Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы
Настоящее издание представляет собой сборник научных статей, посвященных славянским свидетельствам позднеантичных и средневековых памятников еврейской и христианской письменности, не вошедших в канонические собрания. Общей чертой рассматриваемых текстов является их парабиблейский характер: они переосмысляют и дополняют библейские сюжеты в богословских, культурных и историко-политических контекстах.
Особое внимание в книге уделено связи священной истории и эсхатологии. Славянские рукописи рассматриваются не как периферийные или вторичные источники, а как важные свидетели древних апокалиптических, псевдоэпиграфических и межрелигиозных традиций, иногда сохранившие уникальные мотивы, параллели и чтения.
Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы – история и эсхатология
Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы: история и эсхатология. Сборник научных статей под редакцией Томаса Гарсии Уидобро Риваса и Алексея Сомова. – М.: Институт св. Фомы, 2024. – 268 с. – (Библиотека журнала «СИМВОЛ»; 13. Христианская мысль: тексты и исследования.)
ISBN 978-5-6048773-2-6
Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы – Содержание
Предисловие: ранние еврейские тексты в славянской традиции
Александр Кулик. Veritas slavica: о значении славянских свидетельств ранней апокалиптической традиции
Анисава Милтенова, Явор Милтенов. Апокрифические диалоги в южнославянских сборниках: «отсылки», «перемещения» или «обобщения»?
Томас Гарсия Уидобро Ривас. Концепция истории в «Лестнице Иакова»
Алексей Сомов. Мученичество Даниила и трех отроков в славянской традиции
Вадим Витковский. Три падения Иерусалима и апокалиптические тексты в славянских рукописях
В. М. Лурье. Три маронитских апокрифа в славянских переводах: Псевдо-Псевдо-Климентины, Acta fabulosa апостола Петра и Сон царя Иоаса
Салюстио Альвардо. Христианская и мусульманская средневековая эсхатология и ее отражение в славянских апокрифах
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