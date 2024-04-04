Дроздова Елена - Новый средневековый бестиарий - истории и легенды о тварях божьих и мифических созданиях

Средневековые бестиарии не были научными трактатами в привычном для нас смысле – это своего рода энциклопедии, созданные в попытке собрать и систематизировать информацию об окружающем мире. В переводе с латинского bestia значит «зверь», но в таких книгах могли быть описания птиц, рыб, насекомых, растений и даже минералов. Рассказы о животных сопровождались притчами и стихами религиозного толка, поскольку в те времена люди были уверены, что весь тварный мир – лишь отражение божественной Силы и Слова. Создатели средневековых бестиариев опирались не на собственный опыт, а на знания авторитетных мудрецов прошлых лет. Повествуя о существах, которых сами никогда не видели, они обращались к трудам древнеримских и древнегреческих авторов, таких как Геродот, Страбон, Овидий, Плиний Старший и проч. В результате Крестовых походов европейцы получили доступ к трудам арабских ученых и географов, что значительно расширило картину мира. Большая часть текстов, дошедших до наших дней, была написана на греческом, латыни и арабском. При переводе или в результате многочисленных переписываний какие-то ключевые моменты могли быть утеряны и искажены.

Нам, людям, живущим в век высоких информационных технологий, будет небезынтересно понаблюдать за тем, как трансформировался процесс описания одного и того же животного на протяжении столетий. Случайная описка, заметка на полях, ошибка в переводе – все это могло стать причиной возникновения совершенно фантасмагорических концепций. Казалось бы, при современном уровне науки все эти средневековые казусы давно должны были перейти в разряд забавных анекдотов… Но старые истории о животных плотно вошли в наше культурное поле – они в сказках, детских песенках, пословицах. Мы знаем, что единорогов и грифонов на самом деле

не существует, но многие до сих пор абсолютно уверены, что рассказы о самообновлении орлов или сверхбеременности зайцев – чистая правда.

Как было заведено в Средние века, при создании этого бестиария были использованы труды древних авторов. Это старая добрая традиция, от которой было бы глупо отказываться. Представления о мире, существовавшие во времена античности, поражают своей широтой и многообразием. Древнегреческие авторы с высокой степенью достоверности описывали повадки животных и ареалы их обитания. Средневековые ученые и богословы, опираясь на труды предшественников, создали свою картину мира – она была более камерной и умозрительной. В этом бестиарии предпринята попытка собрать воедино данные из разных миров, отделить правду от выдумки и предоставить читателю широкий спектр представлений, которые сложились о животных с древних времен до наших дней.

Дроздова Елена - Новый средневековый бестиарий - истории и легенды о тварях божьих и мифических созданиях

Москва: Эксмо, 2023, 224 с. : цв. ил.

Серия "Мифы и легенды народов мира"

ISBN 978-5-04-184744-9

Дроздова Елена - Новый средневековый бестиарий - истории и легенды о тварях божьих и мифических созданиях - Содержание

Предисловие