В наше время йога стала поистине массовым явлением. Она активно внедряется и в России, и в других странах.

Большинству людей, практикующих йогу, известно, что это метод управления психикой и физиологией человека. А вот о том, что йога - ещё и составной элемент определённой религиозной и философской системы, знает меньшинство из этого большинства.

Дмитрий Дружинин - Йога: Православный взгляд

2-е изд. (Спасательный круг)

М.: АНО развития духовно-нравственных начал общества «Символик», 2019. -144 с.

ISBN 978-5-6042157-5-3

Дмитрий Дружинин - Йога: Православный взгляд - Содержание

ЙОГА КАК ОККУЛЬТНОЕ ЯВЛЕНИЕ / Проф., доктор психологических наук Л. Ф. Шеховцова

ГЛАВА 1.ЧТО ТАКОЕ ЙОГА

ГЛАВА 2. ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННОСТЬ В ЙОГЕ

ГЛАВА 4. В КАКОГО БОГА ВЕРЯТ ЙОГИ И ХРИСТИАНЕ

ГЛАВА 5. СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ У ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА 6. В ЧЁМ СПАСЕНИЕ ДЛЯ ХРИСТИАН И ДЛЯ ЙОГОВ

ГЛАВА 7. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В ХРИСТИАНСТВЕ И В ЙОГЕ

ГЛАВА 8. МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАВШИХСЯ ЙОГОЙ

Мой опыт йоги. Сказка и реальность / О. Д., бывшая преподавательница йоги

Йога и православие. Совместимы ли они? Как я пришёл к христианству / Иван Коваленко

Мой путь к Богу / Георгий Солдатов (из беседы со священником Георгием Максимовым)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ Йога не ведёт человека к оздоровлению / Проф., доктор медицинских наук М. А. Ерёмушкин

ЛИТЕРАТУРА

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Дружинин - Йога: Православный взгляд - Сколько жизней у человека

Кто только не популяризирует сегодня идеи индуизма и йоги в России! Весной 2017 г. была запущена в ротацию и набрала за год более 23 млн просмотров на YouTube песня рэпера Басты (музыканта, сценариста, режиссёра и продюсера Василия Вакуленко) «Сансара». Не так важно, насколько всерьёз относится к тексту этой песни сам автор; важно, что слушатели бессознательно усваивают установки мировоззрения, чуждого христианскому:

Когда меня не станет, я буду петь голосами

Моих детей и голосами их детей.

Нас просто меняют местами,

Таков закон сансары - круговорот людей.

Сансара (санскр. «поток, прохождение, странствование, блуждание») - одно из основных понятий индийской философии, индуизма и йоги, означающее круговорот рождений и смертей, перевоплощений (реинкарнаций) в новых телах. Это один из редких случаев, когда практически все последователи индуизма и йоги придерживаются общего представления: каждая душа, закончив земное странствие в том или ином теле, может или соединиться с Атманом-Брахманом, или воплотиться вновь - в зависимости оттого, как она провела предыдущую земную жизнь.

Среди первых аргументов, которые традиционно приводят защитники этого учения, - его якобы широчайшая распространённость и мнимая древность по сравнению с христианством. Христианство, мол, возникло «всего» 2000 лет назад, а в переселение душ люди верили ещё за тысячи лет до рождества Иисуса Христа.

Даже если так, это не говорит в пользу веры в реинкарнацию. Древность тех или иных воззрений сама по себе ещё ни о чём не свидетельствует и не гарантирует автоматически, что воззрения эти соответствуют действительному положению вещей.

В широкой распространённости представлений о переселении душ также есть все основания сомневаться.

Ни древние греки, ни тем более латиняне, насколько можно судить по сохранившимся памятникам, не имели таких представлений в своей исконной традиции. Каковы были их реальные взгляды на посмертное существование, видно из мифологии, наиболее древние образцы которой восходят к Гомеру и Гесиоду: по смерти человека его душа сходит в мрачное подземное царство (Аид, Эреб, Тартар), где влачит безрадостное полупризрачное существование. Идеи метемпсихоза (греч. «переселение душ») возникли только во времена Пифагора и Платона (то есть в VI—IV вв. до н. э.), и разделяли их лишь приверженцы некоторых философских школ.

Древние египтяне мумифицировали тела умерших в надежде на будущее соединение их душ с плотью. Вера в грядущее воскресение тел имелась и у древних евреев, о чём свидетельствуют знаменитые пророчества Иезекииля о воссоединении и оживлении сухих костей (см. Иез. 37:1-14), Исаии - о восстании мёртвых тел (см. Ис. 26:19), книги Иова - о возрождении из праха в последний день (см. Иов. 19:25-27). Никаких упоминаний о переселении душ нет ни в египетских, ни в ветхозаветных книгах.