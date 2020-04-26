Тейяр де Шарден - Феномен человека
Пьер Тейяр де Шарден (фр. Pierre Teilhard de Chardin; 1 мая 1881 — 10 апреля 1955) — французский теолог и философ, священник иезуит, один из создателей теории ноосферы. Внес огромный вклад в палеонтологию, антропологию, философию и католическую теологию; создал своего рода синтез католической христианской традиции и современной теории космической эволюции.
Не оставил после себя ни школы, ни прямых учеников, но основал новое течение в науке — тейярдизм.
Его концепция ноосферы оказала огромное влияние на развитие современной науки, нашла — и постоянно находит — отражение в жизни общества, в культуре и даже — что случается не часто — в масскультуре (примером тому может служить популярная на западе и в России научно-фантастическая тетралогия американского писателя, лауреата премий Хьюго и Небьюла Дэна Симмонса«Песни Гипериона»).
Исследователи отмечают в его работах необычное сочетание строго научного стиля изложения, четкой логичности построений — и поразительных по своей поэтике и эмоциональному воздействию фрагментов, сравнимых с духовными гимнами великих христианских мистиков. В ряде стран (Франция, США, Нидерланды) существуют ассоциации, посвященные Тейяру де Шардену, выходит журнал, названный его именем.
Немалых сил стоило достать в свое время скан полной версии книги(на большинстве сайтов сейчас усеченные еще советские).Вспомнил и решил разместить.Автор доовльно спорный но у него можно найти немало и ценных мыслей.
Пьер Тейяр де Шарден - Феномен человека - Сборник очерков и эссе
Пьер Тейяр де Шарден - Феномен человека - Сборник очерков и эссе - Содержание
- Часть первая. Обожение активности
- Часть вторая. Обожение пассивности
- Заключение к двум первым частям.
- Некоторые общие аспекты христианской аскетики
- Часть третья. Божественная среда
- Эпилог. Ожидание Парусии
- Пролог. Видеть
- Преджизнь
- Жизнь
- Мысль
- Сверхжизнь
- Резюме, или Послесловие
- Эпилог. Феномен христианства
- Приложение. Несколько замечаний о месте и участии зла в эволюционирующем мире
- Вселенская литургия
- Как я верую
- Несколько общих соображений о сущности христианства
- Христос эволюции
- Введение в христианскую жизнь
- Размышления о первородном грехе
- Комментарии переводчиков
Пьер Тейяр де Шарден - Феномен человека - Божественная среда
Но мы должны ждать его.
Исторически это ожидание, подобно факелу, всегда указывало путь нашей вере. Израильтяне непрестанно «чаяли» — и первые христиане тоже, — поскольку Рождество, которое, казалось бы, должно было обратить наши взоры к прошлому, направило их еще дальше вперед.
Во что же превратили ожидание всего двадцать веков спустя после Вознесения мы, христиане, кому вслед за Израилем было поручено хранить на Земле неугасимый огонь этого желания?
Спасибо!