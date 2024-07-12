Дробышевский - Достающее звено
К написанию этой книги меня сподвигли несколько обстоятельств. Во-первых, преподавательская деятельность, коей я занимаюсь, создает склонность к популярному и доступному объяснению. Во-вторых, большое количество обращений за разъяснениями глобальных или каких-либо частных вопросов антропогенеза со стороны студентов, знакомых и представителей средств массовой информации показало мне, что многим людям эти вопросы небезынтересны. В-третьих, изобилие непрофессиональных, часто просто неграмотных и ошибочных изложений антропогенеза в последнее время зашкаливает: иногда в книгах с заглавием “Антропология” о таковой не говорится вовсе ничего.
Станислав Дробышевский - Достающее звено - Книга 1 - Обезьяны и все-все-все
(Primus)
Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 672 с. .
ISBN первой книги — 978-5-17-099215-7
ISBN издания — 978-5-17-101893-1
Станислав Дробышевский - Достающее звено - Книга 1 - Обезьяны и все-все-все - Содержание
Пролог
Введение
Методы познания бытия
- Часть первая, немножко занудная, в коей повествуется о самых очевидных вещах, но присутствие коей совершенно необходимо
- Часть вторая, ученая, из коей любознательный Читатель узнает, почему он обезьяна и почему он человек
- Часть третья, масштабная, в коей широкой (местами малярной) кистью живописано эпичное полотно эволюции и поведано,откуда растут ноги у рук, где у нас жабры и отчего в автобусах поручни наверху
- Часть четвертая, совсем короткая, но очень важная, рассказывающая о том,как набраться ума-разума, в некотором роде подводящая итог части третьей и необходимая для постижения части пятой
- Часть пятая, которая многим покажется не имеющей отношения к человеку, так как в ней говорится о ежах и слонах, прыгунчиках и китах, о том, почему они не стали людьми, но исподволь подводящая Уважаемого Читателя к мысли, почему книгу читает он, а не муравьед 2
- Часть шестая, опять недлинная, оставляющая в терпеливом Читателе смешанные чувства, ибо в ней говорится о том, почему Читатель — не Пуп Земли
- Часть седьмая, немножко хулиганская, продолжающая линию части шестой, рассказывающая об изобилии вершин, о том, почему руконожка прогрессивней долгопята, долгопят — гориллы, а горилла — руконожки
- Часть восьмая, совсем хулиганская, где Автор вырывается на вольные просторы фантазии и с развевающейся бородой и взором горящим грезит о несбывшихся парачеловечествах — гигантопитечествах, ореопитечествах и неандерталечествах
- Часть девятая, главная, после прочтения которой умудренный Читатель почувствует себя настоящим антропологом, ибо в ней поведано обо всех открытых тайнах антропогенеза и даже о некоторых закрытых
Литература
Список иллюстраций
Кто был непосредственным предком человека? Как выглядит цепь, на конце которой находится Homo sapiens, и все ли ее звенья на месте? Почему некоторые находки оказываются не тем, чем кажутся поначалу? И почему разумными стали именно гоминиды, а не другие млекопитающие?
“Достающее звено” – история происхождения человека в двух книгах – подробно и увлекательно отвечает на эти и другие животрепещущие вопросы о нашем прошлом.
Ведущий российский антрополог, научный редактор портала “Антропогенез.ру” и блестящий лектор Станислав Дробышевский знает об этом, вероятно, больше, чем любой другой живущий потомок палеоантропов, и как никто другой умеет заразить интересом к современной, бурно развивающейся науке, имеющей прямое отношение к каждому из нас.
Дробышевский, Станислав - Достающее звено. Книга вторая: Люди
Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 592 с. (Primus).
ISBN второй книги — 978-5-17-101891-7
ISBN издания — 978-5-17-101893-1
Дробышевский, Станислав - Достающее звено. Книга вторая: Люди
Люди Часть десятая, последняя, из которой Читатель узнает всю правду о своем происхождении, двуногой родне – дальней и ближней, пращурах, похожих на обезьян и на людей, предках прямых, двоюродных и троюродных, пра1000-дедушках и пра1000-бабушках, их подвигах и неудачах, стремлениях и успехах
- Пролог
- Глава 1 Обезьянолюди: ранние австралопитеки
- Глава 2 Человекообезьяны: грацильные австралопитеки
- Глава 3 Щелкунчики, побежденные мышами: массивные австралопитеки
- Глава 4 Звено между звеньями: “ранние Homo”, или Загадочный миллион: заря и первая половина истории Homo
- Глава 5 Homo erectus: непрямые дороги человека прямоходящего
- Глава 6 Homo heidelbergensis: всеобщий предок или абориген Европы?
- Глава 7 Палеоантропы: не наши
- Глава 8 Палеоантропы: наши
- Глава 9 Homo sapiens: мы
- Эпилог Пан или морлок: биологическое будущее человека
Приложение
- Хронология кайнозоя по общепринятой международной шкале
- Признаки приматов
- Сравнение адаписовых, омомисовых и первых обезьян Сравнение ранних и истинных узконосых обезьян
- Сравнение ранних и истинных узконосых обезьян
- Приматы и родственные группы (Надотряд ARCHONTA)
- Обобщенная схема основных таксонов семейства гоминид
Вкладка
Литература
Список иллюстраций
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