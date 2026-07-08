Настоящее издание представляет собой сборник научных статей, посвященных славянским свидетельствам позднеантичных и средневековых памятников еврейской и христианской письменности, не вошедших в канонические собрания. Общей чертой рассматриваемых текстов является их парабиблейский характер: они переосмысляют и дополняют библейские сюжеты в богословских, культурных и историко-политических контекстах.

Особое внимание в книге уделено связи священной истории и эсхатологии. Славянские рукописи рассматриваются не как периферийные или вторичные источники, а как важные свидетели древних апокалиптических, псевдоэпиграфических и межрелигиозных традиций, иногда сохранившие уникальные мотивы, параллели и чтения.

Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы – история и эсхатология

Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы: история и эсхатология. Сборник научных статей под редакцией Томаса Гарсии Уидобро Риваса и Алексея Сомова. – М.: Институт св. Фомы, 2024. – 268 с. – (Библиотека журнала «СИМВОЛ»; 13. Христианская мысль: тексты и исследования.)

ISBN 978-5-6048773-2-6

Древнеславянские свидетельства парабиблейской литературы – Содержание