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Дубнов - История еврейского народа на Востоке - 3 тома

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке: в 3 т.
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History
Памятники еврейской исторической мысли
  • Всемирная история еврейского народа
  • От древнейших времен до настоящего
  • Восточный период
  • История еврейского народа на Востоке

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке

Текст печатается по изданию:
Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке: в 3 томах — Рига: Изд-во «Dzive un kultura». 1939.

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 1 Древнейшая история от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее - Предисловие

Настоящее десятитомное издание «Всемирной истории еврейского народа» в русском оригинале (Рига, 1936-1939) является окончательным в смысле пересмотра и установления текста. Как указано дальше, во «Введении», различные части этой книги прошли в течение многих лет через несколько редакций в оригинале и в переводах на другие языки, так что настоящее издание является для разных томов третьим или четвертым. Было бы желательно, чтобы отныне переводчики и критики пользовались этим именно окончательным текстом моего труда, который я по мере сил старался усовершенствовать в течение почти сорока лет, приспособляя его к научной динамике в данной области.
Печатая ныне этот труд вне пределов той страны, для которой он был прежде всего предназначен, я знаю, что доступа ему туда не будет. В Советской России нет места для свободного исследования в области социальных наук, в частности историографии. От большого еврейского центра, для которого я главным образом писал, там остались только обломки, отколотые от мирового еврейства. И если я все-таки решился теперь, на склоне жизни, переиздать в русском оригинале этот труд, ставший уже известным в переводах на другие языки, то побудило меня к этому желание придать ему окончательную форму, которая должна служить основою для дальнейших разноязычных изданий и вместе с тем удовлетворить потребности русско-еврейской эмиграции в разных странах, читающей еще по-русски. Сюда примешивается еще слабая надежда, что когда-нибудь моя покинутая родина вернется в круг свободных демократий и воскреснет из мертвых еврейский центр в ней. Не могу только тешить себя иллюзией, что я сам доживу до этого счастливого времени.
Рига 31 декабря 1938 г.

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 1 Древнейшая история от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее

М.: Мосты культуры, 2006 — 416 с.
ISBN 5-93273-222-9

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 1 Древнейшая история от возникновения Израиля до конца персидского владычества в Иудее - Содержание

