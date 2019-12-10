Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах
Памятники еврейской исторической мысли
- Новейшая история еврейского народа
- От французской революции до наших дней
Настоящее издание «Новейшей истории еврейского народа» является в русском оригинале в совершенно новом виде. Этот последний цикл «Всемирной истории еврейского народа» давно уже выделен мною в отдельную монографию с более подробным изложением событий, чем в предыдущих циклах. В начале 1914 г. появился в Петербурге большой том под заглавием «Новейшая история еврейского народа от 1789 до 1881 года». Последняя дата была предельною, так как не было надежды в царской России свободно печатать историю евреев за последние десятилетия. Это стало возможным после мировой войны и революции, уже за пределами России. В1923 г. вышли в Берлине русский оригинал и два перевода (немецкий и ивритский) «Новейшей истории» в трех томах, из которых последний том обнимал эпоху 1881—1914 г.
Вскоре стала выходить в Берлине окончательно переработанная мною «Всемирная история еврейского народа от древнейших времен до настоящего» в десяти томах. Из них в русском оригинале появились только два первых тома (Древняя история), а полностью книга напечатана в авторизованном немецком переводе (Weltgeschichte des judischen Volkes, Bd. I—X. Berlin, 1925—1929). Последние три тома этого издания, обнимающие новейшую историю, были переработаны мною на основании дополнительного материала из богатых берлинских библиотек, а к концу был прибавлен обширный эпилог: обзор событий от 1914 до 1929 г. Ныне же, когда предпринято полное издание русского оригинала «Всемирной истории еврейского народа» в трех циклах, я подверг последний цикл новому пересмотру и дополнил его вторым эпилогом, доводящим обзор событий до наших дней.
Мы переживаем годы большого исторического перелома в регрессивном направлении, когда значительная часть Европы повернулась лицом к фашизму и извращенному национализму, а в еврейской истории начинается эпоха контрэмансипации, направленной к уничтожению всех завоеваний XIX в. В этот момент особенно важно оглянуться на последнюю полуторавековую стадию нашей истории с ее сменою эмансипационных и реакционных эпох.
Лесной Парк близ Риги, июль 1937.
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах
Текст печатается по изданию:
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 т. — Рига: Изд-во «Dzive un kultura». 1937-1939.
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах - Том I - Эпоха первой эмансипации (1789-1815)
М.: Мосты культуры, 2002 — 352 с.
ISBN 5-93273-104-4
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах - Том I - Эпоха первой эмансипации (1789-1815) - Содержание
Предисловие к новому изданию
Введение: I. Еврейский мир накануне 1789 года
- § 1. Основы старого порядка
- § 2. Бесправие и просвещение в Германии
- § 3. Эксперименты Иосифа 11 в Австрии
- § 4. Польша после первого раздела
- § 5. Зародыш Российского центра (Белоруссия и Новороссия)
- § 6. Франция и «черта оседлости» в Эльзасе
- § 7. Итальянское гетто
- § 8. Страны сефардско-ашкеназской культуры (Голландия, Англия, Турция)
- § 9. Польские колонии в Молдавии и Валахии и германские в Швейцарии и Скандинавии
- § 10. Внеевропейские страны: Старый и Новый Свет
II. Главные процессы новейшей истории
- § 11. Эмансипация и реакция
- § 12. Ассимиляция и национальное движение
ЭПОХА ПЕРВОЙ ЭМАНСИПАЦИИ (1789—1815)
Глава 1. Эмансипация евреев во Франции во время революции и империи
