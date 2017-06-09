Молодые генералы молодой армии молодого государства праздновали победу. Лишь самый эффективный, зато самый неэффектный, похожий на провинциального бухгалтера глава израильского правительства Леви Эшкол записал тогда на память: «Если мы не заключим мир, то нас разъест оккупация». Или «коррумпирует», - зависит от перевода. Эшкол был обижен. Он тщательно готовил страну к предстоящим испытаниям, а соратники, сомневавшиеся в том, что типичный еврейский хозяйственник Эшкол способен на волевые решения навязали ему Даяна. Эшкол унес в могилу свои сомнения и опасения через полтора года после победы.

За шесть летних дней 67-го года молодое еврейское государство, само того не осознавая, подчинило другой народ, что определило всю дальнейшую историю Израиля до нынешнего дня. Все национальные задачи были отодвинуты ради удержания территорий. Вопрос территорий стал основным в израильской общественной жизни, подминая под себя все остальное - уровень жизни, качество власти, экологию, дефицит воды, образование, социальную справедливость, научно-техническое развитие. Разнобой терминологии отражают разногласия в обществе. Одни называют территории «оккупированными», другие, как Ганди, - «освобожденными». Армия в официальных документах предпочитает пользоваться нейтральным «удерживаемые». В правых кругах сейчас не принято пользоваться термином «Палестина». Вместо него - непонятное за пределами еврейского мира Эрец Исраэль. Хотя еще в середине 70-х премьер Голда Меир объявила с трибуны Кнессета: «Я не знаю, кто такие палестинцы. Мы здесь все палестинцы. У меня даже сохранился палестинский паспорт британских времен».

В 2003 году израильский премьер Ариэль Шарон находился с визитом в США. Приемы и коктейли являются важной частью американской жизни. Никому из официальных гостей не удается их избежать.

Я работаю в компании, обладающей обширными интересами и самыми неожиданными связями. Порой меня тоже посылают на различные официальные и благотворительные мероприятия, снабдив предварительно чеком на немалую сумму. Американские приемы и обеды выгодно отличаются от других мест тем, что гостей кормят не дожидаясь окончания официальной части, приветствий и речей.

Кроме официальных переговоров и неофициальных контактов, израильскому премьеру необходимо встречаться с общественностью и друзьями Израиля. Как правило, прием или официальный обед дает какая-нибудь еврейская организация, лоббирующая израильские интересы.

Во время визита Шарона я тоже попал в число гостей. Перед началом официальной части и после ее окончания народ крутиться в лобби или в зале. Знакомые здороваются, быстро пожимают руку, уже оглядываясь вокруг, в поисках кому бы еще показаться. Люди ходят вокруг столиков, обмениваются визитками, общаются. Почетные гости, как правило, обедают за столом президиума, но иногда спускаются в зал. К ним неизменно стоит очередь лоббистов, деловых знакомых, доброхотов и просто охотников пообщаться со знаменитостью.

Израильский премьер выглядел тогда очень старым. Он выглядел сильно располневшим и обрюзгшим, устало озирался вокруг.

Премьер-министр мало напоминал живого и общительного Арика, завсегдатая модной 30 лет назад «Таверны» в приморском городке Герцлия Питуах, когда я впервые его увидел. Шарон с женой Лили часто сиживали там, пили пиво, разговаривали, веселились. Иногда за столиком с ними сидел непримиримый ныне критик Шарона Йоси Сарид с женой Сарит. Позже я иногда встречал Шарона в разных обстоятельствах. Последний раз мельком после смерти Лили. Тогда он сильно похудел, подтянулся.

Шарона тщательно охраняли даже на обеде. После публикации последнего госбюджета Израиля стало известно, что охрана премьера от опасности различных арабских и еврейских террористов стоит израильскому налогоплательщику один миллиард шекелей в год (около 200 млн. долл. США). Дотошные журналисты подсчитали, что каждый гость Шарона на ферме Шикмим в Негеве стоит казне миллион шекелей. Мало их, оказывается, стало гостей сравнительно с прошлыми временами, когда за стол Шаронов ежедневно садилось несколько десятков человек.

Шарон одиноко сидел за столиком в углу зала. Охрана направляла к нему очередь желающих пожать руку, сказать пару слов.

Я подсел к нему, представился, попытался напомнить о нашем знакомстве. Шарон окинул меня осоловелым взглядом, не узнал и дежурной фразой поблагодарил за помощь Израилю. Помощник уже торопил, подсаживал следующего. И мне почему-то вспомнились то ли древние жрецы, терпевшие муки ради длинных ритуалов, то ли ветхие советские вожди, часами выстаивавшие на Мавзолее и в различных президиумах. Я подумал, что скоро в таком же положении, и вероятно, в такой же кондиции окажется Барак, снова вознамерившийся вернуться в кресло главы израильского правительства. Пение русских песен далеко не самое худшее, что ему придется делать.

Видать, охота - пуще неволи, а уж воля к власти... о ней Ницше сказал, что «великие предметы требуют, чтобы о них молчали или говорили величественно: то есть цинично и с непорочностью».