Домашовець - Будівля за небесним зразком
Святиня у виді намету (скинії) була центром духовного життя ізраїльського народу під час його мандрування з Єгипту в Ханаан по цьому, як його Бог Своєю сильною рукою спас від загибелі та вивів з важкої єгипетської неволі. Архітектором і Будівничим цієї величавої святині був Сам Бог, Який хотів перебувати посеред Свого народу й тому сказав Мойсееві: «І нехай збудують Мені святиню, - і перебуватиму серед них. Як усе, що Я покажу тобі - будову намету (скинії) та будову речей його, - так і зробите» (Вих.25:8-9). «І дивись, і зроби за тим зразком, що тобі показувано на горі» (Вих.25:40). «І поставиш намет (скинію) згідно з приписами, як тобі показано на горі» (Вих.26:30).
Але ця святиня та її обстановка, збудовані на початку сорокарічної подорожі через пустиню, були тільки «образом і тінню небесного», тобто прообразом чогось незмірно більшого й значнішого від матеріальної будівлі: «Вони служать образові й тіні небесного, як Мойсееві сказано, коли мав докінчити намета: „Дивись бо, сказав, зроби все за зразком (типом - взором), що тобі на горі був показаний!“» (Євр.8:5). Багато питань і думок висловлено у відношенні до того, що в дійсності бачив провідник ізраїльського народу, пророк Мойсей, коли перебував з Богом сорок днів і сорок ночей на горі Синай.
Про що справді йдеться? В дійсності йдеться про це, про що говорив Христос, що Святі Писання свідчать про Нього, про центральну Особу, головного Актора всієї Біблії, - Провідника нашого спасіння. Йдеться про Боголюдину - Господа Христа Ісуса, через Якого і для Якого все створене, через Якого і в Якому маємо вільний доступ до престолу Божої ласки. « Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо Первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу Величности... А тепер одержав Він краще служіння, поскільки Він Посередник і кращого Завіту, який на кращих обітницях був узаконений» (Євр.8:1,6).
Святиня типічно й пророчо зображає нам історію і план спасіння. Перше подумаємо про історію спасіння: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився від жони, та став під Законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли» (Гал.4:4-5).
Володимир Домашовець – Будівля за небесним зразком
Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2009. – 560 с.
ISBN 978-966-2979-96-1
Володимир Домашовець – Будівля за небесним зразком – Зміст
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
КНИГА ВИХІД
СВЯТИНЯ
ВИГЛЯД СВЯТИНІ
ПІДНОСНА ЖЕРТВА
СПЕЦІАЛЬНЕ ПОКЛИКАННЯЗО
ЗГІДНО З ПРИПИСАМИ
ВИКОНУВАННЯ СТОРОЖІ
МАЄМО ПЕРВОСВЯЩЕНИКА
БОЖА СВЯТІСТЬ
ЗАСЛОНА Й ПОДВІР’Я
ВХОДОВА БРАМА
МІДЯНИЙ ЖЕРТІВНИК
ЖЕРТВИ
А. ЖЕРТВА ЦІЛОПАЛЕННЯ
Б. ЖЕРТВА ХЛІБНА
В. ЖЕРТВА МИРНА
Г. ЖЕРТВА ЗА ГРІХ
Ґ. ЖЕРТВА ЗА ПРОВИНУ
УМИВАЛЬНИЦЯ
ЗЕМНА СВЯТИНЯ
СРІБНА ОСНОВА
ДОШКИ ТА ЗАСУВИ
НАКРИТТЯ СВЯТИНІ
ВХОДОВІ ДВЕРІ
СВЯТЕ
ЗАСЛОНА
СВЯТЕ СВЯТИХ
КОВЧЕГ ЗАВІТУ
ЗОЛОТІ ХЕРУВИМИ
КАМ’ЯНІ ТАБЛИЦІ ЗАКОНУ
ХРИСТИЯНИН І ЗАКОН
МАННА
ХРИСТОС - НАША МАННА
ААРОНОВА ПАЛИЦЯ
ШЕХАНІЯ СЛАВА
СТОВП ХМАРИ Й ОГНЮ
ІСТОРІЯ КОВЧЕГА ЗАВІТУ
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ОКУПЛЕННЯ
ДОКТРИНА ОКУПЛЕННЯ
ОКУПЛЕННЯ
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