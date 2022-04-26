Александровский сад парк в центре Москвы. Расположен с северо-западной стороны от Кремля, рядом с ним одноименная станция метро.

В 1820-1823 годах в рамках плана по восстановлению Москвы после пожара 1812 года на месте русла убранной под землю реки Неглинки было разбито три сада Верхний, Средний и Нижний. Работы начались по указу императора Александра I. Первоначально сады назывались Кремлевскими, но в 1856 году были переименованы в честь Александра I.

Верхний сад, длина которого составляла 350 метров, располагался на территории от Угловой Арсенальной башни до Троицкого моста (у Кутафьей башни), Средний, длиной 382 метра, от Троицкой до Боровицкой башни, за ним находился 132-метровый Нижний сад. Границы между ними хорошо заметны и в настоящее время.

В Верхнем саду находится много исторических объектов. Грот «Руины» был сооружен как напоминание о войне 1812 года: его крылья выложены обломками разрушенных армией Наполеона московских зданий. Чугунные ворота, изготовленные по чертежам архитектора Е.Ф. Паскаля, открывают главный вход в сад (со стороны Кремлевского проезда и Исторического музея) и покрыты символикой военного триумфа. Здесь же находится Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем, а немного южнее обелиски, посвященные городам-героям.

В июле 1914 года у главного входа к 300-летию Дома Романовых был открыт монумент. В 1918 году имена Романовых заменили именами мыслителей-социалистов и революционных деятелей, а символы царской власти и гербы областей России удалили (их следы хорошо видны). В 1966 году памятник перенесли в центр Верхнего сада.

Достопримечательности Москвы

М.: ООО «Печатная слобода», 2022. - 105 с.

ISBN 978-5-7793-4986-4

Достопримечательности Москвы - Содержание

Александровский сад

Богоявленский монастырь

Бульварное кольцо

Главный универсальный магазин

Государственный Исторический музей

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Екатерининский парк

Замоскворечье

Иоанно-Предтеченский монастырь

Красная площадь

Кремль

Крутицкое подворье

Москва-река

Нескучный сад

Новодевичий монастырь

Новоспасский монастырь

Парк искусств «Музеон»

Патриаршие пруды

Покровский монастырь

Российская государственная библиотека

Сад «Эрмитаж»

Спасо-Андроников монастырь

Сретенский монастырь

Сталинские высотки

Третьяковская галерея

Храм Христа Спасителя

Центральный парк культуры и отдыха имени

Яуза

Аптекарский огород

Всероссийский выставочный центр

Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина

Музей-усадьба «Останкино»

Измайловский кремль

Сокольники

Усадьба «Кусково»

Кузьминский парк

Лефортовский парк

Николо-Перервинский монастырь

Данилов монастырь

Донской монастырь

Музей-заповедник «Коломенское»

Музей-заповедник «Царицыно»

Симонов монастырь

Воробьевы горы

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Музей-панорама «Бородинская битва»

Поклонная гора

Николо-Угрешский монастырь

Музей-усадьба «Архангельское»

Усадьба «Покровское-Стрешнево»