Замечено, что Гегель склонен был умалчивать, с большим или меньшим успехом, смотря по обстоятельствам, о самых разных сторонах своей жизни, деятельности, мышления. Так это было в делах семьи, вопросах религии, политики, философии... Последователи философа и его враги, руководствуясь собственными соображениями, дружно сошлись в решении навалить на эти лакуны плиту забвения. Пришло время заново открыть Гегеля. Кое в чем историю его жизни биографы передали неверно. Речь идет о корректировке искажений или, скажем так, о попытке их корректировки. Особое внимание — с риском увлечься перестановкой акцентов — здесь будет уделено тому, чем пренебрегли, то ли по неведению, то ли умышленно, другие. Меньше места и времени мы посвятим, хотя и об этом тоже будет говориться, вещам общеизвестным и всеми признанным.

Не ищите наивности в жизни и в мыслях великого философа. Гляди в оба, читатель! Эта книга не исчерпает вопросов, поставленных судьбой такого человека. Она всего лишь хочет открыть новые перспективы, разобраться с которыми предстоит будущим исследователям. Досье Гегеля, ныне снова с трепетом открываемое, никогда не захлопнется окончательно. Но, невзирая на очевидные пробелы и, возможно, кое-какие ошибки в деталях, автор надеется воссоздать здесь образ Гегеля, беспокоящий и раздражающий, живой.

Жак Д'Онт - Гегель

Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2012

ISBN 978-5-93615-125-5

Жак Д'Онт - Гегель - Содержание

Предисловие

Аббревиатуры и пометки

I. Неправильные похороны

II. Рождение философа

III. Штифт

IV. Революция

V. Слуга

VI. Переписка

VII. Элевсин

VIII. Франкфурт

IX. Йена

X. Внебрачный сын

XI. Бавария

XII. Гейдельберг

XIII. Берлин

XIV. Покровители

XV. Вовлеченность

XVI. Двоение языка

XVII. Гегелевская монархия

XVIII. Дело Кузена

XIX. Ultimaverba

XX. Лики мышления

От переводчика