Предисловие к новому русскому изданию
Общее введение:
  • I. Социологический метод еврейской историографии
  • II. Периодизация и система гегемонии
  • III. История этой «Истории»
  • Библиографическая справка о различных изданиях этого труда (1901-1939)
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКОГО НАРОДА (XX-XI вв. до христианской эры)
  • Глава I. Израильское племя между Вавилонией и Египтом
    • § 1. Передвижение семитов и доизраильская Палестина
    • § 2. «Иврим» и Израиль. Предания о патриархах в Ханаане
    • § 3. Пустыня и Египет. Моисей
  • Глава II. Завоевание Ханаана и время судей
    • § 4. Ханаан и Заиорданье
    • § 5. Завоевание Заиорданья и Ханаана
    • § 6. Родовой строй и «шофеты». Гегемония Эфраима
    • § 7. Борьба с иноземцами. Монархические тенденции (ок. 1150-1100 гг.)
    • § 8. Филистимский гнет и стремление к государственному объединению (ок. 1100-1050 гг.)
    • § 9. Избрание царя Саула (1050-1030 гг.)
  • Глава III. Древнейший фонд израильской культуры
    • §10. Вавилонско-ханаанская основа
    • §11. Первоначальная религия Израиля. Ягвеизм и баализм
ОТДЕЛ ВТОРОЙ ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ПЕРВЫХ ЦАРЯХ (ок. 1030-930 гг. до христианской эры)
  • § 12. Общий обзор
  • Глава I. Царствование Саула (ок. 1030-1010 гг.)
    • §13. Филистимский и амалекитский походы
    • § 14. Выступление колена Иуды в лице Давида
    • § 15. Борьба Саула с Давидом
    • § 16. Гибель Саула
  • Глава II. Великое царствование Давида (ок. 1010-970 гг.)
    • § 17. Ишбаал и Давид
    • § 18. Давид — общеизраильский царь. Центр в Иерусалиме....
    • § 19. Войны Давида и расширение территории
    • § 20. Внутренняя жизнь. Царская семья
    • § 21. Восстание Авшалома и Шевы
    • § 22. Борьба за престолонаследие
  • Глава III. Царствование Соломона (ок. 970-930 гг.)
    • § 23. Гражданский и экономический строй
    • § 24. Сооружение храма в Иерусалиме
    • § 25. Лицо и изнанка Соломонова царствования
    • § 26. Политические затруднения
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ЭПОХА ДВУЦАРСТВИЯ (ок. 930-720 гг. до христианской эры)
  • § 27. Общий обзор
  • Глава I. Раскол и смутное время (ок. 930-885 гг.)
    • § 28. Разделение государства
    • § 29. Рехавеам и его преемники
    • § 30. Иеровеам и его реформа
    • § 31. Династические смуты в северном царстве
  • Глава II. Омриды в Самарии и союз двух царств (885-842 гг)
    • § 32. Омри и основание Самарии
    • § 33. Ахав и Изевель. Финикийская культура
    • § 34. Пророк Илия, борец за национальную культуру
    • § 35. Арамейские войны. Призрак Ассирии
    • § 36. Ахав и Иошафат. Смерть Ахава
    • § 37. Преемники Ахава. Пророк Элиша
    • § 38. Переворот Иегу и гибель Омридов
    • § 39. Аталия и дворцовый переворот в Иудее
  • Глава III. Иегуиды в Самарии и борьба двух царств (842-740 гг.)
    • § 40. Иегу, Иоахаз и Иоаш в Самарии
    • § 41. Иегоаш, Амация и Узия в Иудее
    • § 42. Иеровеам II и процветание Самарии. Пророк Амос
  • Глава IV. Вторжение Ассирии и падение североизраильского царства (740-720 гг.)
    • § 43. Смена царей и вмешательство Ассирии. Пророк Гошея
    • § 44. Союз против Ассирии и отторжение северных областей Израильского царства
    • § 45. Падение Самарии
  • Глава V. Материальная и духовная культура
    • § 46. Экономический и домашний быт
    • § 47. Общество и государство
    • § 48. Религия и культ
    • § 50. Язык и письменность. Первоисточники Библии
    • § 51. Первые пласты библейской письменности
ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО ПРИ ГОСПОДСТВЕ АССИРИИ И ВАВИЛОНИИ (720-586 гг. до христианской эры)
  • § 52. Общий обзор
  • Глава I. Иудейское царство при господстве Ассирии (720-608 гг.)
    • § 53. Реформы царя Хизкии
    • § 54. Восстание против Ассирии. Нашествие Санхерива
    • § 55. Духовная жизнь при царе Хизкии
    • § 56. Контрреформа царя Менаше
    • § 57. Царствование Иошии и торжество пророческой партии.
    • § 58. Реставрация Закона и начало власти Книги
    • § 59. Упадок Ассирии и борьба с Египтом
  • Глава II. Господство Вавилонии и падение Иудейского царства
    • § 60. Иоаким, вассал Египта, и пророк Иеремия
    • § 61. Борьба с Вавилонией. Плен Иоахина
    • § 62. Цидкия и борьба партий в Иерусалиме
    • § 63. Восстание и падение Иерусалима
    • § 64. Наместник Гедалия. Эмиграция в Египет
ОТДЕЛ ПЯТЫЙ ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН И ПЕРСИДСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО (586-332 гг. до христианской эры)
  • § 65. Общий обзор
  • Глава I. Вавилонский плен (586-537 гг.)
    • § 66. Иудейские изгнанники при Невухадрецаре
    • § 67. Развитие письменности. Пророк плена Иехезкель
    • § 68. Победы Кира и надежды иудеев
    • § 69. Пророк возрождения Иешая II
    • § 70. Падение Вавилона и освобождение иудеев
  • Глава II. Первая реставрация: Зерубавель и Иешуа (537-516 гг)
    • § 71. Состояние Иудеи при Кире и Камбизе
    • § 72. Новый храм. Пророки Хаггай и Захария
  • Глава III. Вторая реставрация: Эзра и Нехемия (ок. 500-420 гг)
    • § 73. Неурядица и оскудение. Пророк Малеахи
    • § 74. Эзра и борьба против смешанных браков
    • § 75. Нехемия и укрепление Иерусалима
    • § 76. Опубликование Торы как конституции Иудеи
    • § 77. Процесс обособления. Отделение самаритян
  • Глава IV. Иудея и диаспора в Персидской монархии
    • § 78. Второй век персидского владычества
    • § 79. Диаспора в Вавилонии и Внутренней Персии
    • § 80. Египетская диаспора. Колония в Элефантине
  • Глава V. Иудейская теократия и развитие иудаизма
    • § 81. Самоуправление и теократический строй
    • § 82. Экономический быт и народная культура
    • § 83. Тора в последней редакции
    • § 84. Исторические и пророческие книги. Ядро Библии
    • § 85. Религиозная лирика. Псалмы
    • § 86. Религиозная философия (Книга Иова)
    • § 87 .Житейская мудрость и мораль (Притчи)
Приложения (дополнения и экскурсы)
  • № 1. Методы исследования древнейшей истории Израиля
  • № 2. Древнейшая дата еврейской истории (к § 2)
  • № 3. Время исхода из Египта (к § 3)
  • № 4. Первые формации духовной культуры Израиля (к § 10-11) .
  • № 5. Хронология эпохи царей
  • № 6. Состав Торы и исторических книг Библии (к § 10-11, 50-51, 58, 67, 83-84)
  • № 7. О влиянии парсизма (к § 79 и 82)
  • № 8. Элефантинский храм в пророчестве Иешаи (к § 80)
БИБЛИОГРАФИЯ. Источники и литература
УКАЗАТЕЛЬ именной и предметный

