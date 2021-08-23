Джон Дрейн - Открывая Библию

Библия, без сомнения, является величайшим классическим произведением мировой литературы. Последние книги в ней были написаны около 2000 лет тому назад, в то время как корни происхождения более ранних частей навсегда потеряны в дымке времен. Ее история начинается в каменном веке и заканчивается в эпоху существования Римской империи и зарождения христианской церкви. Однако она все еще является самой востребованной книгой в мире.

Библия: факты и лица

Только Объединенные Библейские общества (United Bible Societies) продали в 1990 году 16 млн экз. полных версий Библии, разошедшихся по всему миру, не говоря уже о 12 млн экз. Нового Завета, 27 млн экз. сокращенных версий и о целых 567 млн экз. изданий Библии во фрагментах.

Когда в XV веке Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, Библия стала первой напечатанной книгой.

На сегодняшний день Библия переведена почти на 2000 языков – значительно больше, чем любая другая книга, – и оказала существенное влияние на всю историю цивилизации.

В какую бы точку земного шара вы ни отправились, весьма вероятно, что в номере вашей гостиницы окажется экземпляр Библии.

Более 80 % населения земного шара имеют Библию или ее сокращенную версию на своем родном языке или на том, который они понимают.

Хотя истории, описанные в Библии, происходили очень давно, в чужих для нас землях и в далекой от нас культуре, они все еще захватывают людей во всем мире.

Многие пошли на необычайные жертвы, только чтобы получить экземпляр Библии, – и на протяжении многих веков тысячи людей были готовы умереть за право свободно читать ее. Даже сегодня миллионы людей по всему миру обращаются к ней как руководству и источнику личного вдохновения в повседневной жизни. Библия является памятником письменности двух величайших мировых религий: иудаизма и христианства. Но люди, интересующиеся религией, не единственные, кого пленяет эта особенная книга. Уникальное сочетание ее эпических повествований, истории, философских размышлений, поэзии, ее политические комментарии и многое другое одинаково привлекательны для всех веков и культур. На протяжении длительного времени, от каменного до космического века, совершенно не истощилась ее способность давать ответы на вопросы и отвечать нуждам обычных людей.