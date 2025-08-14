Наше поколение, видимо, больше любого другого увлечено поисками смысла жизни. Вопросы молодых людей заставляют нас задуматься о высшей цели, остановиться в погоне за материальными благами и обратиться к ценностям духовным.

Многие сегодня пришли к тому же выводу, что и царь Шломо (Соломон) в своей книге "Коэлет" ("Екклесиаст"), посвященной главным образом именно поискам смысла жизни. Оказывается, накопительство, страсть к вещам, жажда удовольствий, по существу, определявшие шкалу ценностей, — это "суета сует и всяческая суета". Как и Коэлет, наше поколение обнаружило, что счастье не гарантируется только экономическим благосостоянием. Последнее, конечно, дает жизненный комфорт, открывает больше путей для бегства от духовной пустоты или для приглушения эмоциональной боли. Но эффективность такого "лечения" невелика. В конце концов, именно открытие цели существования дает ощущение полноты жизни, удовлетворение и душевный покой, стимулирует совершенствование личности. Лишь чувствуя себя полезным и нужным, человек может быть счастлив.

Современному еврею, справедливо признающему суетность поверхностной массовой культуры, следует осознать, что цель и смысл жизни, которые он ищет, находятся в его собственном наследии. Еврейский образ жизни, отражающий истинные ценности иудаизма, прекрасный и совершенный сам по себе, исполнен, прежде всего, глубочайшего духовного смысла. Однако еврей может, не дай Б-г, никогда не узнать об этом. Если даже он и слышал что-то о еврействе, то относится к нему порой весьма скептически; его знания в лучшем случае поверхностны, а представления превратны. Так, еврей часто отвергает свое наследие, не сделав сколько-нибудь серьезной попытки понять и оценить его. Еще пророки отметили, что Израиль часто засевает чужие поля и возделывает чужие виноградники, забывая о своих собственных. Эта странная особенность характера нашего народа, приводящая иногда к самоотрицанию, безусловно, не служит и интересам всего человечества.

Сегодня еврей нужен своему народу именно как еврей. И смею утверждать, что только как еврей, сознательно живущий в соответствии с идеалами иудаизма, он крайне необходим миру. Трудно переоценить опасности, преследующие сынов Израиля в их борьбе за физическое и духовное выживание. Поэтому очень важно, чтобы больше еврейского ума, энергии, умения и жертвенного идеализма было направлено на утверждение подлинно еврейских нравственных ценностей.

Хаим Донин — Быть евреем

Четвертое издание. «Шамир». Иерусалим, 5751 (1991). 291 с.

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