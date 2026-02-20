Дрюон - Лилия и лев - Когда король губит Францию

Завершающие тома цикла «Проклятые короли» подводят итог грандиозной исторической драме, показывая, как личные амбиции и старые проклятия перерастают в катастрофу национального масштаба — Столетнюю войну.

«Лилия и лев»

Седьмой роман (по первоначальной хронологии часто считавшийся финалом основной линии) посвящен Роберу Артуа — гиганту с неуемной энергией, чья тяжба за графство Артуа становится детонатором для мирового конфликта. Оказавшись в изгнании и жаждая мести французской короне, Роберт бежит в Англию к Эдуарду III. Именно он убеждает молодого короля предъявить права на французский престол. Дрюон мастерски показывает, как из мелкой феодальной распри вырастает «лев» (Англия), готовый растерзать «лилию» (Францию). Это книга о торжестве интриг, где политика превращается в азартную игру с человеческими жизнями.

«Когда король губит Францию»

Заключительный, восьмой роман написан в ином стиле — в форме монолога кардинала Талейрана-Перигора, который едет на встречу с королем Иоанном II Добрым. Перед нами предстает Франция в состоянии полного хаоса. Кардинал анализирует правление Иоанна II — человека импульсивного, тщеславного и недальновидного. Автор показывает, что для гибели государства не обязательно быть злодеем; достаточно быть посредственным и гордым правителем. Битва при Пуатье, пленение короля и разорение земель становятся закономерным итогом десятилетий интриг, начавшихся еще при Филиппе Красивом.

Дрюон завершает свою эпопею горьким уроком: история не прощает слабости правителей, а последствия их ошибок ложатся на плечи целых поколений.

Морис Дрюон - Проклятые короли - Лилия и лев; Когда король губит Францию

пер. с фр. Н. Жарковой

М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023, 672 с.

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

ISBN 978-5-389-23263-1

Морис Дрюон - Проклятые короли - Лилия и лев; Когда король губит Францию - Содержание

ЛИЛИЯ И ЛЕВ

Перевод Н. Жарковой

Часть первая НОВЫЕ КОРОЛИ Глава I. Бракосочетание в январе Глава II. Труды ради короны Глава III. Совет у ложа мертвеца Глава IV. «Король-подкидыш» Глава V. Гигант перед зеркалами Глава VI. Вассальная присяга и клятвопреступление

Часть вторая ИГРЫ ДЬЯВОЛА Глава I. Свидетели Глава II. Расследование ведет сам истец Глава III. Подлог Глава IV. В Рейи собирают гостей Глава V. Маго и Беатриса Глава VI. Беатриса и Робер Глава VII. Дом Бонфия Глава VIII. Возвращение в Мобюиссон Глава IX. Плата за злодеяния

Часть третья ОДНО ПАДЕНИЕ ЗА ДРУГИМ Глава I. Заговор призраков Глава II. Ноттингемская секира Глава III. Путь в Коммон-Гелоуз Глава IV. Дурной день Глава V. Конш Глава VI. «Королева мужеска пола» Глава VII. Турнир в Эврё Глава VIII. Честь пэра, честь короля Глава IX. Семейство Толомеи Глава X. Судилище

Часть четвертая ЗАЧИНЩИК ВОЙНЫ Глава I. Изгой Глава II. Вестминстер-холл Глава III. Вызов, брошенный в Нельской башне Глава IV. Близ Виндзора Глава V. Клятва над цаплей Глава VI. Стены Ванна

Эпилог ИОАНН I НЕИЗВЕСТНЫЙ Глава I. Дорога, ведущая в Рим Глава II. Ночь в Капитолии Глава III. «Мы, Кола ди Риенци...» Глава IV. Посмертный король



КОГДА КОРОЛЬ ГУБИТ ФРАНЦИЮ

Перевод Н. Жарковой

Вступление

Часть первая БЕДЫ ПРИХОДЯТ ИЗДАЛЕКА Глава I. Перигорский кардинал размышляет Глава II. Кардинал Перигорский говорит Глава III. Смерть стучится во все двери Глава IV. Кардинал и звезды Глава V. Первые шаги короля, которого прозвали добрым Глава VI. Первые шаги короля, которого прозвали злым Глава VII. Вести из Парижа Глава VIII. Мантское соглашение Глава IX. Карл Злой в Авиньоне Глава Х. Черная година Глава XI. Королевство дает трещину

Часть вторая ПИРШЕСТВО В РУАНЕ Глава I. Льготы и бенефиции Глава II. Королевский гнев Глава III. На Руан Глава IV. Пиршество Глава V. Взяты под стражу Глава VI. Приготовления Глава VII. Поле Милосердия

Часть третья ЗАГУБЛЕННАЯ ВЕСНА Глава I. Пес и лисенок Глава II. Нация англичан Глава III. Папа и христианский мир

Часть четвертая ЛЕТО БЕДСТВИЙ Глава I. Нормандский поход Глава II. Осада Бретея Глава III. Вассальная присяга Феба Глава IV. Шартрский лагерь Глава V. Принц Аквитанский Глава VI. Хлопоты кардинала Глава VII. Десница Божия Глава VIII. В бой идет король Глава IX. Ужин у принца



«Проклятые короли»: историко-биографическая справка

Перевод Н. Жарковой, Л. Ефимова при участии Г. Соловьевой

ПРИМЕЧАНИЯ. «Лилия и лев». Перевод Л. Ефимова