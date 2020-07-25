Вы живёте в стране, где люди каждый год тратят больше денег на порнографию, чем на музыку кантри, рок, джаз, классическую музыку, бродвейские пьесы и балет вместе взятые.

В начале новой эры апостол Павел осуждал некоторых людей за то, что они сделали богом свое чрево, а сегодня всё выглядит так, будто их бог переместился чуть ниже. Будучи пастором большой, растущей церкви, в которой полно мужчин, в том числе и достаточно молодых,я видел, как тайные грехи - увлечение порнографией и мастурбация - парализуют верующих, вызывая чувства стыда и вины.

Я написал эту брошюру ради того,чтобы рассмотреть эти вопросы как сквозь призму богословия, так и с точки зрения здравого смысла, чтобы помочь каждому из вас ощутить силу Благой вести,несущей прощение и обновление. Поскольку я обращаюсь к мужчинам, то мой стиль может оказаться неприемлемым для женской аудитории. Поэтому я прошу представительниц слабой половины человечества воздержаться от чтения этой книги, разве что ваш муж уже прочёл её и с любовью к своей половинке готов обсудить содержание.

Я молюсь за тех мужчин, которые хотели бы поддерживать желание своих друзей вести чистую жизнь -пусть эта брошюра будет понятным и полезным пособием, которое вы сможете предложить как можно большему количеству парней. Надеюсь, оно станет отличным инструментом для извлечения головы из собственной задницы.

Марк Дрисколл - Порнообращённый христианин - Откровенный разговор о порнографии и мастурбации

Чернигов: In Lumine Media, 2012. - 88 с.

ISBN 978-966-2593-07-5 (рус.)

Марк Дрисколл - Порнообращённый христианин - Откровенный разговоро порнографии и мастурбации - Содержание

введение

бокал воды из унитаза

страх Господень

порнографическая похоть с богословской точки зрения

порнографическая похоть и практическое богословие

мастурбация

настоящие мужчины

ответы на часто задаваемые вопросы

порнография и скользкая дорожка Теда Банди

приложение

Марк Дрисколл - Порнообращённый христианин - Откровенный разговоро порнографии и мастурбации - Введение

Начнём мы с определения того, что Бог предусмотрел для нашей сексуальности, а потом проследим, как мы грешим против Него. На первых же страницах книги Бытие мы читаем о том, что Триединый Бог всё сделал «хорошо». Единственное обстоятельство, которое Ему не понравилось, заключалось в следующем: наш праотец Адам был одинок. Человек был поставлен над творением, Бог был его владыкой, но рядом не было равного ему. Таким образом, Адам не был способен являть триединое общение Бога; человек был единственным существом на Земле, не имеющим соответствующего партнёра для общения.

Поэтому Бог и сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Тогда Бог создал женщину, нашу праматерь Еву, чтобы она стала помощницей Адаму и женой. По сути, Бог «подвёл её к алтарю» и благословил первый брак между первым мужчиной и первой женщиной. Таким образом, Бог установил прецедент, из которого следовало: будучи разными, мужчины и женщины равны как носители Его образа, а брак - это дар, который должны радостно делить один мужчина и одна женщина.И об этом союзе было сказано: «весьма хорошо».



Бог создал мужское и женское тела для полового наслаждения в браке, о чём Сам и сказал: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:24, 25). Итак, Бог хочет, чтобы мужчины и женщины, вступив в брак, не стыдились получать удовольствие, вступая в половые отношения. Говоря простым языком, по мнению Бога, понятия «брак» и «секс» взаимосвязаны и эксклюзивны. По Божьему замыслу, секс служит средством единения для мужчины и женщины, которые связаны супружескими узами.

Из этого по определению следует, что любое поведение, противоречащее Божьему замыслу, - греховно. Таким образом, грехами являются гомосексуализм, скотоложство,бисексуализм, блуд, сожительство, супружеская измена,проституция, изнасилование, многожёнство, похоть, которую подогревает порнография, наличие многочисленных половых партнёров, педофилия, инцест и всё, что изобретает греховный человек в попытках извратить ясное учение Писания.Как ни трагично, но, когда грех вошёл в мир, люди стали отчуждены от Бога и друг от друга. Например, в Быт. 3 мы читаем, как наши прародители спрятались от Бога и друг от друга из-за чувства стыда, которое родилось при виде собственной наготы и от осознания собственной сексуальности. Далее в книге Бытие рассказывается о всякого рода грехах в половой сфере, ибо, когда случилось грехопадение, все аспекты жизни человека были затронуты грехом.



2015-07-04