Софья Доринская – Омерзительное в психиатрии

Сразу хочу разграничить подходы к душевному здоровью в психиатрии Запада и России. Точнее, западных стран и Советского Союза, поскольку современная Россия в области психи­атрии ничем не отличается от Запада. Подход тот же. Было время, не очень продолжительный период с точки зрения истории человечества, когда и российские, и советские, и даже американские врачи-психиатры стремились описать поведение и эмоции человека, выявить связь проявления эмоций и различного поведения в зависимости от обстоятельств, факторов, влияющих на жизнь, а также состояния здоровья. А главное – найти методы, позволяющие улучшить или полностью исправить это состояние.

И всё было на Западе хорошо и более или менее человечно ровно до Второй мировой войны. Во время и после этой войны западная психиатрия превратилась полностью в фашист­ский инструмент селекции и уничтожения людей. У идеи фашизма есть корни. И эти корни не в религии. Откуда же происходит идея того, что одни люди лучше, а другие хуже? Откуда возникает это порочное суждение о высших и низших расах? А главное, почему эта идея так нравится психиатрической верхушке в любой стране мира? Даже в современной России ныне почивший главный психиатр успела заявить, что север­ные народы имеют генетическую предрасположенность к алкоголизму, тем самым вызывая ощущение, что у них есть якобы «ущербность» по сравнению с другими национальностями.

И ничто не остановило её. Ни тот факт, что на севере нет многих питательных веществ, которые отвечают за нормальное функционирование печени и выработку веществ, расщепля­ющих алкоголь. Ни отсутствие тепла, ни совершенно иной режим дня и ночи. Нет. С её точки зрения – это ущербные, ослабленные народы. Это очень созвучно фашистскому понятию «неполноценная раса». Это было в её докладе, который госпожа главный психиатр читала на закрытой психиат­рической конференции в 2004 году. Возможно, текст этого доклада и сейчас можно найти в узких кругах психиатрической «элиты». Где источник взгляда на людей как на скотину? Давайте вспомним незабвенного Чарльза Дарвина. Он выдумал теорию эволюции. Но вот незадача… Он постоянно сетовал на то, что так и не смог найти ни одной переходной формы, которая бы убедительно доказала его теорию.

Не нашли ископаемого червяка с глазами. По логике Дарвина, слепой червяк, чтобы перейти на более высокий уровень эволюцион­ной лестницы, должен был бы обзавестись глазами. Но почему-то так и не обзавёлся. А знаете, почему? Потому что мутация – это всегда уродство, которое не способствует, а препятствует выживанию представителя вида. (Кстати, например, дождевые черви по строению кровенос­ной системы стоят выше членистоногих, например пауков. У дождевых червей замкнутая кро­веносная система – как и у животных, в том числе у человека, а у членистоногих – незамкну­тая. То есть артериальная кровь изливается в брюшную полость, там происходит газообмен, и потом она собирается в вены. Получается, что в этом случае в эволюции произошёл откат назад в строении одной системы при резком усложнении всего организма.) Жираф, «очевидно», является потомком какой-то безумной лошади, которая вытягивала свою шею, чтобы брать с деревьев те плоды, что находятся выше и являются более вкусными и спелыми. Вам не кажется это примитивным рассуждением, этакой галлюцинацией, не име­ющей никакого отношения к реальному наблюдению? «Труд сделал из обезьяны человека». Помните? И что нам приводят в качестве примера истинности этого утверждения? То, что шимпанзе, как считается, самый близкий вид к чело­веку, палкой сбивала бананы, вставая на задние лапы, было представлено как одно из «убе­дительных доказательств». Но на самом деле они просто вели себя определённым образом в искусственно созданных условиях, когда нет другой пищи, есть только бананы, которые под­вешены под потолком, и палка. Это не эксперимент. Это жульничество. Но если внимательно рассмотреть тех же шимпанзе, то, во-первых, эти животные все­ядны. Бананы вовсе не являются основой их рациона. Эти приматы также являются охотни­ками за мелкими животными и даже за собратьями – обезьянами меньших размеров. Теперь посмотрите: использование передних и задних конечностей в беге, будь то бег­ство от опасности или охота за добычей, оказывается гораздо более эффективным с точки зрения скорости перемещения, нежели прямохождение на двух ногах. Некоторые животные могут развивать скорость до 80 км/ч и более, используя передние и задние конечности. Макси­мально возможная скорость натренированного человека 45 км/ч. Причём животным для разви­тия такой скорости не нужно специально тренироваться в спортивной секции лёгкой атлетики. А человеку нужно. Значит, прямохождение вовсе не даёт человеку преимущества в скорости перед животными.

Софья Доринская – Омерзительное в психиатрии

Серия – «Научпоп-Psychology»

Издательство – «АСТ»

Москва – 2020г. / 131с.

ISBN 978-5-17-119943-2

Софья Доринская – Омерзительное в психиатрии – Содержание

Вступление

К читателям

Россия и Запад

Почему плохое и разрушительное популярнее созидательного и хорошего

Популярная глупость, приводящая к смерти

Электротравма как решение всех психических проблем

Садисты и извращенцы

Права и статус сумасшедшего

Инсектицид как панацея от всех душевных болезней

Эффективность в лечении

«Терапия», приводящая к неминуемой предрасположенности к психозу

Ломаем жизнь с детства!

Современное Средневековье

О детях и психиатрии

Психиатрическая наркофарма

«Дурдом» в медицине

Безнаказанное убийство

«Пациент-ориентированная» медицина

Компоненты эффективной медицины

Действительная обуза для бюджета, и как ее устранить

Психиатрический терроризм

Область медицины, от которой надо защищать пациентов

Липовая правозащита. Ложь в ответ на доверие

Решения. Цель этой книги