Основатель ислама Мухаммад родился в Мекке в 570 году. Существует предание, что однажды на горе Хира, когда Мухаммаду было 40 лет, во время молитвы ему явился ангел и, развернув перед глазами свиток, повелел: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом, научил человека тому, чего он не знал» (сура 96:1–5). Это послужило началом целой серии откровений, продолжавшихся почти до самой смерти Мухаммада. Примерно в 650 году эти откровения были записаны и собраны воедино в священную для мусульман книгу – Коран.

Досова Ширинай - Беседы об исламе

Свет на Востоке, 2012. — 80 с.

ISBN 978-3-939887-18-8

Досова Ширинай - Беседы об исламе - Содержание

Вера и дела в исламе

Вера мусульман

Практика ислама (дела

Основные течения в исламе

Мистика в исламе

Женщина в исламе

Исаак и Измаил

Ибрахим (Авраам) и жертвоприношение

Мусульманское летоисчисление и праздники

Азан – призыв на молитву, которая «лучше, чем сон»

Аллах и его имена

Учение ислама о происхождении Корана

Коран о Библии

Первая сура и первый псалом

«Корова» и «Рыжая телица»

Коран об «обладателях Писания» (евреях и христианах)

Иисус Христос – Иса Аль-Масих в Коране

Иса Аль-Масих в суннах

Иса Аль-Масих и Его имена в Коране

О чудесах Исы Аль-Масиха в Коране

Иса Аль-Масих и Адам

Аллах и Сын

Смерть Исы Аль-Масиха

Выводы и советы

Иса Аль-Масих и Его пророчество о Мухаммаде

Ислам и христианство

Адам и первородный грех

Коран и Библия в сравнениях

Библия и фальсификация

Причины возникновения ислама

Молитва «Отче наш» и размышления о Коране

Томас и казахи

Библейский Авраам и моя бабушка Прасковья

Через века

Ответы на вопросы журналиста

Библиография

Досова Ширинай Беседы об исламе - Вера мусульман

В июне 632 года Мухаммад после непродолжительной болезни неожиданно скончался. Сразу же после кончины Абу Бакр (первый халиф после Мухаммада) обратился к народу со словами: «Воистину, всякий, поклонявшийся Мухаммаду, знает, что Мухаммад мертв. Но всякий, поклоняющийся Аллаху, знает, что Аллах жив, что Он не мирает». Затем он произнес следующие слова из Корана: «Поистине, ты смертен (Мухаммад), как смертны и они» (сура 39:30). «Ислам» означает по-арабски «примирение», имеется в виду установление мира между Богом и человеком. Другое значение этого слова «подчинить себя», «покорность». Того, кто принял эту религию, называют «верным» (араб. муслим). Ислам существенно отличается от христианства тем, что в нем изначально отсутствует разделение между религией и властью: город-государство Медина – это проект правления Аллаха на земле. Сегодня ислам проводит большую работу по исламизации народов, так как мир в исламе делится на две части: страны ислама (дар аль-ислам) и страны, подлежащие завоеванию для ислама (дар аль-харб). Христос же сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22:21).