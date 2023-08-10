Домашовець - Будівля за небесним зразком

Святиня у виді намету (скинії) була центром духовного життя ізраїльського народу під час його мандрування з Єгипту в Ханаан по цьому, як його Бог Своєю сильною рукою спас від загибелі та вивів з важкої єгипетської неволі. Архітектором і Будівничим цієї величавої святині був Сам Бог, Який хотів перебувати посеред Свого народу й тому сказав Мойсееві: «І нехай збудують Мені святиню, - і перебуватиму серед них. Як усе, що Я покажу тобі - будову намету (скинії) та будову речей його, - так і зробите» (Вих.25:8-9). «І дивись, і зроби за тим зразком, що тобі показувано на горі» (Вих.25:40). «І поставиш намет (скинію) згідно з приписами, як тобі показано на горі» (Вих.26:30).

Але ця святиня та її обстановка, збудовані на початку сорокарічної подорожі через пустиню, були тільки «образом і тінню небесного», тобто прообразом чогось незмірно більшого й значнішого від матеріальної будівлі: «Вони служать образові й тіні небесного, як Мойсееві сказано, коли мав докінчити намета: „Дивись бо, сказав, зроби все за зразком (типом - взором), що тобі на горі був показаний!“» (Євр.8:5). Багато питань і думок висловлено у відношенні до того, що в дійсності бачив провідник ізраїльського народу, пророк Мойсей, коли перебував з Богом сорок днів і сорок ночей на горі Синай.

Про що справді йдеться? В дійсності йдеться про це, про що говорив Христос, що Святі Писання свідчать про Нього, про центральну Особу, головного Актора всієї Біблії, - Провідника нашого спасіння. Йдеться про Боголюдину - Господа Христа Ісуса, через Якого і для Якого все створене, через Якого і в Якому маємо вільний доступ до престолу Божої ласки. « Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо Первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу Величности... А тепер одержав Він краще служіння, поскільки Він Посередник і кращого Завіту, який на кращих обітницях був узаконений» (Євр.8:1,6).

Святиня типічно й пророчо зображає нам історію і план спасіння. Перше подумаємо про історію спасіння: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився від жони, та став під Законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли» (Гал.4:4-5).

Володимир Домашовець – Будівля за небесним зразком

Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2009. – 560 с.

ISBN 978-966-2979-96-1

Володимир Домашовець – Будівля за небесним зразком – Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП