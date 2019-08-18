Дубнов - История еврейского народа на Востоке - 3 тома
Памятники еврейской исторической мысли
- Всемирная история еврейского народа
- От древнейших времен до настоящего
- Восточный период
- История еврейского народа на Востоке
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке
Текст печатается по изданию:
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке: в 3 томах — Рига: Изд-во «Dzive un kultura». 1939.
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 1 Древнейшая история от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее - Предисловие
Настоящее десятитомное издание «Всемирной истории еврейского народа» в русском оригинале (Рига, 1936-1939) является окончательным в смысле пересмотра и установления текста. Как указано дальше, во «Введении», различные части этой книги прошли в течение многих лет через несколько редакций в оригинале и в переводах на другие языки, так что настоящее издание является для разных томов третьим или четвертым. Было бы желательно, чтобы отныне переводчики и критики пользовались этим именно окончательным текстом моего труда, который я по мере сил старался усовершенствовать в течение почти сорока лет, приспособляя его к научной динамике в данной области.
Печатая ныне этот труд вне пределов той страны, для которой он был прежде всего предназначен, я знаю, что доступа ему туда не будет. В Советской России нет места для свободного исследования в области социальных наук, в частности историографии. От большого еврейского центра, для которого я главным образом писал, там остались только обломки, отколотые от мирового еврейства. И если я все-таки решился теперь, на склоне жизни, переиздать в русском оригинале этот труд, ставший уже известным в переводах на другие языки, то побудило меня к этому желание придать ему окончательную форму, которая должна служить основою для дальнейших разноязычных изданий и вместе с тем удовлетворить потребности русско-еврейской эмиграции в разных странах, читающей еще по-русски. Сюда примешивается еще слабая надежда, что когда-нибудь моя покинутая родина вернется в круг свободных демократий и воскреснет из мертвых еврейский центр в ней. Не могу только тешить себя иллюзией, что я сам доживу до этого счастливого времени.
Рига 31 декабря 1938 г.
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 1 Древнейшая история от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее
М.: Мосты культуры, 2006 — 416 с.
ISBN 5-93273-222-9
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 1 Древнейшая история от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее - Содержание
Предисловие к новому русскому изданию
Общее введение:
- I. Социологический метод еврейской историографии
- II. Периодизация и система гегемонии
- III. История этой «Истории»
- Библиографическая справка о различных изданиях этого труда (1901-1939)
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКОГО НАРОДА (XX-XI вв. до христианской эры)
-
Глава I. Израильское племя между Вавилонией и Египтом
- § 1. Передвижение семитов и доизраильская Палестина
- § 2. «Иврим» и Израиль. Предания о патриархах в Ханаане
- § 3. Пустыня и Египет. Моисей
-
Глава II. Завоевание Ханаана и время судей
- § 4. Ханаан и Заиорданье
- § 5. Завоевание Заиорданья и Ханаана
- § 6. Родовой строй и «шофеты». Гегемония Эфраима
- § 7. Борьба с иноземцами. Монархические тенденции (ок. 1150-1100 гг.)
- § 8. Филистимский гнет и стремление к государственному объединению (ок. 1100-1050 гг.)
- § 9. Избрание царя Саула (1050-1030 гг.)
-
Глава III. Древнейший фонд израильской культуры
- §10. Вавилонско-ханаанская основа
- §11. Первоначальная религия Израиля. Ягвеизм и баализм
ОТДЕЛ ВТОРОЙ ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ПЕРВЫХ ЦАРЯХ (ок. 1030-930 гг. до христианской эры)
- § 12. Общий обзор
-
Глава I. Царствование Саула (ок. 1030-1010 гг.)
- §13. Филистимский и амалекитский походы
- § 14. Выступление колена Иуды в лице Давида
- § 15. Борьба Саула с Давидом
- § 16. Гибель Саула
-
Глава II. Великое царствование Давида (ок. 1010-970 гг.)
- § 17. Ишбаал и Давид
- § 18. Давид — общеизраильский царь. Центр в Иерусалиме....
