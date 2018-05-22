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Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling
Тексты молитв, собранных в этой книге, почерпнуты из той духовной сокровищницы, которую в целом можно считать забытой: это сокровищница пуританских духовных упражнений, размышлений и устремлений. Они свидетельствуют о богатстве и красочности евангельской мысли и языка, которые придали новую силу благочестию в одном важном направлении английской религиозной жизни и наполнили его новым содержанием.
Хочется надеяться, что выход в свет этого сборника поможет возместить то, что было утрачено вследствие пренебрежения этим бездонным кладезем пуританской духовности.
Пуританское движение было религиозным явлением шестнадцатого и семнадцатого столетий, однако его влияние давало о себе знать, по крайней мере, до времени Чарльза Гаддона Сперджена (1834-1892), которого можно считать последним из великих пуритан. Хотя политическая буря утихла в 1660 г., в течение многих десятилетий богословие этого движения подспудно продолжало определять характер практического благочестия, — особенно это касается семейного поклонения и уединенной молитвы. В этих сферах и в вопросе главенства Священного Писания во всей жизни пресвитериане и конгрегационалисты Новой Англии были едины с английскими диссентерами и англиканами-евангеликами, и это единство было сильнее различий в формах богослужения, отправления церковной дисциплины и внутрицерковного устройства. Они говорили на одном и том же духовном языке, разделяли одни и те же нравственные принципы, проявляли одно и то же отношение к христианской религии и выражали те же самые духовные устремления, так что в этом едином хоре голоса приверженцев официальной церкви сливаются с голосами сторонников свободных церквей.

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений

пер. с англ. / под ред. А. Беннетта
Одесса: Тюльпан; К. : Help for Heart, 2016 г. — 240 с.
ISBN 978-966-2110-21-9

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений - Содержание

Предисловие к английскому изданию
Предисловие к русскому изданию
Введение
Долина видения
  • І. Отец, Сын и Дух Святой
  • ІІ. Искупление и примирение
  • ІІІ. Раскаяние и самоосуждение
  • IV. Нужды и поклонение
  • V. Святые стремления
  • VI. Приступая к Богу
  • VII. Дары благодати
  • VIII. Служение в церкви и мире
  • IX. Напутствие
  • X. Недельные общие молитвы
Библиография

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений – Долини видения

Господи, высокий и святой, кроткий и смиренный!
Ты привел меня в долину видения,
я нахожусь в глубинах, но вижу Тебя на высотах;
окруженный горами греха, я созерцаю Твою славу.
Дай мне, вопреки доводам рассудка, уразуметь,
что путь вниз — это путь ввысь,
что сокрушенное сердце — это исцеленное сердце,
скорбящий о грехах дух — это дух радости,
кающаяся душа — это превозмогающая душа,
ничего не иметь — это обладать всем,
нести крест — это носить венец,
давать — это обретать,
долина — это место видения.
Господи, днем звезды можно увидеть из глубочайших колодцев,
и чем глубже колодец, тем ярче сияют Твои звезды;
дай же мне найти Твой свет во тьме моей,
Твою жизнь в моей смерти,
Твою радость в моей скорби,
Твою благодать, несмотря на мой грех,
Твои богатства в моей бедности,
Твою славу в моей долине.
Views 7 380
Rating 4.5 / 5
Added 22.05.2018
Author Yerkwantai
Rate this publication:
4.5/5 (18)

Comments (5 comments)

V
valbor 3 months ago
Спасибо дорогие братья
Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
V
vall3000 1 year ago

Мир брате!
как можно скачать? 

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышленийм
J
justus_viktor 7 years ago

Дякую!
O
OlegN 8 years ago

спасибо

 

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