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Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы

Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Eschatology, History, Philology Literature, Religious Studies Atheism
Series Библиотека журнала Символ (14 books)

Настоящее издание представляет собой сборник научных статей, посвященных славянским свидетельствам позднеантичных и средневековых памятников еврейской и христианской письменности, не вошедших в канонические собрания. Общей чертой рассматриваемых текстов является их парабиблейский характер: они переосмысляют и дополняют библейские сюжеты в богословских, культурных и историко-политических контекстах.

Особое внимание в книге уделено связи священной истории и эсхатологии. Славянские рукописи рассматриваются не как периферийные или вторичные источники, а как важные свидетели древних апокалиптических, псевдоэпиграфических и межрелигиозных традиций, иногда сохранившие уникальные мотивы, параллели и чтения.

Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы – история и эсхатология

Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы: история и эсхатология. Сборник научных статей под редакцией Томаса Гарсии Уидобро Риваса и Алексея Сомова. – М.: Институт св. Фомы, 2024. – 268 с. – (Библиотека журнала «СИМВОЛ»; 13. Христианская мысль: тексты и исследования.)
ISBN 978-5-6048773-2-6

Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы – Содержание

  • Предисловие: ранние еврейские тексты в славянской традиции

  • Александр Кулик. Veritas slavica: о значении славянских свидетельств ранней апокалиптической традиции

  • Анисава Милтенова, Явор Милтенов. Апокрифические диалоги в южнославянских сборниках: «отсылки», «перемещения» или «обобщения»?

  • Томас Гарсия Уидобро Ривас. Концепция истории в «Лестнице Иакова»

  • Алексей Сомов. Мученичество Даниила и трех отроков в славянской традиции

  • Вадим Витковский. Три падения Иерусалима и апокалиптические тексты в славянских рукописях

  • В. М. Лурье. Три маронитских апокрифа в славянских переводах: Псевдо-Псевдо-Климентины, Acta fabulosa апостола Петра и Сон царя Иоаса

  • Салюстио Альвардо. Христианская и мусульманская средневековая эсхатология и ее отражение в славянских апокрифах

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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