Долиной смертной тени - Научно-философское и библейское исследование околосмертных переживаний

Мы все умрем. К сожалению, по поводу этого медицинского заключения двух мнений быть не может. Именно смерть объединяет нас более, чем что-либо другое. Рождение нас разделяет, поскольку все вступают в жизнь через разные семьи и культуры. Смерть же выравнивает игровое поле. Соломон подразумевает именно эту неизбежную общую судьбу, когда печально и недовольно признает, что «все произошло из праха и все возвратится в прах» (Еккл. 3:20). Все мы пойдем «долиною смертной тени» (Пс. 22:4). И все же, похоже, что есть люди, вернувшиеся из состояния смерти, и они о ней знают, а также рассказывают нам о своих околосмертных переживаниях (ОСП). Приведем одно такое повествование:

«Я только что вышла из состояния, близкого к смерти. Я только что оставила позади кому и смерть, которым не удалось до конца уловить меня. Это были новые ретроактивные околосмертные переживания! Без какого-либо предупреждения вновь возникло благостное ощущение и вновь погрузило меня в ощущение благополучия, любви и невесомости. Подобно всем другим „пережившим", я могла видеть тот хорошо известный свет, которому предшествовал туннель. Округлой формы свет сиял сквозь черную завесу, создавая ощущение пребывания в туннеле. Ощущение это подчеркивалось темным пятном или завесой, которые неизменно присутствовали в том, что я называю „отключением". Туннель этот не был статичным, поскольку ток моей возрожденной крови вносил свою лепту в существование этой совершенно необычной иллюзии. Туннель был живым, свет был живым; но он не слепил, и от него не исходил жар. Не ощущая дыхания или ускорения, я на полной скорости неслась этим туннелем. По сути, слово „скорость" здесь не подходит, потому что не было никакого ощущения движения. Скорее, это было чувство внезапного растворения, которое столько же неожиданно сменилось восстановлением. Короче говоря, я внезапно как бы раздвоилась: мое тело покоилось на больничной койке, и с вершины облака я могла себя видеть. Из-под потолка комнаты мой двойник наблюдал эту сцену, необычную по своей яркости и подлинности. Она настолько глубоко запечатлелась в моей памяти, что даже сегодня я помню ее в малейших подробностях».

Эта приведенная в нашей книге объемная выдержка из свидетельства Рут Фрикарт — один из многих наводнивших рынок рассказов. Сценарий всегда почти один и тот же: у человека сердечный приступ, или он попал в аварию и (почти) умер, а затем, когда сознание вернулось, он рассказал о своих переживаниях.

Долиной смертной тени - Научно-философское и библейское исследование околосмертных переживаний

под ред. Жака Дукана

Пер. с англ. Скрипникова Ю. Я.

Заокский : Источник жизни, 2022, 160 с.

ISBN 978-5-00126-187-2

Долиной смертной тени - Научно-философское и библейское исследование околосмертных переживаний - Оглавление

Отзывы

Вступление

Глава 1. Мое путешествие туннелями околосмертных переживаний (Рут Фрикарт-Мур)

Глава 2. Околосмертные переживания с точки зрения врача-реаниматолога (Пол Гием)

Глава 3. Как объяснить околосмертные переживания сточки зрения нейробиологии (Раймонд Романд)

Глава 4. Линия разлома проходит через мир: дуалистические корни ОСП (Сигве Тонстад)

Глава 5. Околосмертные галлюцинации (Клиффорд Голдштейн)

Глава 6. Что говорит Библия об околосмертных переживаниях? (Жан Дукан)

Об авторах