Один из важных навыков, который может быть нам полезен, — это умение сомневаться в том, что подска­зывают нам наши органы чувств, и сверять свои ощу­щения с приборами. Например, верхом на оповещении ко мне влетает новая небольшая задача, и я тут же начинаю ощу­щать ее как важную и даже немного срочную. Но ощу­щения далеко не всегда соответствуют действитель­ности. Стоит мне поймать импульс, толкающий меня в сторону немедленного выполнения этой задачи, и просто взглянуть в свой список, и с определенной вероятностью я увижу более важные задачи, которы­ми имело бы смысл заняться прямо сейчас, отложив эту, только что прилетевшую. Это эффект бонуса к ощущению важности из раздела 7.5 «Джедайских техник»

Здесь будет уместна аналогия с пилотом. Люди не приспособлены к свободному перемещению в трех измерениях, и оттого наши органы чувств плохо ориентируются во время полета. Часто встречают­ся такие явления, как наклонная облачность. Если не глядеть на приборы, может сложиться впечатление, что самолет находится в режиме горизонтального по­лета (летит «вдоль облаков»), а на самом деле он с хо­рошим углом тангажа устремился в землю. Мало то­го, в плотной облачности мы не можем почувствовать крен самолета во время поворота, да и вообще при определенных условиях не сумеем ощутить, что са­молет уже летит вверх ногами (если аккуратно вы­брать скорость в верхней точке мертвой петли). Даже полет в ясную погоду может стать опасным. Существу­ет эффект «звездного мешка»: во время полета над мо­рем в ясную погоду звезды отражаются от поверхно­сти воды, и без помощи приборов вообще непонятно, где верх, а где низ.

Еще одна аналогия — понятие «синьки» у водолазов, когда ты достаточно глубоко, чтобы вода во всех направлениях была примерно оди­наковой синевы. И тоже непонятно, где верх, где низ. А с поправкой на плотность воды и принцип водолаз­ного костюма даже гравитация не помощник. Основная мысль этого раздела: многие (если не все) свойства, которые мы привыкли приписывать вещам, на самом деле всего лишь игра нашего восприятия. В свое время я объяснял эту мысль девятилетнему сы­ну при помощи сказки «Снежная королева». Вы же помните, что там произошло? Жили-были Кай и Гер­да. Дружили, помогали друг другу и всё в таком духе. Но в этой сказке был еще один персонаж — Снеж­ная королева. Однажды она разбила свое зеркало, и осколки этого зеркала разлетелись по всему миру, они попадали в людей, и у тех искажалось восприятие мира. Один из осколков угодил Каю в глаз, после че­го Кай стал видеть мир другим: люди казались урод­ливыми, цветы — некрасивыми. Кай и сам стал про­тивным, так как одно дело — общаться с хорошими людьми, а другое — с уродливыми.

Внимание, вопрос: стали ли вещи сами по себе ху­же? Нет. Это Кай стал видеть их плохими. Примерно так же обстоит дело и с другими органами чувств. У каждого из нас в глазах (ушах, носу и т. п.) масса раз­ного рода «осколков», которые искажают видение окружающего мира: какие-то задачи кажутся сроч­ными (хотя ими не являются), какие-то вещи кажут­ся очень нужными (и мы забываем о них уже через па­ру дней после приобретения), какие-то цели кажутся важными (почему — никому не ведомо). Важность, нужность, срочность, красота, комфорт, удобство — как правило, все эти параметры характеризуют не са­му вещь, а наше восприятие этой вещи. Чтобы модель Тима Урбана учитывала все эти эф­фекты, ее стоит немного (хотя нет, основательно) до­работать.

Начнем с того, что в голове существуют такие пер­сонажи, как тараканы. Тараканами мы будем назы­вать устойчивые привычки мышления. Рефлексы мышления, так сказать. Только тараканы имеют доступ к нашим органам чувств. Они выполняют функцию избирательного внимания: какие-то сигналы из окружающего мира замечают, а какие-то пропускают мимо. Плюс ко все­му информацию, которую они решили передать даль­ше, они могут по дороге исказить, обобщить или снаб­дить дополнительными ярлыками и смыслами.

Максим Дорофеев – Путь джедая - Поиск собственной методики продуктивности

Серия – «Джедайские техники»

6-е издание, исправленное и дополненное

Издательство – «МИФ»,

Москва – 2025 г. / 528 с.

ISBN 978-5-00250-336-0

Максим Дорофеев – Путь джедая - Поиск собственной методики продуктивности – Содержание