- § 19. Войны Давида и расширение территории
- § 20. Внутренняя жизнь. Царская семья
- § 21. Восстание Авшалома и Шевы
- § 22. Борьба за престолонаследие
-
Глава III. Царствование Соломона (ок. 970-930 гг.)
- § 23. Гражданский и экономический строй
- § 24. Сооружение храма в Иерусалиме
- § 25. Лицо и изнанка Соломонова царствования
- § 26. Политические затруднения
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ЭПОХА ДВУЦАРСТВИЯ (ок. 930-720 гг. до христианской эры)
- § 27. Общий обзор
-
Глава I. Раскол и смутное время (ок. 930-885 гг.)
- § 28. Разделение государства
- § 29. Рехавеам и его преемники
- § 30. Иеровеам и его реформа
- § 31. Династические смуты в северном царстве
-
Глава II. Омриды в Самарии и союз двух царств (885-842 гг)
- § 32. Омри и основание Самарии
- § 33. Ахав и Изевель. Финикийская культура
- § 34. Пророк Илия, борец за национальную культуру
- § 35. Арамейские войны. Призрак Ассирии
- § 36. Ахав и Иошафат. Смерть Ахава
- § 37. Преемники Ахава. Пророк Элиша
- § 38. Переворот Иегу и гибель Омридов
- § 39. Аталия и дворцовый переворот в Иудее
-
Глава III. Иегуиды в Самарии и борьба двух царств (842-740 гг.)
- § 40. Иегу, Иоахаз и Иоаш в Самарии
- § 41. Иегоаш, Амация и Узия в Иудее
- § 42. Иеровеам II и процветание Самарии. Пророк Амос
-
Глава IV. Вторжение Ассирии и падение североизраильского царства (740-720 гг.)
- § 43. Смена царей и вмешательство Ассирии. Пророк Гошея
- § 44. Союз против Ассирии и отторжение северных областей Израильского царства
- § 45. Падение Самарии
-
Глава V. Материальная и духовная культура
- § 46. Экономический и домашний быт
- § 47. Общество и государство
- § 48. Религия и культ
- § 50. Язык и письменность. Первоисточники Библии
- § 51. Первые пласты библейской письменности
ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО ПРИ ГОСПОДСТВЕ АССИРИИ И ВАВИЛОНИИ (720-586 гг. до христианской эры)
- § 52. Общий обзор
-
Глава I. Иудейское царство при господстве Ассирии (720-608 гг.)
- § 53. Реформы царя Хизкии
- § 54. Восстание против Ассирии. Нашествие Санхерива
- § 55. Духовная жизнь при царе Хизкии
- § 56. Контрреформа царя Менаше
- § 57. Царствование Иошии и торжество пророческой партии.
- § 58. Реставрация Закона и начало власти Книги
- § 59. Упадок Ассирии и борьба с Египтом
-
Глава II. Господство Вавилонии и падение Иудейского царства
- § 60. Иоаким, вассал Египта, и пророк Иеремия
- § 61. Борьба с Вавилонией. Плен Иоахина
- § 62. Цидкия и борьба партий в Иерусалиме
- § 63. Восстание и падение Иерусалима
- § 64. Наместник Гедалия. Эмиграция в Египет
ОТДЕЛ ПЯТЫЙ ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН И ПЕРСИДСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО (586-332 гг. до христианской эры)
- § 65. Общий обзор
-
Глава I. Вавилонский плен (586-537 гг.)
