Иcповедь паcтора реформиссии - Марк Дрисколл

Я столько дров наломал за время служения пастором церкви, что меня надо отправить работать дворником до конца своей жизни и не позволять проповедовать благую весть. Эта книга - пересказ истории создания церкви «Марс Хилл», которая создавалась не от этапа к этапу, а от удара к удару. Эту церковь мы основали в городе Сиэтле, США, и я люблю ее как пьяного дядюшку. Поразительная церковь - нам ничто не чуждо, даже доски для сноуборда Мы назвали церковь в честь места, с которого апостол Павел проповедовал ве­ликому городу язычников, Афинам, найдя мосты и параллели к их культуре, цитируя ее поэтов и ссылаясь на ее художников. Огляды­ваясь назад, я понимаю, что назвав нашу церковь именно так, мы слегка перегнули через край, ведь это имя больше похоже на назва­ние секты, чем церкви, и, к сожалению, оно очень подходит нашему городу, в котором слова «Иисус» и «христианин» оскорбляют лю­дей хуже, чем матерная брань.

Марк Дрисколл - Исповедь пастора реформиссии - Тяжелые уроки формирующейся миссионерской церкви

Марк Дрисколл; перевод с англ. А. Быковой.

Новосибирск: Новосибирская Библейская Церковь (ЕХБ), 2011. - 244 с

ISBN 978-0-310-27016-4

Автор книги с искренностью, прямолинейностью и самоиронией делится своим опытом, рассказывает о поражениях и успехах на пути создания им церкви «Марс Хилл».

Марк Дрисколл - Исповедь пастора реформиссии - Тяжелые уроки формирующейся миссионерской церкви - Содержание

0 Десять вопросов, которые стоит себе задать

1 Иисус, наши пожертвования составили 137 долларов, и я хочу потратить их на веревку и мыло

2 Иисус, если кто-нибудь еще позвонит мне, я могу очень скоро предстать перед Тобой

3 Иисус, сатана заявился к нам, а я не могу найти свою ракушку

4 Иисус, не мог бы ты забрать на небо харизманиачную даму, которая приносит бубен в церковь?

5 Иисус, почему я становлюсь толще и злее?

6 Иисус, сегодня мы решили снести Твою большую церковь

7 Иисус, мы бросаемся в атаку против ада с водяными пистолетами

Исповедь пастора реформиссии - о чем эта книга

Когда мы только начинали служение церкви «Марс Хилл», мне было двадцать с небольшим лет, в моей команде была горстка участников и всего лишь шесть лет опыта жизни во Христе. У нас была сумасшедшая мечта - начать перемены в обществе одного из самых безбожных городов США, где только 8% населения причис­ляли себя к евангельским христианам и 86% жителей не посещали собраний никаких религий.

Сегодня эта мечта жива, и мы на пути к ее достижению. Нашу церковь посещают более 4000 человек в неделю. Согласно журналу «Аутрич» из более чем 400000 церквей в Соединенных Штатах мы входим в шестьдесят самых быстрорастущих, и являемся одной из двадцати-пяти самых влиятельных церквей по результатам иссле­дования, проведенного Джоном Вогном, которые он опубликовал в «Зе Черч Рипорт». Я не пытаюсь хвастаться перед вами, рассказы­вая об этом, я лишь пытаюсь привлечь ваше внимание к тому фак­ту, что Бог совершает чудеса, и нам посчастливилось стать частью этого.

По правде говоря, я не смог бы похвалиться никакими заслу­гами: мой предыдущий опыт служения до «Марс Хилл» можно пе­ресказать двумя предложениями. Скорее мы похожи на воздушного змея, которого ребятишки запустили в ураганный ветер, и иногда кажется, что Бог сыграл с нами шутку, позволив нам приблизиться к Его труду. Вы поймете, что я имею в виду, когда будете читать мою книгу.

Мы начали церковь, потому что видели: на любом собрании в церкви нашего региона среди конгрегации в возрасте между восем­надцатью и тридцати пятью зияла огромная дыра. Они на собрания не ходили. Молодежь и подростки ходили в церковь с родителями до тех пор, пока не закончат школу, а потом уходили и возвраща­лись уже, когда становились гораздо старше, были в браке и имели детей. Казалось, что целое поколение проваливалось в какую-то дыру. Святой Дух побудил меня начать церковь для провалившихся в эту дыру.

За годы статистика общества только более подтвержда­ла необходимость именно такого служения. Исследовательский ин­ститут Джордж Барна пишет: «Многие молодые люди, активно по­сещавшие церковь в подростковом возрасте, радикально меняют курс по достижении двадцати лет. В подростковом возрасте более половины посещают воскресные собрания каждую неделю и 81% подростков (четверо из пяти) хотя бы раз побывали в христианской церкви.

Это значит, что в возрасте между 18 и 25 годами 42% мо­лодежи перестают в нее ходить, и 58% перестают ходить в возрасте между 18 и 29 годами. Следовательно, около 8 миллионов двадца­тилетних молодых людей, живущих сегодня в США, которые в ранней юности активно посещали церковь, к тридцати годам боль­ше в нее не пойдут».