После смерти отца Иоанна в доме постоянно бывали: Василиса Захаровна, Лидия Петровна Дандич, диакон Иоанн Попондопуло, Константин Никифорович Гулевский, служивший в алтаре Александро-Невского храма, а после его закрытия прислуживавший батюшке во время богослужений в келий, приемная дочь отца Иоанна Шурочка и Матрена Гавриловна (баба Мотя), верно служившая батюшке при его жизни, а после смерти ставшая правой рукой младшей дочери отца Иоанна Варвары Иоанновны.

Незадолго до своей смерти отец Иоанн благословил Матрену Гавриловну серебряным складнем с Иверской иконочкой Божьей Матери в середине, который он всегда носил на груди, и одел его на нее. Матрена Гавриловна носила его до своей смерти в 1989 г., и зная хорошо, любя и почитая Архимандрита Модеста, перед своей кончиной, передала этот образ отцу Модесту. Об этом мне, многогрешной рабе Божьей Ирине, рассказал Приснопамятный о. Модест и благословил меня недостойную этим образком. Баба Мотя вынянчила дочь Николая ныне здравствующую правнучку отца Иоанна Галину, водила ее в церковь, рассказывала ей о батюшке и передала ей слова отца Иоанна о том, чтобы после его смерти гробничку не накрывали плитой - земелькой с могилы батюшки исцелялись многие верующие люди, в частности, родной брат Галины - Иван Николаевич Курбатов.

В память вечную будет праведник. Протоиерей Иоанн Домовский

Сборник материалов о его подвижнической жизни.

Проповеди протоиерея Иоанна

Свято-Александрийское Миссионерское подворье Ростовской Епархии г. Ростов-на-Дону 2004

В память вечную будет праведник. Протоиерей Иоанн Домовский - Содержание

НА ПУТИ СКОРБИ И САМООТРЕЧЕНИЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЧАСТЬ I. «По имени твоему, тако и житие твое» (Стих по 50 псалме)

ГЛАВА I

ГЛАВА II

ГЛАВА III

ГЛАВА IV

ЧАСТЬ II. Голгофа

ГЛАВА V. «Ночь будет долгая и темная» (Сет. Тихон)

ГЛАВА VI

ГЛАВА VII

ЧАСТЬ III. «...умирает праведник и дела его идут вслед за ним»

ГЛАВА VIII

ГЛАВА IX

ГЛАВА Х

Проповеди протоиерея Иоанна

В память вечную будет праведник. Протоиерей Иоанн Домовский - На пути скорби и самоотречения

Святыми праведниками жила и живет Земля Российская. Недаром на протяжении многих веков ее называли Святой Русью. Целые поколения россиян воспитывались на житиях святых, восхищаясь их героизмом, самоотверженной преданностью Истине Христовой, их святым воодушевлением, и брали себе в пример их духовные подвиги, стремясь и жизнь свою строить в соответствии с высокими идеалами. За тысячелетнюю историю Русская Православная Церковь просияла великими деяниями целого сонма святителей, преподобных, праведников и других угодников Божиих. Более тысячи новомучеников и исповедников Российских были прославлены только в одном XX веке. Именно в этой святости, в этом подвижничестве и жертвенности во имя веры Христовой и состоит предизбранность России, ее духовная сила, ее душа. Народ всегда тянулся к светлому чистому источнику, чтобы испить святой благодати и получить силу здоровую, добрую. Светильники веры и есть те благодатные источники, которые дают людям неисчерпаемую духовную силу.

Протоиерей Иоанн Домовский, как свидетельствуют материалы, представленные в данной книге, был одним из таких духовных источников. Господь даровал ему долгую жизнь в 90 лет, и 10 последних из них пришлись на тяжкое время безбожия, ослепившее нашу страну. Храм Святого Александра Невского в г. Ростове-на-Дону, в котором протоиерей Иоанн Домовский служил настоятелем, власти сначала закрыли, а потом стерли с лица земли. Промыслом Божиим сам настоятель остался в живых, и именно в 20-е годы прошлого столетия протоиерей Иоанн в полной мере исполнил Божие призвание на земле, как и многие другие пастыри Церкви Христовой, которые своей молитвенной, благочестивой жизнью всецело отдавали себя на служение Богу и пастве своей. Прозревая грядущие гонения, они подвизались с особой ревностью и решимостью. Так же, как и новомученики и исповедники Российские, эти священнослужители несли тяжелый крест служения Богу и ближним, являясь для своих духовных детей чадолюбивыми отцами. Любовь и духовное попечение таких пастырей о народе Божием были для людей единственной поддержкой в скорбях и испытаниях того времени. Многие пастыри Церкви Христовой на этом пути скорби и самоотречения прославлены во святых Юбилейным Архиерейским Собором: они всецело отдали себя в руки Божий, сделались доброй землей, в которую упало семя слова Божия и принесло обильный плод (Мф. 13, 1-23).