- § 66. Иудейские изгнанники при Невухадрецаре
- § 67. Развитие письменности. Пророк плена Иехезкель
- § 68. Победы Кира и надежды иудеев
- § 69. Пророк возрождения Иешая II
- § 70. Падение Вавилона и освобождение иудеев
-
Глава II. Первая реставрация: Зерубавель и Иешуа (537-516 гг)
- § 71. Состояние Иудеи при Кире и Камбизе
- § 72. Новый храм. Пророки Хаггай и Захария
-
Глава III. Вторая реставрация: Эзра и Нехемия (ок. 500-420 гг)
- § 73. Неурядица и оскудение. Пророк Малеахи
- § 74. Эзра и борьба против смешанных браков
- § 75. Нехемия и укрепление Иерусалима
- § 76. Опубликование Торы как конституции Иудеи
- § 77. Процесс обособления. Отделение самаритян
-
Глава IV. Иудея и диаспора в Персидской монархии
- § 78. Второй век персидского владычества
- § 79. Диаспора в Вавилонии и Внутренней Персии
- § 80. Египетская диаспора. Колония в Элефантине
-
Глава V. Иудейская теократия и развитие иудаизма
- § 81. Самоуправление и теократический строй
- § 82. Экономический быт и народная культура
- § 83. Тора в последней редакции
- § 84. Исторические и пророческие книги. Ядро Библии
- § 85. Религиозная лирика. Псалмы
- § 86. Религиозная философия (Книга Иова)
- § 87 .Житейская мудрость и мораль (Притчи)
Приложения (дополнения и экскурсы)
- № 1. Методы исследования древнейшей истории Израиля
- № 2. Древнейшая дата еврейской истории (к § 2)
- № 3. Время исхода из Египта (к § 3)
- № 4. Первые формации духовной культуры Израиля (к § 10-11) .
- № 5. Хронология эпохи царей
- № 6. Состав Торы и исторических книг Библии (к § 10-11, 50-51, 58, 67, 83-84)
- № 7. О влиянии парсизма (к § 79 и 82)
- № 8. Элефантинский храм в пророчестве Иешаи (к § 80)
БИБЛИОГРАФИЯ. Источники и литература
УКАЗАТЕЛЬ именной и предметный
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 2 Древняя история. Греко-римский период до падения Иудейского государства (332 г. до хр. эры - 70 г. хр. эры)
М.: Мосты культуры, 2006 — 480 с.
ISBN 5-93273-226-1
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 2 Древняя история. Греко-римский период до падения Иудейского государства (332 г. до хр. эры - 70 г. хр. эры)
ОТДЕЛ I ГРЕЧЕСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО. ПТОЛЕМЕИ И СЕЛЕВКИДЫ (332-140 гг. до хр. эры)
- § 1. Общий обзор
-
Глава I. Македонское завоевание и господство Птолемеев (332-198)
- § 2. Александр Македонский и борьба диадохов
- § 3. Первые Птолемеи (Лагиды)
- § 4. Переход Иудеи к Селевкидам
- § 5. Самоуправление и внутренняя жизнь (Симон Праведный)
-
Глава II. Иудея под властью Селевкидов (198-168)
- § 6. Эллинистическая Азия и эллилизм в Иудее
- § 7. Селевк IV и Антиох Эпифан. Внутренний раскол (Ясон)
- § 8. Менелай и междоусобица
- § 9. Религиозные гонения
-
Глава III. Восстание Хасмонеев и война за независимость (167-140)
- § 10. Восстание до реставрации храма (165)
- §11. Войны Иуды Маккавея до мира года
- § 12. Деметрий I, Алким и смерть Иуды (160)
- § 13. Ионатан и партизанская война до перемирия года
- § 14. Смуты в Сирии и Ионатан-первосвященник
- § 15. Освободительная война до избрания Симона Хасмонея князем Иудеи (145-140)
-
Глава IV. Духовная культура в Иудее и эллинистической диаспоре
- § 16. Поэзия и философия (Песнь песней и Когелет)
- § 17. «Мудрость» Бен Сиры
- § 18. Литература эпохи гонений. Книга Даниила
- § 19. Греческие писатели о иудеях. Греческий перевод Торы
ОТДЕЛ II НЕЗАВИСИМАЯ ИУДЕЯ ПРИ ХАСМОНЕЯХ (140-63 гг. до хр. эры)
- § 20. Общий обзор
-
Глава I. Князья Симон и Иоханан-Гиркан (140-104)
- § 21. Князь-первосвященник Симон Хасмоней
- § 22. Иоханан-Гиркан и расширение территории Иудеи
- § 23. Внутренний строй. Синедрион
- § 24. Политические партии фарисеев и цадукеев
- § 25. Разрыв Иоханана-Гиркана с фарисеями
-
Глава II. Цари Аристобул I и Яннай и царица Соломея (104-67)
- § 26. Царь Иуда-Аристобул
- § 27. Александр-Яннай и его войны
- § 28. Возмущение фарисеев. Гражданская война
- § 29. Последние войны Александра-Янная
- § 30. Царица Соломея-Александра и господство фарисеев
-
Глава III. Борьба хасмонейских братьев и вмешательство Рима (67-63)
- §31. Аристобул II и война между братьями
- § 32. Вмешательство Рима: Помпей в Сирии и Иудее
- § 33. Взятие Иерусалима Помпеем (63 г.)
