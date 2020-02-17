Андрей Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении РПЦ

На протяжении более чем тысячелетней истории нашей страны Русская Православная Церковь находилась в неразрывном единстве и взаимодействии с Российским Государством. Она являлась фундаментом российской государственности, вдохновляла народ на борьбу с внешними врагами, сглаживала социальные противоречия. Высшая государственная власть, в свою очередь, покровительствовала находившимся церковным иерархам и многим их начинаниям, прекрасно сознавая, что православная вера является духовной основой русского народа, да и сам процесс формирования русской нации как таковой, происходил под серьезным влиянием православия.

Хотелось бы отметить, что пребывание Церкви в лоне Государства было далеко не безоблачным: её игнорировали, урезали привилегии, отдельные религиозные деятели подвергались преследованиям (и даже лишались жизни), но никогда, вплоть до Октябрьского переворота 1917 г., Государство, даже мысленно, не рассматривало Церковь в качестве своего идеологического оппонента и не ставило своей задачей лишить её статуса важнейшего общественного института и, тем более, не стремилась подвергать её деятельность каким-либо запретам или существенным ограничениям!

Во втором десятилетии XX века в Российском Государстве воцарилась новая, провозгласившая себя апостолом материализма и интернационализма, отвергшая всю многовековую историю русского народа, со всеми успехами и просчётами, но - самое главное - она громогласно заявила, что якобы «Бога - нет», а если нет Бога, то и необходимость в Его земном представительстве отпадает.

Андрей Анатольевич Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении Русской Православной Церкви и религиозных культов в Воронежском крае с 1941 по 1964 годы - Монография Воронеж - НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019 г. - 260 с. ISBN 978-5-4292-0163-4

Андрей Анатольевич Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении Русской Православной Церкви и религиозных культов в Воронежском крае с 1941 по 1964 годы - Монография - Содержание

Введение

Глава I. Политика Советского государства в отношении Русской Православной Церкви и религии в Воронежской области в 1941 -1953 гг 1.1 Ослабление тотального давления Государства и начало возрождения Церкви в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) 1.2. Переход Государства от благоприятствования Церкви к охлаждению отношений с ней в рамках «нового государственно-церковного курса» в 1945 -1948 гг. 1.3. Активизация вмешательства во внутрицерковные дела и антирелигиозной (научно-атеистической) пропаганды со стороны Государства в 1949 -1953 гг.

Глава II. Русская Православная Церковь и религия в Воронежской области как объекты воздействия политики Советского Государства в 1953 -1964 гг 2.1.1953 -1954 гг. как период определения вектора дальнейшей политики Государства в отношении Церкви и религии 2.2. Способствование Государством усилению позиций Церкви и последовавшее вслед за этим принятие «новой государственно-церковной политики» (1955 - 1959 гг.) 2.3. Ужесточение антицерковной и антирелигиозной политики Государства в 1960 -1964 гг

Глава III. Политика Советского Государства в отношении официально не признанных религиозных культов на территории Воронежской области (1941 - 1964 гг.) 3.1. Положение православных и христианских религиозных течений и воздействие на них репрессивной машины Государства в период Великой Отечественной войны 3.2. Преобладание превентивных репрессивных мер в политике Государства по отношению к сектантству и православным течениям не входящим в структуру РПЦ в 1945-1953 гг 3.3. Антисектантская политика Государства в 1953-1964 гг.: от ослабления к усилению

Заключение

Список источников и литературы

Приложения

Андрей Анатольевич Дорош - Государственная политика Советской власти в отношении Русской Православной Церкви и религиозных культов в Воронежском крае с 1941 по 1964 годы - Монография - Введение