Долгушин - Цыплаков - Религиозно-философская культура России - Часть I и II
Русская религиозная философия XIX - XX вв. — одна из вершин отечественной культуры, интереснейшая страница нашего духовнонравственного наследия. Религиозно-философская традиция сформировала целый ряд оригинальных философских направлений, значимых в контексте не только русской, но и общемировой философии. Она представляет интерес не только для тех, кто занимается философией профессионально, но и для самых широких кругов, поскольку в своих произведениях русские философы затрагивали ключевые мировоззренческие проблемы, волнующие каждого человека. Это позволило русской религиозной философии стать не только философским, но и общекультурным феноменом. По весомости и значимости вклада в мировую культуру ее вполне можно поставить рядом с русской классической литературой. Но если русская классическая литература подробно изучается в средней школе, то русская религиозная философия, как правило, оказывается вне поля зрения не только школьного, но и вузовского образования. В результате, даже окончив вуз, студенты негуманитарных специальностей имеют весьма смутные представления об этом масштабном явлении философской мысли, не знают важнейших имен и тем русской философии — целый пласт отечественного культурного наследия остается им практически неизвестен.
Сегодня в российских вузах продолжается процесс обновления гуманитарной компоненты высшего образования. Думается, что курсы, посвященные изучению наследия русских религиозных философов, могут занять важное место в этом процессе. Знакомство с русской религиозно-философской традицией имеет не только научнопознавательное, но и воспитательное значение. Произведения русских философов учат задумываться над вечными вопросами жизни, побуждают к формированию собственной мировоззренческой и гражданской позиции, что особенно важно сейчас, когда Россия ищет национальную идею, идею возрождения духовной и нравственной силы нации. Знакомство с русской религиозно-философской традицией способствует сохранению преемственности отечественной культуры, формированию духовных основ современного российского общества и жизненных ориентиров российской молодежи.
Цеди и задачи учебного пособия
Учебное пособие «Религиозно-философская культура России» адресовано студентам высших учебных заведений нефилософских специальностей. Оно имеет и культурологическую, и специально-философскую направленность и поэтому может быть использовано при чтении как историко-философских, так и культурологических учебных курсов. Оно будет полезно и при проведении курсов повышения квалификации и переподготовки учителей средних школ, гимназий и лицеев по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», апробация которого началась в 2009 году.
Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России - Часть I
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений нефилософских специальностей. - В 2-х частях. Ч. 1. - Под общ. ред. Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона. - Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2011.- 333 с.
ISBN 978-5-7674-0046-1
Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России - Часть I – Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. ИСТОКИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
- 1.1. Философия в византийской культуре
- 1.2. Основные представители византийской патристики IV - X вв.
- 1.3. Византийская патристика о Боге, мире и человеке
Глава 2. ФИЛОСОФСКИЕ ТЕМЫ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ
- 2.1. Философские темы в древнерусской литературе
- 2.2. Философские темы в древнерусской иконописи
- 2.3. Философские темы в творчестве преподобного Максима Грека
Глава 3. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XVII - XVIII вв.
- 3.1. Философия в культуре России XVII в.
- 3.2. Философия в культуре России XVIII в.
- 3.3. Философские темы творчества М.В.Ломоносова, святителя Тихона Задонского, Г.С.Сковороды
Глава 4. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
- 4.1. Религиозно-философские искания русского романтизма
- 4.2. Религиозно-философские искания западников
- 4.3. Религиозно-философские искания славянофилов
Глава 5. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИСКАНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА
- 5.1. Н.В.Гоголь
- 5.2. Ф.М.Достоевский
- 5.3. Л.Н.Толстой
Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России – Часть II
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений нефилософских специальностей. В 2-х частях. Ч. 2. - Под общ. ред. Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона. - Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2011.- 261 с.
ISBN 978-5-7674-0046-1
Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. - Религиозно-философская культура России - Часть II – Содержание
Глава 6. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
- 6.1. Философия истории Н.Я.Данилевского, К.Н.Леонтьева, Н.Ф. Федорова
- 6.2. Философия В.С.Соловьева
- 6.3. Философия в Духовных Академиях
Глава 7. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
- 7.1. «Новое религиозное сознание»: В.В.Розанов, Д.С.Мережковский
- 7.2. «Религиозный платонизм»: протоиерей С.Н.Булгаков, священник Павел Флоренский
- 7.3. Русский экзистенциализм: Н.А.Бердяев, Лев Шестов
Глава. 8. XX ВЕК В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ
- 8.1. Интуитивизм. Н.О.Лосский и С.Л.Франк
- 8.2. Философия в эмиграции: И .А. Ильин и Л. П. Карсавин
- 8.3. Чуждый марксизму: А. Ф. Лосев
Глава 9. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОСТИ
- 9.1. Философия хозяйства и этика предпринимательства
- 9.2. Мировоззренческие аспекты современной медицины и этика благотворительности
- 9.3. Русский народный собор о правах и свободах человека
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Словарь терминов
Указатель имен
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