-
Глава IV. Внутренняя жизнь Иудеи и диаспоры
- § 34. Иудея и диаспора
- § 35. Религиозная борьба цадукеев и фарисеев
- § 36. Секта эссеев
- § 37. Литература в Иудее. Старейшие Апокрифы
- § 38. Еврейский центр в Египте
- § 39. Иудео-эллинская литература
ОТДЕЛ III РИМСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ. ПОСЛЕДНИЕ ХАСМОНЕИ И ДИНАСТИЯ ИРОДА (63 г. до — 6 г. после хр. эры)
- § 40. Общий обзор
-
Глава I. Последние Хасмонеи и Антипатриды (63-37)
- § 41. Попытки восстания. Габиний и Красе
- § 42. Иудея при Юлии Цезаре
- § 43. Возвышение Ирода
- § 44. Кассий и Антоний. Антипатриды-тетрархи
- § 45. Парфяне и воцарение Антигона
- § 46. Война Антигона с Иродом
-
Глава II. Царь Ирод I (37-4 гг. до хр. эры)
- § 47. Устранение Хасмонеев
- § 48. Ирод, Антоний и Клеопатра
- § 49. Ирод и Октавиан Август
- § 50. Казнь Мариамы и последних Хасмонеев
- § 51. Нововведения и постройки
- § 52. Внешняя и внутренняя политика
- § 53. Семейные раздоры и казнь сыновей Мариамы
- § 54. Заговор Антипатра, начало мятежа и смерть Ирода
-
Глава III. Наследники Ирода и смутное время (4 г. до хр. э. - 6 г. хр. эры)
- § 55. Архелай и храмовый бунт
- § 56. Восстание и анархия в Иудее
- § 57. Наследники Ирода в Риме
- § 58. Управление Архелая и его ссылка
-
Глава IV. Духовная жизнь в Иудее
- § 59. Положение партий. Ученый фарисеизм
- § 60. Реформа устного учения. Гилель
- § 61. Апокрифы и апокалипсы
-
Глава V. Всемирная диаспора
- § 62. Египет и Северная Африка
- § 63. Диаспора в Малой Азии, Сирии и Месопотамии
- § 64. Начало диаспоры в Европе: Греция и Рим
- § 65. Литературное творчество диаспоры
ОТДЕЛ IV РИМСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО И ПАДЕНИЕ ИУДЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (6-70 гг. хр. эры)
- § 66. Общий обзор
-
Глава I. Римские прокураторы и тетрархи-иродианцы (6-39)
- § 67. Власть прокураторов и самоуправление
- § 68. Римский «ценз» и первые «зелоты»
- § 69. Народные волнения при Пилате
- § 70. Тетрархии Филиппа и Ирода-Антипы
- § 71. Возвышение Агриппы
-
Глава II. Волнения при Калигуле и царь Агриппа I (38-44)
- § 72. Погром в Александрии
- § 73. Указ Калигулы и волнения в Иудее
- § 74. Царствование Агриппы I (41-44)
-
Глава III. Римские прокураторы и народное восстание (44-66)
- § 75. Наследники Агриппы I и новые прокураторы
- § 76. Столкновения при прокураторе Кумане
- § 77. Прокуратор Феликс и Фест
- § 78. Агриппа II и первосвященники
- § 79. Альбин и Флор. Начало восстания (66 г.)
