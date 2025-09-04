Долгушин - Цыплаков - Религиозно-философская культура России - Часть I и II

Русская религиозная философия XIX - XX вв. — одна из вершин отечественной культуры, интереснейшая страница нашего духовнонравственного наследия. Религиозно-философская традиция сформировала целый ряд оригинальных философских направлений, значимых в контексте не только русской, но и общемировой философии. Она представляет интерес не только для тех, кто занимается философией профессионально, но и для самых широких кругов, поскольку в своих произведениях русские философы затрагивали ключевые мировоззренческие проблемы, волнующие каждого человека. Это позволило русской религиозной философии стать не только философским, но и общекультурным феноменом. По весомости и значимости вклада в мировую культуру ее вполне можно поставить рядом с русской классической литературой. Но если русская классическая литература подробно изучается в средней школе, то русская религиозная философия, как правило, оказывается вне поля зрения не только школьного, но и вузовского образования. В результате, даже окончив вуз, студенты негуманитарных специальностей имеют весьма смутные представления об этом масштабном явлении философской мысли, не знают важнейших имен и тем русской философии — целый пласт отечественного культурного наследия остается им практически неизвестен.

Сегодня в российских вузах продолжается процесс обновления гуманитарной компоненты высшего образования. Думается, что курсы, посвященные изучению наследия русских религиозных философов, могут занять важное место в этом процессе. Знакомство с русской религиозно-философской традицией имеет не только научнопознавательное, но и воспитательное значение. Произведения русских философов учат задумываться над вечными вопросами жизни, побуждают к формированию собственной мировоззренческой и гражданской позиции, что особенно важно сейчас, когда Россия ищет национальную идею, идею возрождения духовной и нравственной силы нации. Знакомство с русской религиозно-философской традицией способствует сохранению преемственности отечественной культуры, формированию духовных основ современного российского общества и жизненных ориентиров российской молодежи.

Цеди и задачи учебного пособия

Учебное пособие «Религиозно-философская культура России» адресовано студентам высших учебных заведений нефилософских специальностей. Оно имеет и культурологическую, и специально-философскую направленность и поэтому может быть использовано при чтении как историко-философских, так и культурологических учебных курсов. Оно будет полезно и при проведении курсов повышения квалификации и переподготовки учителей средних школ, гимназий и лицеев по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», апробация которого началась в 2009 году.

Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России - Часть I

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений нефилософских специальностей. - В 2-х частях. Ч. 1. - Под общ. ред. Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона. - Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2011.- 333 с.

ISBN 978-5-7674-0046-1

Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России - Часть I – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. ИСТОКИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

1.1. Философия в византийской культуре

1.2. Основные представители византийской патристики IV - X вв.

1.3. Византийская патристика о Боге, мире и человеке

Глава 2. ФИЛОСОФСКИЕ ТЕМЫ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

2.1. Философские темы в древнерусской литературе

2.2. Философские темы в древнерусской иконописи

2.3. Философские темы в творчестве преподобного Максима Грека

Глава 3. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XVII - XVIII вв.

3.1. Философия в культуре России XVII в.

3.2. Философия в культуре России XVIII в.

3.3. Философские темы творчества М.В.Ломоносова, святителя Тихона Задонского, Г.С.Сковороды

Глава 4. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

4.1. Религиозно-философские искания русского романтизма

4.2. Религиозно-философские искания западников

4.3. Религиозно-философские искания славянофилов

Глава 5. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИСКАНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА

5.1. Н.В.Гоголь

5.2. Ф.М.Достоевский

5.3. Л.Н.Толстой

Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России – Часть II

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений нефилософских специальностей. В 2-х частях. Ч. 2. - Под общ. ред. Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона. - Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2011.- 261 с.

ISBN 978-5-7674-0046-1

Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России - Часть II – Содержание

Глава 6. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

6.1. Философия истории Н.Я.Данилевского, К.Н.Леонтьева, Н.Ф. Федорова

6.2. Философия В.С.Соловьева

6.3. Философия в Духовных Академиях

Глава 7. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

7.1. «Новое религиозное сознание»: В.В.Розанов, Д.С.Мережковский

7.2. «Религиозный платонизм»: протоиерей С.Н.Булгаков, священник Павел Флоренский

7.3. Русский экзистенциализм: Н.А.Бердяев, Лев Шестов

Глава. 8. XX ВЕК В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ

8.1. Интуитивизм. Н.О.Лосский и С.Л.Франк

8.2. Философия в эмиграции: И .А. Ильин и Л. П. Карсавин

8.3. Чуждый марксизму: А. Ф. Лосев

Глава 9. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОСТИ

9.1. Философия хозяйства и этика предпринимательства

9.2. Мировоззренческие аспекты современной медицины и этика благотворительности

9.3. Русский народный собор о правах и свободах человека

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Словарь терминов

Указатель имен