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Дойг - Memento mori

Эндрю Дойг - Memento mori - История человеческих достижений в борьбе с неизбежным
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Category ESXATOS BOOKS, History
Чума, голод и война вместе с самой смертью были, таким образом, четырьмя всадниками средневекового апокалипсиса. Сегодня наши основные причины смерти совершенно другие: сердечная недостаточность, рак, инсульт и деменция. Мы ушли из мира, где смерть от болезней или насилия могла поразить любого человека в любом возрасте и где голод мог стать следствием всего одного или двух неурожаев, в мир, где во многих странах большей проблемой становится избыток еды, а не ее недостаток, а смерть до шестидесяти лет вызывает удивление: кто же умирает так рано. Наш стиль жизни изменился так радикально, что это отразилось и на том, как мы умираем. Цель этой книги — показать, как это произошло.
Каковы же основные причины смерти в современном мире? В 2016 году умерло в общей сложности 56 873 804 человека. Некоторые умерли на больничной койке, страдая от рака, на обезболивающих, окруженные близкими людьми. У других были инфекционные заболевания, и их иммунная система не смогла справиться со смертельными микробами. Некоторые прожили всего несколько часов после рождения из-за врожденных пороков развития, наследственных патологий или неудачных родов. Другие по гибли в дорожных авариях, или при пожаре, или утонули.
Некоторые свели счеты с жизнью с помощью оружия или отравившись. В настоящее время наиболее частой причиной смерти во всем мире можно назвать ишемическую болезнь сердца, более известную как инфаркт. Второй по значимости убийца — инсульт. Далее идут заболевания легких, включая астму, эмфизему и пневмонию. Смертельные виды рака делятся на различные категории, но если сгруппировать их все вместе, то окажется, что от рака умирает почти столько же людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эндрю Дойг - Memento mori - История человеческих достижений в борьбе с неизбежным

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с.
ISBN: 978-5-389-17636-2

Эндрю Дойг - Memento mori - История человеческих достижений в борьбе с неизбежным - Содержание

Введение. Четыре всадника Апокалипсиса Сиены
I. ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
  • 1. Что такое смерть?
  • 2. Наблюдения на основе бюллетеней смертности
  • 3. Жить долго и счастливо
II. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
  • 4. Черная смерть
  • 5. Рука молочницы
  • 6. Сыпной и брюшной тиф в трущобах Ливерпуля
  • 7. Холера
  • 8. Деторождение
  • 9. Животные-убийцы
  • 10. «Волшебная пуля»
III. МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
  • 11. Гензель и Гретель
  • 12. Трактат о цинге
  • 13. Тело Венеры
IV. СМЕРТОНОСНОЕ НАСЛЕДСТВО
  • 14. Вуди Гатри и белокурый ангел Венесуэлы
  • 15. Дочери короля
  • 16. Мозг Августы Д.
  • 17. Смерть до рождения
V. ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ
  • 18. Не убий
  • 19. Алкоголь и наркотики
  • 20. Вонючий черный дым
  • 21. Опасен на любой скорости
Заключение. Светлое будущее?
Приложение. Таблица продолжительности жизни
Views 216
Rating 5.0 / 5
Added 29.09.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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