- § 80. Агриппа II и борьба партий
- § 81. Победа над Кестием Галлом
- § 82. Племенная борьба в Палестине и Египте
-
Глава IV. Национальная война и падение иудейского государства (660-73)
- § 83. Правительство народной обороны
- § 84. Галилейская война
- § 85. Господство зелотов в Иерусалиме
- § 86. Осада Иерусалима
- § 87. Разрушение храма
- § 88. Разрушение Иерусалима (70 г.)
- § 89. Триумф в Риме (71 г.)
- § 90. Падение последних крепостей
-
Глава V. Иудаизм на родине и в диаспоре в I веке христианской эры
- § 91. Расслоение фарисейской партии
- § 92. Упадок цадукейства и перерождение эссейства
- § 93. Псевдобиблейская письменность
- § 94. Национальная борьба в великой диаспоре
- § 95. Пропаганда иудейства и прозелиты
- § 96. Парфянская диаспора: Вавилония и Адиабена
- § 97. Филон Александрийский
-
Глава VI. Возникновение христианства
- § 98. Кризис национально-религиозной мысли.
- § 99. Иоанн Креститель
- § 100. Иешуа из Назарета
- § 101. Учение «не от мира сего»
- § 102. Первоначальная иудео-христианская община
- § 103. Апостол Павел
- § 104. Разрыв между христианством и иудейством
Приложения
- № 1. К источниковедению и методологии
- № 2. Книга «Когелет» как диалог между философом и верующим
- № 3. Цадукеи и фарисеи
- № 4. Секта эссеев
- № 5. Возникновение христианства в свете политической истории Иудеи
- № 6. К истории евреев в Александрии
БИБЛИОГРАФИЯ. Источники и литература
УКАЗАТЕЛЬ именной и предметный
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 3 Древняя и средняя история. От падения Иудейского государства до упадка автономных центров на Востоке (I-XI вв.)
М.: Мосты культуры, 2006 — 448 с.
ISBN 5-93273-224-5
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 3 Древняя и средняя история. От падения Иудейского государства до упадка автономных центров на Востоке (I-XI вв.)
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ПАЛЕСТИНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ПРИ ГОСПОДСТВЕ ЯЗЫЧЕСКОГО РИМА (70-315 гг.)
- § 1. Общий обзор
-
Глава I. Реставрация самоуправления и Синедрион в Явне (70-115 гг.)
- § 2. Политическое положение при династии Флавиев
- § 3. Рабби Иоханан бен Закай и центр в Явне
- § 4. Глава Синедриона и патриарх Гамлиель II
- § 5. Реформа богослужения и отношения к «минеям»
- § 6. Рабби Акива и его товарищи
-
Глава II. Восстания при Траяне и Адриане (115-138 гг.)
- § 7. Походы Траяна и восстание диаспоры
- § 8. Император Адриан и восстание Бар-Кохбы
- § 9. Годы гонений и мученичества
-
Глава III. Духовная жизнь в период Явненского Синедриона (70-135 гг.)
- § 10. Старая и новая вера
- § 11. Антииудаистические элементы в Новом Завете
- § 12. Последние еврейские апокалипсисы и развитие Агады
- §13. Библейский канон и «посторонние книги»
- § 14. Историография Иосифа Флавия
- §15. Римская литературная юдофобия
-
Глава IV. Патриархат в Галилее и заключение Мишны (138-210 гг.)
- §16. Политическое положение при Антонинах
- §17. Синедрион в Галилее и патриарх Симон
- § 18. Рабби Меир и ученая коллегия в Уше
- § 19. Патриарх Иегуда Ганаси и заключение Мишны
-
Глава V. Палестина в последний век языческого Рима (210-312 гг.)
- § 20. Политическое положение в III веке
- §21. Патриархи в Тивериаде
- § 22. Эпигоны таннаев и первые амораи
- § 23. Агадисты и споры их с христианами
- § 24. Религиозные диспуты: Юстин, Цельз, Ориген, Тертуллиан
-
Глава VI. Диаспора и автономный центр в Вавилонии
- § 25. Перемены в восточноримской диаспоре
- § 26. Парфянская и новоперсидская Вавилония
- § 27. Экзилархи и автономия общин
- § 28. Рав и Самуил. Академическая организация
- § 29. Второе поколение вавилонских амораев (260-300 гг.)
