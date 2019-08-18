Текст печатается по изданию:

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке: в 3 томах — Рига: Изд-во «Dzive un kultura». 1939.

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 1 Древнейшая история от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее - Предисловие

Настоящее десятитомное издание «Всемирной истории еврейского народа» в русском оригинале (Рига, 1936-1939) является окончательным в смысле пересмотра и установления текста. Как указано дальше, во «Введении», различные части этой книги прошли в течение многих лет через несколько редакций в оригинале и в переводах на другие языки, так что настоящее издание является для разных томов третьим или четвертым. Было бы желательно, чтобы отныне переводчики и критики пользовались этим именно окончательным текстом моего труда, который я по мере сил старался усовершенствовать в течение почти сорока лет, приспособляя его к научной динамике в данной области.

Печатая ныне этот труд вне пределов той страны, для которой он был прежде всего предназначен, я знаю, что доступа ему туда не будет. В Советской России нет места для свободного исследования в области социальных наук, в частности историографии. От большого еврейского центра, для которого я главным образом писал, там остались только обломки, отколотые от мирового еврейства. И если я все-таки решился теперь, на склоне жизни, переиздать в русском оригинале этот труд, ставший уже известным в переводах на другие языки, то побудило меня к этому желание придать ему окончательную форму, которая должна служить основою для дальнейших разноязычных изданий и вместе с тем удовлетворить потребности русско-еврейской эмиграции в разных странах, читающей еще по-русски. Сюда примешивается еще слабая надежда, что когда-нибудь моя покинутая родина вернется в круг свободных демократий и воскреснет из мертвых еврейский центр в ней. Не могу только тешить себя иллюзией, что я сам доживу до этого счастливого времени.

Рига 31 декабря 1938 г.