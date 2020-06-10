Досова Ширинай - Беседы об исламе
Основатель ислама Мухаммад родился в Мекке в 570 году. Существует предание, что однажды на горе Хира, когда Мухаммаду было 40 лет, во время молитвы ему явился ангел и, развернув перед глазами свиток, повелел: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом, научил человека тому, чего он не знал» (сура 96:1–5). Это послужило началом целой серии откровений, продолжавшихся почти до самой смерти Мухаммада. Примерно в 650 году эти откровения были записаны и собраны воедино в священную для мусульман книгу – Коран.
Досова Ширинай - Беседы об исламе
Свет на Востоке, 2012. — 80 с.
ISBN 978-3-939887-18-8
Досова Ширинай - Беседы об исламе - Содержание
- Вера и дела в исламе
- Вера мусульман
- Практика ислама (дела
- Основные течения в исламе
- Мистика в исламе
- Женщина в исламе
- Исаак и Измаил
- Ибрахим (Авраам) и жертвоприношение
- Мусульманское летоисчисление и праздники
- Азан – призыв на молитву, которая «лучше, чем сон»
- Аллах и его имена
- Учение ислама о происхождении Корана
- Коран о Библии
- Первая сура и первый псалом
- «Корова» и «Рыжая телица»
- Коран об «обладателях Писания» (евреях и христианах)
- Иисус Христос – Иса Аль-Масих в Коране
- Иса Аль-Масих в суннах
- Иса Аль-Масих и Его имена в Коране
- О чудесах Исы Аль-Масиха в Коране
- Иса Аль-Масих и Адам
- Аллах и Сын
- Смерть Исы Аль-Масиха
- Выводы и советы
- Иса Аль-Масих и Его пророчество о Мухаммаде
- Ислам и христианство
- Адам и первородный грех
- Коран и Библия в сравнениях
- Библия и фальсификация
- Причины возникновения ислама
- Молитва «Отче наш» и размышления о Коране
- Томас и казахи
- Библейский Авраам и моя бабушка Прасковья
- Через века
- Ответы на вопросы журналиста
Библиография
Досова Ширинай Беседы об исламе - Вера мусульман
В июне 632 года Мухаммад после непродолжительной болезни неожиданно скончался. Сразу же после кончины Абу Бакр (первый халиф после Мухаммада) обратился к народу со словами: «Воистину, всякий, поклонявшийся Мухаммаду, знает, что Мухаммад мертв. Но всякий, поклоняющийся Аллаху, знает, что Аллах жив, что Он не мирает». Затем он произнес следующие слова из Корана: «Поистине, ты смертен (Мухаммад), как смертны и они» (сура 39:30). «Ислам» означает по-арабски «примирение», имеется в виду установление мира между Богом и человеком. Другое значение этого слова «подчинить себя», «покорность». Того, кто принял эту религию, называют «верным» (араб. муслим). Ислам существенно отличается от христианства тем, что в нем изначально отсутствует разделение между религией и властью: город-государство Медина – это проект правления Аллаха на земле. Сегодня ислам проводит большую работу по исламизации народов, так как мир в исламе делится на две части: страны ислама (дар аль-ислам) и страны, подлежащие завоеванию для ислама (дар аль-харб). Христос же сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22:21).
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