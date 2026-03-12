Книга христианского автора и преподавателя духовной жизни Дональд С. Уитни посвящена теме духовной простоты как важной практики христианской жизни в условиях постоянной занятости и перегрузки современного человека.

Автор показывает, что стремительный ритм жизни, информационная перегруженность и множество обязательств часто мешают человеку уделять внимание своей духовной жизни и отношениям с Богом. В книге предлагается рассмотреть принцип простоты как духовную дисциплину, позволяющую освободить жизнь от лишнего и сосредоточиться на главном.

Уитни объясняет, как упрощение образа жизни, приоритетов и повседневных привычек помогает человеку глубже переживать молитву, чтение Писания и общение с Богом. Особое внимание уделяется практическим шагам: правильному распределению времени, отказу от ненужных забот и формированию более сосредоточенной духовной жизни.

Книга сочетает богословские размышления и практические советы, предлагая читателю путь к внутреннему покою, духовной ясности и более глубокому следованию христианским ценностям в повседневной жизни.

Дональд С. Уитни – Живите в простоте - Духовная практика для людей, страдающих от чрезмерных нагрузок

Киев: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2004. – 156 с.

ISBN 978-966-7698-40-9

Дональд С. Уитни – Живите в простоте – Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

В ПРОСТОТЕ: ПЕРВЫЕ ПРИНЦИПЫ

ПРОСТОТА И ИСТИНА

ПРОСТОТА И МОЛИТВА

ПРОСТОТА И ВАШ ДНЕВНИК

ПРОСТОТА И ВАШ РАЗУМ

ПРОСТОТА И ВАШЕ СЕРДЦЕ

ПРОСТОТА И ВАШЕ ВРЕМЯ

ПРОСТОТА И ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ЖИЗНИ

Руководство к обсуждению

Библиография