- § 13. Борьба за равноправие на почве «декларации прав»
- § 14. Дебаты в Национальном Собрании об активном гражданстве
- § 15. Сепаратизм сефардов и признание их равноправия
- § 16. Агитация в Парижской коммуне в пользу евреев
- § 17. Дальнейшая борьба и провозглашение эмансипации (1791)
- § 18. Патриотизм свободы. Жертвы террора
- § 19. Первые плоды эмансипации (1796—1806)
- § 20. Наполеон и евреи; декрет 1806 года
- § 21. Собрание нотаблей (1806)
- § 22. «Великий Синедрион» в Париже (1807)
- § 23. «Позорный декрет» (1808)
Глава II. Эмансипация в странах французского владычества
- § 24. Батавская республика и Голландское королевство
- § 25. Римская и Цисальпинская республики; Италийское королевство
- § 26. Гельветская республика
Глава III. Начало эмансипации и культурный перелом в Германии
- § 27. Проекты реформ в Пруссии
- § 28. Попытка религиозного компромисса и юдофобская агитация
- § 29. Время революционных и Наполеоновских войн до 1806 года
- § 30. Реформы в Пруссии и эдикт 1812 года
- § 31. Временная эмансипация в полосе французского господства (Вестфален, Франкфурт, Гамбург)
- § 32. Борьба между старым и новым порядком (Саксония, Мекленбург, Бавария, Баден, Вюртемберг)
- § 33. Культурный перелом: берлинский салон и эпидемия крещений
- § 34. Интеллигенция и литература эпохи кризиса
Глава IV. Устойчивость старого порядка в Австрии
- § 35. Общая политика и «терпимые» в Вене
- § 36. Система нормировки и опеки в Богемии и Моравии
- § 37. Исправительная система в Галиции
- § 38. Венгрия
- § 39. Накануне культурного кризиса
Глава V. Еврейская Польша во время последних разделов
- § 40. Еврейский вопрос в литературе Четырехлетнего сейма (1789—1790)
- § 41. Погром в Варшаве и проекты реформ в сейме
- § 42. Второй и третий разделы; Берек Иоселевич
- § 43. Герцогство Варшавское (1807—1813)
Глава VI. Новый еврейский центр в России
- § 44. Установление «черты оседлости» (1789—1796)
- § 45. Проекты регламентации и «Мнение» Державина (1797—1801)
- § 46. «Положение о евреях» 1804 года
- § 47. Волнения по поводу выселения из деревень
- §48. Война 1812 года
- § 49. Экономический быт. Первые земледельческие колонии ...
- § 50. Кризис автономии: кагалы и магистраты
- § 51. Хасидский раскол и вмешательство правительства
- § 52. Раввинизм и торжествующий хасидизм
- § 53. Веяния просвещения; «Берлинеры»
Приложения
- № 1. К источниковедению и методологии новейшей истории ...
- № 2. Эпилог франкизма
Библиография. Источники и литература
Указатель, именной и предметный
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах - Том II - Эпоха первой реакции (181— 1848) и второй эмансипации (1848-1880)
М., Мосты культуры, 2002 — 416с.
ISBN 5-93273-105-2
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах - Том II - Эпоха первой реакции (181— 1848) и второй эмансипации (1848-1880) - Содержание
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ: ЭПОХА ПЕРВОЙ РЕАКЦИИ (1815-1848)
Глава I. Политическая реакция и борьба за равноправие в Германии
- § 1. Еврейский вопрос на Венском конгрессе
- § 2. Литературная травля и погромы 1819 года
- § 3. Франкфуртская распря; неволя в «вольнх городах»
- § 4.Торжество реакции в Пруссии (1815-1830)
- § 5. Борьба за равноправие (Риссер)
- § 6. Предвесники эмансипации: резолюции ландтагов и закон 1847 г
- § 7. Борьба за эмансипацию в Баварии
- § 8. Торг между политикой и религией в Бадене
- § 9. Либеральные и консервативные государства
- § 10. Экономический рост германского еврейства
Глава II. Реформация и наука иудаизма
- § 11. Практический фазис реформации: храмовая борьба (1815-1823)
