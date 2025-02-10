Данные сегулот собраны из разных источников. Основным источником послужил «Шимуш Теилим». «Шимуш Теилим» — это манускрипт 11 века, автором которого является рав Гай Гаон. Он был средневековым еврейским раввином и ученым, который служил в качестве Гаона талмудической академии Пумбедиты. «Шимуш Теилим» был найден в Каире в 11 веке. Он описывает использование отдельных глав и стихов из Книги Теилим для лечебных и других целей. Все величайшие раввины опирались на этот трактат, указывая, какие псалмы читать в каких случаях. «Шимуш Теилим» упоминается в книге респонсов Рашбы, у раввина Хиды и т.д.

В рамках данного средства нужно читать ту или иную главу или стих из книги Теплим (Псалмов Давида).

СЕГУЛОТ ПО ПОРЯДКУ ГЛАВ В ТЕИЛИМ (ПСАЛМАХ)

Глава 1 - Для беременной женщины — предотвращение выкидыша.

Глава 2 - Для спасения от морского шторма.

Глава 3 - От головной боли и боли в плече.

Глава4 -На удачу. И когда необходимо просить об одолжении у человека или у представителя власти.

Глава5 -Для того чтобы найти милость у представителя власти.

Глава 6 - При глазной болезни.

Глава? -Для защиты от ущерба. И чтобы прогнать ненавистника.

Глава 8 - Для того чтобы найти милость в глазах других. И для плачущего ребенка.

Глава 9 - Для плачущего ребенка. И для спасения.

Глава 10 - Чтобы прогнать силы духовной нечистоты.

Глава 11 - От злых духов, недоброжелателей и опасностей.

Древние мистические средства (сегулот) и воскурение на жертвеннике (кеторет)

Нью-Йорк: ТОРА ЦЕНТР «БЕЙТ МАЛЬКИЭЛЬ», 2020. – 244 с.

Древние мистические средства (сегулот) и воскурение на жертвеннике (кеторет) – Содержание