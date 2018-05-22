Тексты молитв, собранных в этой книге, почерпнуты из той духовной сокровищницы, которую в целом можно считать забытой: это сокровищница пуританских духовных упражнений, размышлений и устремлений. Они свидетельствуют о богатстве и красочности евангельской мысли и языка, которые придали новую силу благочестию в одном важном направлении английской религиозной жизни и наполнили его новым содержанием.

Хочется надеяться, что выход в свет этого сборника поможет возместить то, что было утрачено вследствие пренебрежения этим бездонным кладезем пуританской духовности.

Пуританское движение было религиозным явлением шестнадцатого и семнадцатого столетий, однако его влияние давало о себе знать, по крайней мере, до времени Чарльза Гаддона Сперджена (1834-1892), которого можно считать последним из великих пуритан. Хотя политическая буря утихла в 1660 г., в течение многих десятилетий богословие этого движения подспудно продолжало определять характер практического благочестия, — особенно это касается семейного поклонения и уединенной молитвы. В этих сферах и в вопросе главенства Священного Писания во всей жизни пресвитериане и конгрегационалисты Новой Англии были едины с английскими диссентерами и англиканами-евангеликами, и это единство было сильнее различий в формах богослужения, отправления церковной дисциплины и внутрицерковного устройства. Они говорили на одном и том же духовном языке, разделяли одни и те же нравственные принципы, проявляли одно и то же отношение к христианской религии и выражали те же самые духовные устремления, так что в этом едином хоре голоса приверженцев официальной церкви сливаются с голосами сторонников свободных церквей.

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений

пер. с англ. / под ред. А. Беннетта

Одесса: Тюльпан; К. : Help for Heart, 2016 г. — 240 с.

ISBN 978-966-2110-21-9

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к русскому изданию

Введение

Долина видения

І. Отец, Сын и Дух Святой

ІІ. Искупление и примирение

ІІІ. Раскаяние и самоосуждение

IV. Нужды и поклонение

V. Святые стремления

VI. Приступая к Богу

VII. Дары благодати

VIII. Служение в церкви и мире

IX. Напутствие

X. Недельные общие молитвы

Библиография

Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений – Долини видения

Господи, высокий и святой, кроткий и смиренный!

Ты привел меня в долину видения,

я нахожусь в глубинах, но вижу Тебя на высотах;

окруженный горами греха, я созерцаю Твою славу.

Дай мне, вопреки доводам рассудка, уразуметь,

что путь вниз — это путь ввысь,

что сокрушенное сердце — это исцеленное сердце,

скорбящий о грехах дух — это дух радости,

кающаяся душа — это превозмогающая душа,

ничего не иметь — это обладать всем,

нести крест — это носить венец,

давать — это обретать,

долина — это место видения.

Господи, днем звезды можно увидеть из глубочайших колодцев,

и чем глубже колодец, тем ярче сияют Твои звезды;

дай же мне найти Твой свет во тьме моей,

Твою жизнь в моей смерти,

Твою радость в моей скорби,

Твою благодать, несмотря на мой грех,

Твои богатства в моей бедности,

Твою славу в моей долине.