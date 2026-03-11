Домашовець - Біблійні й народні пророки

Брошура Григорія Домашовця «Біблійні й народні пророки», видана 1975 року у видавництві «Кирило-Методіївського братства», являє собою стисле, але змістовне дослідження природи пророчого служіння. Автор ставить перед собою завдання розмежувати біблійне розуміння пророцтва та народні уявлення про пророків, які часто побутують у суспільстві. Основна ідея твору полягає в тому, що справжнє пророцтво — це не лише передбачення майбутнього, а передусім проголошення Божої волі в конкретний історичний момент, що вимагає від слухачів морального вибору та духовного оновлення.

У змістовній частині автор послідовно розглядає три основні аспекти. У першому розділі аналізується феномен біблійних пророків як вісників Божих, чиє покликання було нерозривно пов'язане з долею народу Ізраїля. Далі Домашовець переходить до ролі пророків у Новому Заповіті та житті Церкви, підкреслюючи, що в християнську еру пророче служіння набуває характеру повчання, підкріплення та втіхи віруючих. Особливу увагу приділено розділу про «народних пророків» — постатей, яких народна свідомість наділяє особливим даром прозорливості чи національного провідництва. Автор застерігає від змішування чистого біблійного одкровення з фольклорними чи містичними нашаруваннями, які можуть спотворювати християнське вчення.

Текст написаний у лаконічному, науково-популярному стилі, що характерно для видань української діаспори того часу. Григорій Домашовець звертається до читача як богослов та історик, прагнучи дати чіткі критерії для розрізнення справжнього духовного авторитету від фальшивих пророцтв. Робота є цінним документом української релігійної думки XX століття, що відображає інтелектуальні запити української громади в еміграції (Ірвінгтон, США). Це видання допомагає глибше зрозуміти, як українські протестантські діячі інтерпретували складні біблійні концепції в контексті збереження національної та духовної ідентичності.

Ірвінґтон: Видавництво «Кирило-Методіївського братства», 1975. – 24 с.

Гр. Домашовець – Біблійні й народні пророки - Зміст

Біблійні й народні пророки

Народні пророки

