Христиан призывают отстаивать свою веру. Они должны быть готовы защитить свои убеждения, когда сталкиваются с оппозицией. Христианам велено в 1 Петра 3:15: «Всегда будьте готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ». Но чтобы дать ответ, вы сначала должны знать, во что именно вы верите. Вы должны также знать, почему вы верите в это. И вы должны быть способны сообщить об этих причинах тем, кто не разделяет вашей веры.

Короче говоря, вы должны знать, чем замечательно христианство. В этой области многие христиане не сильны. Современные христиане знают, что они, в отличие от их предков, уже не живут в обществе, в котором присутствие Бога считалось несомненным. Христианство больше не является основной моралью общества. Многие из нас живут в светских странах, где аргументы из Библии или христианского откровения не имеют веса, где повсюду слышны речи, отличающиеся от тех, что звучат в церкви.

Динеш Д’Суза - Чем замечательно Христианство

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2012

Динеш Д’Суза - Чем замечательно Христианство - Содержание

О ТОЛКОВАНИИ ПИСАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРУЮЩИМ — И НЕВЕРУЮЩИМ

ЧАСТЬ І БУДУЩЕЕ ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА 1 ЗАКАТ АТЕИЗМА — ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРИУМФ ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА 2 ВЫЖИВАНИЕ СВЯТОГО: ПОЧЕМУ РЕЛИГИЯ ПОБЕЖДАЕТ

ГЛАВА 3 БОГ НЕ ВЕЛИК: НАПАДЕНИЕ АТЕИСТА НА РЕЛИГИЮ

ГЛАВА 4 НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ: КАК СПАСТИ ДЕТЕЙ ОТ ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ЧАСТЬ II ХРИСТИАНСТВО И ЗАПАД

ГЛАВА 5 КЕСАРЮ КЕСАРЕВО: ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ВЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ГЛАВА 6 ЗЛОЕ, КОТОРОГО НЕ ХОЧУ: ХРИСТИАНСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО

ГЛАВА 7 СОТВОРЕННЫЕ РАВНЫМИ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА

ЧАСТЬ ІІІ ХРИСТИАНСТВО И НАУКА

ГЛАВА 8 ХРИСТИАНСТВО И РАЗУМ: БОГОСЛОВСКИЕ КОРНИ НАУКИ

ГЛАВА 9 ОТ ЛОГОСА К КОСМОСУ: ХРИСТИАНСТВО И ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГЛАВА 10 АТЕИСТИЧЕСКАЯ БАСНЯ: ПЕРЕСМОТР ДЕЛА ГАЛИЛЕЯ

ЧАСТЬ IV ЗАМЫСЕЛ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ГЛАВА 11 НАЧАЛО ВСЕЛЕННОЙ: БОГ И АСТРОНОМЫ

ГЛАВА 12 СОТВОРЕННАЯ ПЛАНЕТА: ОСОБОЕ МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЕНИИ

ГЛАВА 13 ЭВОЛЮЦИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТ ТВОРЕНИЯ: ПЭЙЛИ БЫЛ ПРАВ

ГЛАВА 14 ПРОБЛЕМА КНИГИ БЫТИЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АТЕИЗМ НАУКИ

ЧАСТЬ V ХРИСТИАНСТВО И ФИЛОСОФИЯ

ГЛАВА 15 МИР ЗА ГРАНЬЮ НАШЕГО ВОСПРИЯТИЯ: КАНТ И ГРАНИЦЫ РАЗУМА

ГЛАВА 16 В БРЮХЕ КИТА: ПОЧЕМУ ЧУДЕСА ВОЗМОЖНЫ

ГЛАВА 17 СТАВКА СКЕПТИКА: ПАСКАЛЬ И РАЗУМНОСТЬ ВЕРЫ

ЧАСТЬ VI ХРИСТИАНСТВО И СТРАДАНИЯ

ГЛАВА 18 ПЕРЕСМОТР ДЕЛА ИНКВИЗИЦИИ: ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ИМЯ РЕЛИГИИ

ГЛАВА 19 РАЗРЕШЕНИЕ НА УБИЙСТВО: АТЕИЗМ И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В ИСТОРИИ

ЧАСТЬ VII ХРИСТИАНСТВО И МОРАЛЬ

ГЛАВА 20 ЗАКОН ПРИРОДЫ И БОЖИЙ ЗАКОН: ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ МОРАЛИ