- § 12. Идеологи реформы и движение в главных общинах
- § 13. Соборы раввинов и берлинская реформа (1844—1848)
- § 14. Немецко-еврейская литература и «наука иудаизма»
- § 15. Вне стоящие: Берне и Гейне, Маркс и Шталь
Глава III. Время реакции в Австрии
- § 16. Общая политика, «терпимые» в Вене
- § 17. Система гнета в Богемии, Моравии и Галиции
- § 18.Эмансипационное движение в Венгрии
- § 19. Отголоски реформации
- § 20. Литературное возрождение
Глава IV. Система угнетения в России
- § 21. Реакция в последние годы Александра I (1815—1825)
- § 22. Военно-исправительная система Николая I
- § 23. Разгар репреccивной политики. Положение 1835 года
- § 24. Казенное просвещение (1840—1844)
- § 25. Сокращение автономии. Экономический застой
- § 26. Ритуальные процессы и чрезвычайные бедствия
- § 27. Царство Польское
- § 28. Старый быт и начало «гаскалы»
Глава V. Малые центры в Европе и вне ее
- § 29. Франция во время Реставрации и Июльской монархии
- § 30. Новый строй в Голландии и возврат к старому в Италии
- § 31. Борьба за эмансипацию в Англии
- § 32. Соединенные Штаты Северной Америки
- § 33. Дамасское дело и пробуждение Востока
ОТДЕЛ ВТОРОЙ: ЭПОХА ВТОРОЙ ЭМАНСИПАЦИИ (1848-1880)
Глава I. Эмансипация и ее осуществление в Германии
- § 34. Мартовская революция и провозглашение равноправия
- § 35. Контрреволюция 50-х годов
- § 36. Новые веяния, объединение Германии и торжество эмансипации
- § 37. Эпигоны реформации и раскол в общинах
- § 38. Историография и национальная идея (Грец и Гесс)
Глава II. Эмансипация в Австро-Венгрии
- § 39. Мартовская революция 1848 года и мартовская эмансипация 1849 года
- § 40. Революция и погромы в Венгрии
- § 41. Промежуток реакции и осуществление равноправия (1867)
- § 42. Культурная борьба
- § 43. Литература
Глава III. «Эпоха великих реформ» в России
- § 44.Последние годы дореформенной России (1848—1855)
- § 45. Десятилетие реформ (1856—1865)
- § 46. Еврейский вопрос под знаком русификации
- § 47. Культурный переворот
- § 48. Литература эпохи «гаскалы»
Глава IV. Малые центры еврейства
- § 49. Франция во время Второй республики и Второй империи
- § 50. Эмансипация в объединенной Италии
- § 51. Завершение политической эмансипации в Англии
- § 52. Вынужденная эмансипация в Швейцарии. Скандинавия
- § 53. Румыния и новые балканские государства
- § 54. Турция, Палестина и темный Восток
- § 55. Еврейские эмигранты в Северной Америке
Библиография. Источники и литература
Указатель, именной и предметный
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах - Том III - Эпоха антисемитской реакции и национального движения (1881-1914) с эпилогом (1914-1938)
М.: Мосты культуры, 2002 — 488 с.
ISBN 5-93273-107-9
Семен Маркович Дубнов - Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней: В 3 томах - Том III - Эпоха антисемитской реакции и национального движения (1881-1914) с эпилогом (1914-1938) - Содержание
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ: ЭПОХА ВТОРОЙ РЕАКЦИИ. АНТИСЕМИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (1881—1900)
Глава I. Антисемитизм в Германии
- § 1. Начало антисемитской реакции (1879—1881)
- § 2. Попытки самозащиты: отречение от национального еврейства
- § 3. Антисемитская петиция и эксцессы в Восточной Пруссии (1880-1881)
- § 4. Конгрессы антисемитов и усиление их организации (1882—1890)
- § 5. Антисемиты в парламенте и союзы защиты (1891—1900)
- § 6. Экономическая и духовная жизнь под гнетом реакции
Глава II. Антисемитизм в Австро-Венгрии
- § 7. Немецкая Австрия. Агитация в Вене и процесс Ролинга
- § 8. Антисемиты в венском городском управлении
- § 9. Славянская Австрия: Галиция и Богемия
