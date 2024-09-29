Дойг - Memento mori
Чума, голод и война вместе с самой смертью были, таким образом, четырьмя всадниками средневекового апокалипсиса. Сегодня наши основные причины смерти совершенно другие: сердечная недостаточность, рак, инсульт и деменция. Мы ушли из мира, где смерть от болезней или насилия могла поразить любого человека в любом возрасте и где голод мог стать следствием всего одного или двух неурожаев, в мир, где во многих странах большей проблемой становится избыток еды, а не ее недостаток, а смерть до шестидесяти лет вызывает удивление: кто же умирает так рано. Наш стиль жизни изменился так радикально, что это отразилось и на том, как мы умираем. Цель этой книги — показать, как это произошло.
Каковы же основные причины смерти в современном мире? В 2016 году умерло в общей сложности 56 873 804 человека. Некоторые умерли на больничной койке, страдая от рака, на обезболивающих, окруженные близкими людьми. У других были инфекционные заболевания, и их иммунная система не смогла справиться со смертельными микробами. Некоторые прожили всего несколько часов после рождения из-за врожденных пороков развития, наследственных патологий или неудачных родов. Другие по гибли в дорожных авариях, или при пожаре, или утонули.
Некоторые свели счеты с жизнью с помощью оружия или отравившись. В настоящее время наиболее частой причиной смерти во всем мире можно назвать ишемическую болезнь сердца, более известную как инфаркт. Второй по значимости убийца — инсульт. Далее идут заболевания легких, включая астму, эмфизему и пневмонию. Смертельные виды рака делятся на различные категории, но если сгруппировать их все вместе, то окажется, что от рака умирает почти столько же людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний.
Эндрю Дойг - Memento mori - История человеческих достижений в борьбе с неизбежным
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с.
ISBN: 978-5-389-17636-2
Эндрю Дойг - Memento mori - История человеческих достижений в борьбе с неизбежным - Содержание
Введение. Четыре всадника Апокалипсиса Сиены
I. ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
- 1. Что такое смерть?
- 2. Наблюдения на основе бюллетеней смертности
- 3. Жить долго и счастливо
II. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- 4. Черная смерть
- 5. Рука молочницы
- 6. Сыпной и брюшной тиф в трущобах Ливерпуля
- 7. Холера
- 8. Деторождение
- 9. Животные-убийцы
- 10. «Волшебная пуля»
III. МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
- 11. Гензель и Гретель
- 12. Трактат о цинге
- 13. Тело Венеры
IV. СМЕРТОНОСНОЕ НАСЛЕДСТВО
- 14. Вуди Гатри и белокурый ангел Венесуэлы
- 15. Дочери короля
- 16. Мозг Августы Д.
- 17. Смерть до рождения
V. ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ
- 18. Не убий
- 19. Алкоголь и наркотики
- 20. Вонючий черный дым
- 21. Опасен на любой скорости
Заключение. Светлое будущее?
Приложение. Таблица продолжительности жизни
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