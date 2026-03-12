Уитни Дональд - Живите в простоте
Книга христианского автора и преподавателя духовной жизни Дональд С. Уитни посвящена теме духовной простоты как важной практики христианской жизни в условиях постоянной занятости и перегрузки современного человека.
Автор показывает, что стремительный ритм жизни, информационная перегруженность и множество обязательств часто мешают человеку уделять внимание своей духовной жизни и отношениям с Богом. В книге предлагается рассмотреть принцип простоты как духовную дисциплину, позволяющую освободить жизнь от лишнего и сосредоточиться на главном.
Уитни объясняет, как упрощение образа жизни, приоритетов и повседневных привычек помогает человеку глубже переживать молитву, чтение Писания и общение с Богом. Особое внимание уделяется практическим шагам: правильному распределению времени, отказу от ненужных забот и формированию более сосредоточенной духовной жизни.
Книга сочетает богословские размышления и практические советы, предлагая читателю путь к внутреннему покою, духовной ясности и более глубокому следованию христианским ценностям в повседневной жизни.
Дональд С. Уитни – Живите в простоте - Духовная практика для людей, страдающих от чрезмерных нагрузок
Киев: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2004. – 156 с.
ISBN 978-966-7698-40-9
Дональд С. Уитни – Живите в простоте – Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
В ПРОСТОТЕ: ПЕРВЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОСТОТА И ИСТИНА
ПРОСТОТА И МОЛИТВА
ПРОСТОТА И ВАШ ДНЕВНИК
ПРОСТОТА И ВАШ РАЗУМ
ПРОСТОТА И ВАШЕ СЕРДЦЕ
ПРОСТОТА И ВАШЕ ВРЕМЯ
ПРОСТОТА И ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ЖИЗНИ
Руководство к обсуждению
Библиография
