Д'Онт - Гегель

Category Philosophy

Замечено, что Гегель склонен был умалчивать, с большим или меньшим успехом, смотря по обстоятельствам, о самых разных сторонах своей жизни, деятельности, мышления. Так это было в делах семьи, вопросах религии, политики, философии... Последователи философа и его враги, руководствуясь собственными соображениями, дружно сошлись в решении навалить на эти лакуны плиту забвения. Пришло время заново открыть Гегеля. Кое в чем историю его жизни биографы передали неверно. Речь идет о корректировке искажений или, скажем так, о попытке их корректировки. Особое внимание — с риском увлечься перестановкой акцентов — здесь будет уделено тому, чем пренебрегли, то ли по неведению, то ли умышленно, другие. Меньше места и времени мы посвятим, хотя и об этом тоже будет говориться, вещам общеизвестным и всеми признанным.

Не ищите наивности в жизни и в мыслях великого философа. Гляди в оба, читатель! Эта книга не исчерпает вопросов, поставленных судьбой такого человека. Она всего лишь хочет открыть новые перспективы, разобраться с которыми предстоит будущим исследователям. Досье Гегеля, ныне снова с трепетом открываемое, никогда не захлопнется окончательно. Но, невзирая на очевидные пробелы и, возможно, кое-какие ошибки в деталях, автор надеется воссоздать здесь образ Гегеля, беспокоящий и раздражающий, живой.

Жак Д'Онт - Гегель

Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2012

ISBN 978-5-93615-125-5

Жак Д'Онт - Гегель - Содержание

Предисловие

Аббревиатуры и пометки

  • I. Неправильные похороны

  • II. Рождение философа

  • III. Штифт

  • IV. Революция

  • V. Слуга

  • VI. Переписка

  • VII. Элевсин

  • VIII. Франкфурт

  • IX. Йена

  • X. Внебрачный сын

  • XI. Бавария

  • XII. Гейдельберг

  • XIII. Берлин

  • XIV. Покровители

  • XV. Вовлеченность

  • XVI. Двоение языка

  • XVII. Гегелевская монархия

  • XVIII. Дело Кузена

  • XIX. Ultimaverba

  • XX. Лики мышления

От переводчика