ОТДЕЛ ВТОРОЙ ПАЛЕСТИНО-ВАВИЛОНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ХРИСТИАНСКОГО РИМА, ВИЗАНТИИ И ПЕРСИИ (315-638 гг.)
- § 30. Общий обзор
-
Глава I. Палестина в первый век христианского Рима и Византии (315-429 гг.)
- § 31. Константин Великий и начало христианского государства
- § 32. Восстание в Галилее. Патриарх Гилель II
- § 33. Император Юлиан Апостат
- § 34. Теодосий I и отцы церкви (379-395 гг.)
- § 35. Время Теодосия II (408-450 гг.)
- § 36. Последние патриархи в Палестине
- § 37. Диаспора христианского Востока
-
Глава II. Палестина и диаспора в последние века византийского владычества (429-638 гг.)
- § 38. Столкновения с христианами и законы Юстиниана
- § 39. Персы в Палестине и восстание при Гераклии (614-629 гг.)
- § 40. Духовная жизнь и заключение Палестинского Талмуда
- § 41. Литература «Мидрашим» и творения отцов церкви
-
Глава III. Автономный центр в Вавилонии до конца персидского владычества
- § 42. Политическое положение при Сассанидах
- § 43. Деятельность вавилонских академий в IV веке
- § 44. Заключение Вавилонского Талмуда (V-VI вв.)
- § 45. Историческая роль Талмуда
-
Глава IV. Быт и нравы в эпоху палестино-вавилонской гегемонии по источникам Талмуда
- § 46. Экономический быт
- § 47. Семейная жизнь
- § 48. Школа, ученость и письменность
- § 49. Организация общин
- § 50. Религиозный быт и народные поверия
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ВАВИЛОНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ВО ВРЕМЯ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА ДО УПАДКА ВОСТОЧНЫХ ЦЕНТРОВ (638-1099 гг.)
- §51. Общий обзор
-
Глава I. Возникновение Ислама и Халифат Омайадов (622-750 гг.)
- § 52. Евреи в Аравии до Мухамеда
- § 53. Мухамед и его попытки привлечения евреев
- § 54. Войны Мухамеда с евреями
- § 55. Палестина и Вавилония при первых халифах (638-660 гг.)
- § 56. Палестина и Вавилония в Халифате Омайадов (661-750 гг.)
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Глава II. Автономное еврейство Вавилонии в Халифате Аббасидов (750-1040 гг.)
- § 57. Социальное положение во время расцвета Багдадского халифата (VIII-IX вв.)
- § 58. Время распада Багдадского халифата (X-XI вв.)
- § 59. Евреи в международной торговле халифата
- § 60. Самоуправление: экзилархи и гаоны в Вавилонии
- § 61. Антиталмудизм и секта Ананитов
- § 62. Развитие караимства и религиозный раскол
- § 63. Борьба между экзилархами и гаонами. Саадия Гаон
- § 64. Последний век вавилонской гегемонии (940-1040 гг.)...
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Глава III. Автономные центры в Палестине и Египте до крестовых походов (X-XI вв.)
- § 65. Палестина до халифата Фатимидов
- § 66. Век Фатимидов в Египте и Палестине (969-1070 гг.)
- § 67. Первые нагиды в Египте и последние гаоны в Палестине
- § 68. Переходный центр в Магребе (Кайруван)
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Глава IV. Духовная жизнь в эпоху арабско-еврейского ренессанса
- § 69. Талмудическая письменность гаонов
- § 70. Раббаниты и караимы
- § 71. Религиозная философия Саадии. Рационалисты и мистики
- § 72. Еврейско-арабская письменность: науки, география, хронография
- § 73. Массора, никкуд, грамматика, мидраш и пиут
Приложения
- № 1. К источниковедению и методологии
- № 2. Эпиграфические данные
- № 3. Процесс превращения устного учения в письменное
Библиография. Источники и литература
Указатель именной и предметный
Спасибо за это энциклопедическое историческое издание, которое понадобится и евреям, и христианам.