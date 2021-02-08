Марк Дрисколл - О церковном руководстве

Осенью 1996 года мы официально открыли церковь «Марс Хилл» в Сиэтле. Мне было двадцать пять лет, а христианином я стал в девятнадцать. Наш город числился одним из наименее «оцерковленных» во всей стране - в нём насчитывалось больше собак, чем детей или христиан. Поначалу наша церковь была размером с мормонскую семью, а церковный бюджет - невообразимо скудным. В руководстве мы обходились безо всяких формальностей. В итоге служение наше вызывало смех сквозь слёзы.

В первые годы существования церкви возникало огромное количество напряжённых моментов. Многие из них касались неоднозначных богословских взглядов на Библию, Иисуса, ад, женщин в служении, методы крещения и второе пришествие Иисуса (оно, я надеялся, должно было вот-вот произойти, чтобы я мог выбраться из того кавардака, в котором оказался, открыв церковь).

Поскольку как таковых официальных лидеров у нас не было, очень скоро самые говорливые, компанейские и бесцеремонные люди начали считать себя руководителями нашей маленькой общины, что привело к разногласиям. Их противоречивые требования мешали церкви по-настоящему любить родной город, наблюдая, как его преображает сила Иисуса. Внутренние церковные распри затрудняли осуществление миссии по достижению заблудших вне её. В корне всех наших бед находился вопрос власти. Прихожане церкви - в основном молодые люди - не имели библейского понятия о власти и, соответственно, должного уважения к ней. Вопрос о власти вполне определённо звучал во времена служения Иисуса. Люди, слышавшие слова Иисуса, когда Он ходил по земле, поражались Его власти, которая включала в себя прощение грехов, изгнание бесов, исцеление болезней и вынесение приговора о посмертной судьбе. После воскресения из мёртвых Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле».

Сегодня Иисус восседает на небесном престоле как славный, превознесённый, верховный Царь, Господь и Бог, наделённый абсолютной властью. Ни один миллиметр мироздания, ни одна культура или субкультура, никакой образ жизни или ориентация, ни одна религия или философская система не могут находиться вне Его владычества. Вот как об этом говорит апостол Павел: «В Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти». Власть правительств и правителей, мужей, родителей, начальников״ и церковных руководителей" зиждется на власти Иисуса.

Иисус не только обладает абсолютной властью, но и, будучи на Земле, преподал нам урок того, как следует почитать власть. По этому вопросу в 1 Кор. 11:3 сказано: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог». Вокруг значения слова «глава» в данном контексте давно кипят нешуточные споры. Но как бы то ни было, в Писании при употреблении этого слова речь идёт об обладании властью. Иисус назван Главой Церкви потому, что господствует над Церковью. Кто, если не Иисус, обладает безоговорочной властью над нами?