Идея этой работы возникла десять лет назад, когда я, будучи студенткой второго курса, слушала лекции по Средним векам у Владимира Андреевича Лукова (МПГУ) и Марины Анатольевны Абрамовой (МГУ) и влюбилась в «Лэ» Марии Французской, точнее, в одно, о Ланвале, весь сюжет которого, как сформулировал его Владимир Андреевич, заключался в том, что рыцарь Ланваль полюбил фею.

Ж немедленно начала изучать старофранцузский язык (язык, на котором писала Мария) на семинаре Ольги Юрьевны Школьниковой (МГУ), старопровансальский язык на семинаре Ирины Николаевны Миляевой (МГУ) и пробовать переводить лэ на переводческом семинаре Марины Анатольевны. Мои переводы, вошедшие в эту книгу, родились на этом семинаре, и я благодарна маме, которая выслушивала их ночами, и Марине Анатольевне, которая выслушивала их днями. Работа над переводами продолжалась, однажды к ней подключился Владимир Георгиевич Тихомиров, и под его руководством я перевела «Лэ о Жимолости» (читатель найдет этот перевод в конце книги). Впрочем, руководство в данном случае — не то слово, Тихомиров не руководил — вдохновлял: когда я впервые его увидела, Владимир Георгиевич попросил меня прочитать ему лэ Марии с той же интонацией и теми же жестами, с которыми бы прочитала она сама; второе задание, которое он мне дал — выучить лэ Марии наизусть, третье — написать собственное лэ. В какой-то момент мне показалось, что теперь я смогу легко перевести все двенадцать лэ, но перевод не состоялся: сначала я уехала учиться в Париж, а потом Владимира Георгиевича не стало. Однако работа по переводу ведется по сей день, к ней подключаются новые люди, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь Мария Французская заговорит по-русски, и у нас появится академическое издание «Лэ».

Исследование, посвященное «Лэ» Марии, я продолжала в магистратуре Сорбонны (Paris-IV) и аспирантуре ИМЛИ РАН. Я благодарю своих внимательных и чутких научных руководителей: Людмилу Всеволодовну Евдокимову (ИМЛИ) и Жаклин Серкилини-Туле (Paris-IV), а также моих добрых коллег: Мишеля Зэнка (College de France) и Доминика Буте (Paris-IV), советы которых позволили мне написать и защитить сначала магистерскую, а потом кандидатскую диссертацию. Результаты этих диссертационных исследований легли в основу книги, которую вы держите в руках. Моя работа над Марией Французской продолжается: я учусь в докторантуре Сорбонны и пишу все тот же текст о Марии, который я начала писать десять лет назад и, видимо, еще не скоро закончу.