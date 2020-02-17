Андрей Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении РПЦ

Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении РПЦ в Воронеже
На протяжении более чем тысячелетней истории нашей страны Русская Православная Церковь находилась в неразрывном единстве и взаимодействии с Российским Государством. Она являлась фундаментом российской государственности, вдохновляла народ на борьбу с внешними врагами, сглаживала социальные противоречия. Высшая государственная власть, в свою очередь, покровительствовала находившимся церковным иерархам и многим их начинаниям, прекрасно сознавая, что православная вера является духовной основой русского народа, да и сам процесс формирования русской нации как таковой, происходил под серьезным влиянием православия.
Хотелось бы отметить, что пребывание Церкви в лоне Государства было далеко не безоблачным: её игнорировали, урезали привилегии, отдельные религиозные деятели подвергались преследованиям (и даже лишались жизни), но никогда, вплоть до Октябрьского переворота 1917 г., Государство, даже мысленно, не рассматривало Церковь в качестве своего идеологического оппонента и не ставило своей задачей лишить её статуса важнейшего общественного института и, тем более, не стремилась подвергать её деятельность каким-либо запретам или существенным ограничениям!
Во втором десятилетии XX века в Российском Государстве воцарилась новая, провозгласившая себя апостолом материализма и интернационализма, отвергшая всю многовековую историю русского народа, со всеми успехами и просчётами, но - самое главное - она громогласно заявила, что якобы «Бога - нет», а если нет Бога, то и необходимость в Его земном представительстве отпадает.
Андрей Анатольевич Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении Русской Православной Церкви и религиозных культов в Воронежском крае с 1941 по 1964 годы - Монография
Воронеж - НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019 г. - 260 с.
ISBN 978-5-4292-0163-4
Андрей Анатольевич Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении Русской Православной Церкви и религиозных культов в Воронежском крае с 1941 по 1964 годы - Монография - Содержание
- Введение
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Глава I. Политика Советского государства в отношении Русской Православной Церкви и религии в Воронежской области в 1941 -1953 гг
- 1.1 Ослабление тотального давления Государства и начало возрождения Церкви в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.)
- 1.2. Переход Государства от благоприятствования Церкви к охлаждению отношений с ней в рамках «нового государственно-церковного курса» в 1945 -1948 гг.
- 1.3. Активизация вмешательства во внутрицерковные дела и антирелигиозной (научно-атеистической) пропаганды со стороны Государства в 1949 -1953 гг.
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Глава II. Русская Православная Церковь и религия в Воронежской области как объекты воздействия политики Советского Государства в 1953 -1964 гг
- 2.1.1953 -1954 гг. как период определения вектора дальнейшей политики Государства в отношении Церкви и религии
- 2.2. Способствование Государством усилению позиций Церкви и последовавшее вслед за этим принятие «новой государственно-церковной политики» (1955 - 1959 гг.)
- 2.3. Ужесточение антицерковной и антирелигиозной политики Государства в 1960 -1964 гг
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Глава III. Политика Советского Государства в отношении официально не признанных религиозных культов на территории Воронежской области (1941 - 1964 гг.)
- 3.1. Положение православных и христианских религиозных течений и воздействие на них репрессивной машины Государства в период Великой Отечественной войны
- 3.2. Преобладание превентивных репрессивных мер в политике Государства по отношению к сектантству и православным течениям не входящим в структуру РПЦ в 1945-1953 гг
- 3.3. Антисектантская политика Государства в 1953-1964 гг.: от ослабления к усилению
- Заключение
Список источников и литературы
Приложения
Андрей Анатольевич Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении Русской Православной Церкви и религиозных культов в Воронежском крае с 1941 по 1964 годы - Монография - Введение
Советская власть задумала немыслимое: не просто физически уничтожить русское православие, но также и вытравить из сознания людей веру и религиозность, заменив их атеизмом и классовым пролетарским самосознанием. Как показал ход истории, глобальность замысла второй идеи потерпела полный крах, даже с учётом того, что лучшие представители страны, носители национального самосознания, были уничтожена в 1920-е - 1930-е годы XX века, а оставшиеся в живых, по замыслам строителей «светлого» будущего всего человечества, должны были бы просто, из чувства самосохранения, отречься от веры предков и признать господство культа материализма.
В научной исторической литературе до сих пор нет чёткого и однозначного ответа на вопрос: почему и во имя чего Советское Государство с маниакальным упорством и находящейся за гранью человеческого понимания жестокостью, лишала жизни своих граждан, так или иначе не угодивших Советской власти, среди которых было достаточное количество высокообразованных священнослужителей, вовсе не изобретавших мифические теории заговора или «планы свержения» в отношении большевистской власти? На наш взгляд, без полномасштабного участия Церкви невозможно построить «здоровое» общество; в то же время, как известно из истории (и тому - масса примеров), государства, возжелавшие генерировать «нацию бессловесных рабов», существовали весьма недолго.
Как известно, чтобы не допустить ошибок в будущем, необходимо учиться на ошибках прошлого. На современном отрезке времени, очередном этапе развития Российского Государства Русская Православная Церковь обладает существенным общественным статусом, объединяет десятки миллионов православных христиан по всему Миру, располагает существенной материальной базой. Таким образом, будущее страны и народа напрямую зависит не только от Государства, но и от Церкви как важнейшего общественного института, конкурировать с которым в Российской Федерации, в настоящее время, не может ни кто! И это отнюдь не преувеличение, это констатация факта. Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что взаимоотношение Государства и Церкви играет существенное значение, не только во внутренней, но и внешней политике современного России, следовательно, изучение и анализ исторического опыта проводимой Государством политики в отношении Церкви, в новейшей истории, на данный момент актуален как никогда раньше.
Целью данного исследования является: изучение и объективное рассмотрение политики Советского Государства в отношении Русской Православной Церкви, религиозных культов православного и других вероисповеданий на протяжении 1941 - 1964 гг. в отдельно взятом регионе, а именно в Воронежской области.
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