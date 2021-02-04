Марк Дрисколл - О бытии и сущности Бога

«В Бога мы верим» написано на наших дензнаках. Вместе с тем, если задавать людям, рассчитывающимся долларами у кассы магазина, вопрос «Кто такой Бог?», вряд ли они смогли бы дать осмысленный ответ. Печаль наша по этому поводу сродни печали апостола Павла, когда он, войдя в прославленный город Афины, обнаружил там нагромождение памятников «неведомому богу». Всё указывало на то, что жители города были людьми набожными.

Павел отреагировал известным образом: он рассказал, что Иисус и есть тот Бог, который им неведом, и поклоняться следует лишь Ему. Поскольку афиняне никогда прежде не слышали об Иисусе, то они привели Павла в Ареопаг («Марсов холм» по-гречески) - верховный суд Афин, оценивающий новые мировоззренческие веяния, распространяемые в городе. Стоя на том же месте, где Сократ защищался 450 лет тому назад, Павел объяснил, каков Бог и что Он сделал посредством смерти и воскрешения Иисуса.

Реалии современной культуры во многом схожи с афинскими. Многие люди верят в Бога, но, как афиняне, не имеют понятия, каков Он. Я надеюсь, что эта небольшая книга поможет прояснить этот вопрос - вроде того, как это сделал Павел на Марсовом холме, хотя, признаю, не столь авторитетно, ибо мой скромный труд никогда не попадёт в Библию.

Накопление материала для этой книги началось, когда я поступил в колледж. Я был тогда человеком духовным, знающим, что Бог есть, но не имеющим понятия, каков Он. Благодаря своим исследованиям, я получил ответы на назревшие вопросы и стал христианином в возрасте девятнадцати лет. Через шесть лет я уже был пастором и открыл церковь, которая в основном привлекала молодых людей, следящих за модой и при этом имевших массу вопросов по поводу Бога.

В первые годы существования нашей церкви я, как пастор, глубоко любящий прихожан, встречался с любым человеком, которого мучили вопросы о Боге. Но церковь росла, и я не мог уже беседовать с каждым, кому требовались ответы. Тогда я и написал первую версию этой книги (она вышла в виде маленькой брошюрки самиздатом), чтобы раздавать людям, которым служу в церкви «Марсов холм» в Сиэтле. Я надеялся, что с её помощью люди смогут понять природу Бога настолько, что они захотят установить с Ним доверительные отношения, основанные на любви. Отношения, которые изменят их жизнь. На протяжении нескольких лет тысячи брошюр были вручены людям, что и побудило моих друзей в издательстве Crossway попросить меня переработать информацию и издать её в виде книги, чтобы она могла послужить и вам. В скромной книжице, которую вы держите в руках, я постарался кратко и просто объяснить сущность Бога, используя философию и богословие. Естественно, вместо неё можно было бы предложить целую библиотеку трудов, в которых личность и работа Бога описываются очень подробно, но мы и не претендуем на полноту ответов. Перед вами скорее вводный материал, побуждающий читателя углубиться в бескрайнюю тему.