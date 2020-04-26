Пьер Тейяр де Шарден (фр. Pierre Teilhard de Chardin; 1 мая 1881 — 10 апреля 1955) — французский теолог и философ, священник иезуит, один из создателей теории ноосферы. Внес огромный вклад в палеонтологию, антропологию, философию и католическую теологию; создал своего рода синтез католической христианской традиции и современной теории космической эволюции.

Не оставил после себя ни школы, ни прямых учеников, но основал новое течение в науке — тейярдизм.



Его концепция ноосферы оказала огромное влияние на развитие современной науки, нашла — и постоянно находит — отражение в жизни общества, в культуре и даже — что случается не часто — в масскультуре (примером тому может служить популярная на западе и в России научно-фантастическая тетралогия американского писателя, лауреата премий Хьюго и Небьюла Дэна Симмонса«Песни Гипериона»).



Исследователи отмечают в его работах необычное сочетание строго научного стиля изложения, четкой логичности построений — и поразительных по своей поэтике и эмоциональному воздействию фрагментов, сравнимых с духовными гимнами великих христианских мистиков. В ряде стран (Франция, США, Нидерланды) существуют ассоциации, посвященные Тейяру де Шардену, выходит журнал, названный его именем.

Немалых сил стоило достать в свое время скан полной версии книги(на большинстве сайтов сейчас усеченные еще советские).Вспомнил и решил разместить.Автор доовльно спорный но у него можно найти немало и ценных мыслей.

Пьер Тейяр де Шарден - Феномен человека - Сборник очерков и эссе

Пер. с фр. / П. Тейяр де Шарден / Сост. и предисл. В.Ю. Кузнецов.

М.: ООО «Издательство ACT», 2002. — 553, [7] с. —(Philosophy).

ISBN 5-17-009886-3

Пьер Тейяр де Шарден - Феномен человека - Сборник очерков и эссе - Содержание

Василий Кузнецов. Тейяр де Шарден: стремление живого организма мира к божественному совершенству

БОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА

Часть первая. Обожение активности

Часть вторая. Обожение пассивности

Заключение к двум первым частям.

Некоторые общие аспекты христианской аскетики

Часть третья. Божественная среда

Эпилог. Ожидание Парусии

ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА

Пролог. Видеть

Преджизнь

Жизнь

Мысль

Сверхжизнь

Резюме, или Послесловие

Эпилог. Феномен христианства

Приложение. Несколько замечаний о месте и участии зла в эволюционирующем мире

ЭССЕ

Вселенская литургия

Как я верую

Несколько общих соображений о сущности христианства

Христос эволюции

Введение в христианскую жизнь

Размышления о первородном грехе

Комментарии переводчиков

Пьер Тейяр де Шарден - Феномен человека - Божественная среда

Когда-нибудь, говорит нам Евангелие, медленно нарастающее притяжение между человечеством и Богом достигнет предела, обусловленного возможностями мира. И это будет конец. Подобно молнии, сверкнувшей от полюса до полюса, всюду внезапно обнаружится незаметно возросшее присутствие Христа. Сметая все преграды, которыми внешне сдерживали его покровы материи и взаимная непроницаемость душ, оно заполнит лик Земли. И тогда под воздействием освобожденных наконец истинных свойств бытия, увлекаемые силой, в которой проявится способность соединяться, присущая элементам Вселенной, ее духовные атомы займут, во Христе или вне Его (но всегда под Его влиянием), место блаженства или страдания, предназначенное им в живой структуре Плеромы.

Подобно молнии, пожару, потопу» притяжение Сына Человеческого охватит весь круговорот элементов Вселенной, чтобы соединить их в Его Теле или покорить их Ему. Таким будет завершение Божественной среды. Бесполезны попытки предугадать время и характер этого грозного события, и Евангелие предупреждает нас об этом.



Но мы должны ждать его.

Ожидание — напряженное, всеобщее и действенное ожидание конца мира, т. е. Исхода для мира, — это главное дело христиан и, может быть, главная отличительная черта нашей религии.

Исторически это ожидание, подобно факелу, всегда указывало путь нашей вере. Израильтяне непрестанно «чаяли» — и первые христиане тоже, — поскольку Рождество, которое, казалось бы, должно было обратить наши взоры к прошлому, направило их еще дальше вперед.

Ненадолго появившись среди нас, Мессия дал Себя увидеть и осязать только затем, чтобы, став еше более светоносным и непостижимым, вновь исчезнуть в глубинах будущего. Он приходил. А теперь мы должны снова и снова ждать Его, и на этот раз не только малая община избранных, но более, чем когда-либо, — все человечество. Господь Иисус придет тем быстрее, чем сильнее будет наше ожидание. Именно сконцентрированность наших желаний должна вызвать Парусию.



Во что же превратили ожидание всего двадцать веков спустя после Вознесения мы, христиане, кому вслед за Израилем было поручено хранить на Земле неугасимый огонь этого желания?