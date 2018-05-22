Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений
Тексты молитв, собранных в этой книге, почерпнуты из той духовной сокровищницы, которую в целом можно считать забытой: это сокровищница пуританских духовных упражнений, размышлений и устремлений. Они свидетельствуют о богатстве и красочности евангельской мысли и языка, которые придали новую силу благочестию в одном важном направлении английской религиозной жизни и наполнили его новым содержанием.
Хочется надеяться, что выход в свет этого сборника поможет возместить то, что было утрачено вследствие пренебрежения этим бездонным кладезем пуританской духовности.
Пуританское движение было религиозным явлением шестнадцатого и семнадцатого столетий, однако его влияние давало о себе знать, по крайней мере, до времени Чарльза Гаддона Сперджена (1834-1892), которого можно считать последним из великих пуритан. Хотя политическая буря утихла в 1660 г., в течение многих десятилетий богословие этого движения подспудно продолжало определять характер практического благочестия, — особенно это касается семейного поклонения и уединенной молитвы. В этих сферах и в вопросе главенства Священного Писания во всей жизни пресвитериане и конгрегационалисты Новой Англии были едины с английскими диссентерами и англиканами-евангеликами, и это единство было сильнее различий в формах богослужения, отправления церковной дисциплины и внутрицерковного устройства. Они говорили на одном и том же духовном языке, разделяли одни и те же нравственные принципы, проявляли одно и то же отношение к христианской религии и выражали те же самые духовные устремления, так что в этом едином хоре голоса приверженцев официальной церкви сливаются с голосами сторонников свободных церквей.
Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений
пер. с англ. / под ред. А. Беннетта
Одесса: Тюльпан; К. : Help for Heart, 2016 г. — 240 с.
ISBN 978-966-2110-21-9
Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений - Содержание
Предисловие к английскому изданию
Предисловие к русскому изданию
Введение
Долина видения
- І. Отец, Сын и Дух Святой
- ІІ. Искупление и примирение
- ІІІ. Раскаяние и самоосуждение
- IV. Нужды и поклонение
- V. Святые стремления
- VI. Приступая к Богу
- VII. Дары благодати
- VIII. Служение в церкви и мире
- IX. Напутствие
- X. Недельные общие молитвы
Библиография
Долина видения: Сборник пуританских молитв и духовных размышлений – Долини видения
Господи, высокий и святой, кроткий и смиренный!
Ты привел меня в долину видения,
я нахожусь в глубинах, но вижу Тебя на высотах;
окруженный горами греха, я созерцаю Твою славу.
Дай мне, вопреки доводам рассудка, уразуметь,
что путь вниз — это путь ввысь,
что сокрушенное сердце — это исцеленное сердце,
скорбящий о грехах дух — это дух радости,
кающаяся душа — это превозмогающая душа,
ничего не иметь — это обладать всем,
нести крест — это носить венец,
давать — это обретать,
долина — это место видения.
Господи, днем звезды можно увидеть из глубочайших колодцев,
и чем глубже колодец, тем ярче сияют Твои звезды;
дай же мне найти Твой свет во тьме моей,
Твою жизнь в моей смерти,
Твою радость в моей скорби,
Твою благодать, несмотря на мой грех,
Твои богатства в моей бедности,
Твою славу в моей долине.
Мир брате!
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