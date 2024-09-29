Чума, голод и война вместе с самой смертью были, таким образом, четырьмя всадниками средневекового апокалипсиса. Сегодня наши основные причины смерти совершенно другие: сердечная недостаточность, рак, инсульт и деменция. Мы ушли из мира, где смерть от болезней или насилия могла поразить любого человека в любом возрасте и где голод мог стать следствием всего одного или двух неурожаев, в мир, где во многих странах большей проблемой становится избыток еды, а не ее недостаток, а смерть до шестидесяти лет вызывает удивление: кто же умирает так рано. Наш стиль жизни изменился так радикально, что это отразилось и на том, как мы умираем. Цель этой книги — показать, как это произошло.

Каковы же основные причины смерти в современном мире? В 2016 году умерло в общей сложности 56 873 804 человека. Некоторые умерли на больничной койке, страдая от рака, на обезболивающих, окруженные близкими людьми. У других были инфекционные заболевания, и их иммунная система не смогла справиться со смертельными микробами. Некоторые прожили всего несколько часов после рождения из-за врожденных пороков развития, наследственных патологий или неудачных родов. Другие по гибли в дорожных авариях, или при пожаре, или утонули.

Некоторые свели счеты с жизнью с помощью оружия или отравившись. В настоящее время наиболее частой причиной смерти во всем мире можно назвать ишемическую болезнь сердца, более известную как инфаркт. Второй по значимости убийца — инсульт. Далее идут заболевания легких, включая астму, эмфизему и пневмонию. Смертельные виды рака делятся на различные категории, но если сгруппировать их все вместе, то окажется, что от рака умирает почти столько же людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эндрю Дойг - Memento mori - История человеческих достижений в борьбе с неизбежным

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с.

ISBN: 978-5-389-17636-2

Эндрю Дойг - Memento mori - История человеческих достижений в борьбе с неизбежным - Содержание

Введение. Четыре всадника Апокалипсиса Сиены

I. ПРИЧИНЫ СМЕРТИ

1. Что такое смерть?

2. Наблюдения на основе бюллетеней смертности

3. Жить долго и счастливо

II. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

4. Черная смерть

5. Рука молочницы

6. Сыпной и брюшной тиф в трущобах Ливерпуля

7. Холера

8. Деторождение

9. Животные-убийцы

10. «Волшебная пуля»

III. МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ

11. Гензель и Гретель

12. Трактат о цинге

13. Тело Венеры

IV. СМЕРТОНОСНОЕ НАСЛЕДСТВО

14. Вуди Гатри и белокурый ангел Венесуэлы

15. Дочери короля

16. Мозг Августы Д.

17. Смерть до рождения

V. ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ

18. Не убий

19. Алкоголь и наркотики

20. Вонючий черный дым

21. Опасен на любой скорости

Заключение. Светлое будущее?

Приложение. Таблица продолжительности жизни