- § 10. Вспышка антисемитизма в Венгрии и Тисса-Эсларское дело
- § 11. Внутренняя жизнь и литература
Глава III. Погромы и бесправие в России
- § 12. Реакция при Александре III
- § 13. Южнорусские погромы 1881 года
- § 14. Губернские комиссии и погром в Варшаве
- § 15. Эмиграция и погром в Балте(1882)
- § 16. «Временные правила» и легальные погромы
- § 17. Паленская комиссия и усиление бесправия (1883—1889)
- § 18. Российские фараоны и английский протест (1890)
- § 19. Московское изгнание (1891)
- § 20. Эмиграция, подталкиваемая репрессиями (1891—1894)
- § 21. Продолжение гнета при Николае II (1895—1900)
- § 22. Внутренний кризис ( 1881—1897)
Глава IV. Малые центры еврейства в Европе до конца XIX века
- § 23. Антисемитизм во Франции
- §24. Дело Дрейфуса ( 1894-1899)
- § 25. Внутренняя жизнь французских евреев
- § 26. Англия, Голландия, Бельгия, Италия, Швейцария и Скандинавия
- § 27. Юдофобская Румыния
- § 28. Балканские государства
Глава V. Великое переселение и новые центры в Америке и Палестине
- § 29. Американская иммиграция восьмидесятых годов
- § 30. Американская иммиграция девяностых годов
- § 31. Новая колонизация Палестины
- § 32. Колонии в Аргентине. Иммиграция в Канаду и Южную Африку
ОТДЕЛ ВТОРОЙ. НАЦИОНАЛЬНОЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ (1897—1914)
Глава I. Национальное движение (1897—1905)
- § 33. Герцль и «Еврейское государство»
- § 34. Первые конгрессы сионистов (1897—1900)
- § 35. Политический сионизм до смерти Герцля (1901—1904)
- § 36. Духовный сионизм Ахад-Гаама
- § 37. Автономизм диаспоры как группы национальных меньшинств
- § 38. Социалистические партии
- § 39. Литературный ренессанс
Глава II. Погромы и революция в России (1903—1907)
- § 40. Кишиневская резня и начало политических погромов (1903)
- § 41. Японская война (1904)
- § 42. Революция 1905 года
- § 43. Октябрьские погромы (1905)
- §44. Государственная Дума и погромы 1906 года
Глава III. Еврейский мир в начале XX века до мировой войны
- § 45. Германия (1901—1914)
- § 46. Австро-Венгрия (1901—1914)
- § 47. Россия в годы контрреволюции (1907—1914)
- § 48. Сионизм и территориализм
- § 49. Борьба идей на Западе
- § 50. Культурное движение и спор языков в России
- § 51. Франция, Англия и Италия. Пробуждение марранов
- § 52. Румыния, новая Турция и Балканская война
- § 53. Рост еврейской Палестины
- § 54. Рост американского центра
- § 55. Осколки диаспоры вне Европы
ЭПИЛОГ: ЕВРЕЙСКИЙ МИР ПОСЛЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1938)
От автора
Глава I. Война и мир (1914—1920)
- § 1. Евреи в мировой войне
- § 2. Революция и гражданская война в России; «третья гайдаматчина» (1901—1904)
- § 3. Мирные трактаты с гарантией прав меньшинств в диаспоре и «национальный дом» в Палестине (1918—1920)
Глава II. Двадцатые годы. Время формальной третьей эмансипации
- § 4. Как осуществлялось равноправие в государствах с национальными меньшинствами,
- § 5. Возрождение Палестины. От Бальфуровской декларации до арабских погромов 1929 года
- § 6. Под игом диктатуры в Советской России
- § 7. Евреи в Германии и других демократиях Запада
Глава III. Тридцатые годы XX века. Начало третьей реакции и контрэмансипации
- § 8. «Германская революция» и катастрофа еврейства
- § 9. Эпидемия нацизма в Восточной Европе
- § 10. Замкнутый центр в Советской России
- § 11. На пороге «еврейского государства» в Палестине
- Заключение
Приложение. «Протоколы мудрецов Сиона»
Библиография. Источники и литература
Указатель, именной и предметный
Спасибо! Последние три тома величественной эпопеи еврейского народа у нас в клубе!