ГЛАВА 21 ДУХ МАШИНЫ: ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ־־־ БОЛЬШЕ ЧЕМ МАТЕРИЯ

ГЛАВА 22 САМОВЛАСТНОЕ «Я»: КОГДА ЧЕЛОВЕК САМ СОЗДАЕТ СЕБЕ МОРАЛЬ

ГЛАВА 23 ПОРОК КАК НАРКОТИК: ПОЧЕМУ НЕВЕРИЕ ТАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО

ГЛАВА 24 ПРОБЛЕМА ЗЛА: КУДА СМОТРИТ АТЕИЗМ, КОГДА СЛУЧАЕТСЯ НЕСЧАСТЬЕ?

ЧАСТЬ VIII ХРИСТИАНСТВО И ВЫ

ГЛАВА 25 ИИСУС СРЕДИ ДРУГИХ БОГОВ: УНИКАЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА 26 ПРЕДВКУШЕНИЕ ВЕЧНОСТИ: КАК ХРИСТИАНСТВО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Динеш Д’Суза - Чем замечательно Христианство - О толковании Писания

В этой книге используется традиционное толкование Библии — которое состоит в намерении понять, что там на самом деле говорится и имеется в виду. Это не буквальное прочтение. Одним из первых провозвестников буквального прочтения был отец церкви Ориген, который прочитал в Матфея 19:12, что некоторые «сделали сами себя скопцами для Царства Небесного». Поняв эти слова буквально, Ориген тут же оскопил себя. Но я не слыхал, чтобы современные сторонники буквального толкования подвергали себя подобным операциям. В Библии используются разные литературные приемы. Иногда повествование буквально — например, рассказы Евангелий о жизни Христа. Иногда это притчи — как истории, которые рассказывал Иисус, чтобы подкрепить примером какое-то наставление. Иногда это метафоры — когда Иисус заявляет: «Я есмь лоза, а вы ветви», — или говорит обвинителям: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». (Здесь они подумали, что Он говорит буквально, а Он имел в виду телесное воскресение). Как, если не образно, мы можем понимать слова Исаии 55:12, где описаны поющие горы и холмы и рукоплещущие деревья?

Отцы церкви обычно находили в Писании несколько уровней смысла. Например, повествование Книги Исход рассматривается и как описание реальных событий, и как символ духовного освобождения (так понимали эту книгу афроамериканские рабы, и надежда на освобождение поддерживала многих из них в мрачной ночи рабства). Так что я не сторонник крайне буквального понимания. Но я не склонен и к другой крайности — когда говорят, что Библию следует читать сквозь призму современных светских мнений. Иногда люди отказываются принимать те части Писания, которые считают сомнительными, и берут из него только то, что им нравится. Так уместно поступать в кафетерии, где специально выставляется еда на выбор, а по- строенное по принципу самообслуживания христианство — еще хуже, чем буквальное понимание. Те, кто читает Писание буквально, стараются, по крайней мере, чему-то из него научиться, а «христиане из кафетерия» фактически подчиняют текст Библии своим личным предпочтениям. Мой способ толкования Слова Божия не буквальный и не либеральный, а, скорее, контекстуальный. Только исследовав текст в связи с целым, мы можем правильно воспринять определенный сюжет или место. Это станет понятно, когда мы дойдем до темы данной книги. А пока я хотел бы лишь заявить о простом принципе: независимо от того, считаете вы Библию богодухновенной или нет, — читайте текст в контексте и пытайтесь понять, что на самом деле хотел сказать автор.