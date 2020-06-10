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Досова Ширинай - Беседы об исламе

Досова Ширинай - Беседы об исламе
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Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, PROTESTANTISM, Religious Studies Atheism
Основатель ислама Мухаммад родился в Мекке в 570 году. Существует предание, что однажды на горе Хира, когда Мухаммаду было 40 лет, во время молитвы ему явился ангел и, развернув перед глазами свиток, повелел: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом, научил человека тому, чего он не знал» (сура 96:1–5). Это послужило началом целой серии откровений, продолжавшихся почти до самой смерти Мухаммада. Примерно в 650 году эти откровения были записаны и собраны воедино в священную для мусульман книгу – Коран.

Досова Ширинай - Беседы об исламе

Свет на Востоке, 2012. — 80 с.
ISBN 978-3-939887-18-8

Досова Ширинай - Беседы об исламе - Содержание

  • Вера и дела в исламе
  • Вера мусульман
  • Практика ислама (дела
  • Основные течения в исламе
  • Мистика в исламе
  • Женщина в исламе
  • Исаак и Измаил
  • Ибрахим (Авраам) и жертвоприношение
  • Мусульманское летоисчисление и праздники
  • Азан – призыв на молитву, которая «лучше, чем сон»
  • Аллах и его имена
  • Учение ислама о происхождении Корана
  • Коран о Библии
  • Первая сура и первый псалом
  • «Корова» и «Рыжая телица»
  • Коран об «обладателях Писания» (евреях и христианах)
  • Иисус Христос – Иса Аль-Масих в Коране
  • Иса Аль-Масих в суннах
  • Иса Аль-Масих и Его имена в Коране
  • О чудесах Исы Аль-Масиха в Коране
  • Иса Аль-Масих и Адам
  • Аллах и Сын
  • Смерть Исы Аль-Масиха
  • Выводы и советы
  • Иса Аль-Масих и Его пророчество о Мухаммаде
  • Ислам и христианство
  • Адам и первородный грех
  • Коран и Библия в сравнениях
  • Библия и фальсификация
  • Причины возникновения ислама
  • Молитва «Отче наш» и размышления о Коране
  • Томас и казахи
  • Библейский Авраам и моя бабушка Прасковья
  • Через века
  • Ответы на вопросы журналиста
Библиография

Досова Ширинай Беседы об исламе - Вера мусульман

В июне 632 года Мухаммад после непродолжительной болезни неожиданно скончался. Сразу же после кончины Абу Бакр (первый халиф после Мухаммада) обратился к народу со словами: «Воистину, всякий, поклонявшийся Мухаммаду, знает, что Мухаммад мертв. Но всякий, поклоняющийся Аллаху, знает, что Аллах жив, что Он не мирает». Затем он произнес следующие слова из Корана: «Поистине, ты смертен (Мухаммад), как смертны и они» (сура 39:30). «Ислам» означает по-арабски «примирение», имеется в виду установление мира между Богом и человеком. Другое значение этого слова «подчинить себя», «покорность». Того, кто принял эту религию, называют «верным» (араб. муслим). Ислам существенно отличается от христианства тем, что в нем изначально отсутствует разделение между религией и властью: город-государство Медина – это проект правления Аллаха на земле. Сегодня ислам проводит большую работу по исламизации народов, так как мир в исламе делится на две части: страны ислама (дар аль-ислам) и страны, подлежащие завоеванию для ислама (дар аль-харб). Христос же сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22:21).
Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2020
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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