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 2 Древняя историяСемен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 2 Древняя история. Греко-римский период до падения Иудейского государства (332 г. до хр. эры - 70 г. хр. эры)

М.: Мосты культуры, 2006 — 480 с.
ISBN 5-93273-226-1

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 2 Древняя история. Греко-римский период до падения Иудейского государства (332 г. до хр. эры - 70 г. хр. эры)

ОТДЕЛ I ГРЕЧЕСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО. ПТОЛЕМЕИ И СЕЛЕВКИДЫ (332-140 гг. до хр. эры)
  • § 1. Общий обзор
  • Глава I. Македонское завоевание и господство Птолемеев (332-198)
    • § 2. Александр Македонский и борьба диадохов
    • § 3. Первые Птолемеи (Лагиды)
    • § 4. Переход Иудеи к Селевкидам
    • § 5. Самоуправление и внутренняя жизнь (Симон Праведный)
  • Глава II. Иудея под властью Селевкидов (198-168)
    • § 6. Эллинистическая Азия и эллилизм в Иудее
    • § 7. Селевк IV и Антиох Эпифан. Внутренний раскол (Ясон)
    • § 8. Менелай и междоусобица
    • § 9. Религиозные гонения
  • Глава III. Восстание Хасмонеев и война за независимость (167-140)
    • § 10. Восстание до реставрации храма (165)
    • §11. Войны Иуды Маккавея до мира года
    • § 12. Деметрий I, Алким и смерть Иуды (160)
    • § 13. Ионатан и партизанская война до перемирия года
    • § 14. Смуты в Сирии и Ионатан-первосвященник
    • § 15. Освободительная война до избрания Симона Хасмонея князем Иудеи (145-140)
  • Глава IV. Духовная культура в Иудее и эллинистической диаспоре
    • § 16. Поэзия и философия (Песнь песней и Когелет)
    • § 17. «Мудрость» Бен Сиры
    • § 18. Литература эпохи гонений. Книга Даниила
    • § 19. Греческие писатели о иудеях. Греческий перевод Торы
ОТДЕЛ II НЕЗАВИСИМАЯ ИУДЕЯ ПРИ ХАСМОНЕЯХ (140-63 гг. до хр. эры)
  • § 20. Общий обзор
  • Глава I. Князья Симон и Иоханан-Гиркан (140-104)
    • § 21. Князь-первосвященник Симон Хасмоней
    • § 22. Иоханан-Гиркан и расширение территории Иудеи
    • § 23. Внутренний строй. Синедрион
    • § 24. Политические партии фарисеев и цадукеев
    • § 25. Разрыв Иоханана-Гиркана с фарисеями
  • Глава II. Цари Аристобул I и Яннай и царица Соломея (104-67)
    • § 26. Царь Иуда-Аристобул
    • § 27. Александр-Яннай и его войны
    • § 28. Возмущение фарисеев. Гражданская война
    • § 29. Последние войны Александра-Янная
    • § 30. Царица Соломея-Александра и господство фарисеев
  • Глава III. Борьба хасмонейских братьев и вмешательство Рима (67-63)
    • §31. Аристобул II и война между братьями
    • § 32. Вмешательство Рима: Помпей в Сирии и Иудее
    • § 33. Взятие Иерусалима Помпеем (63 г.)
  • Глава IV. Внутренняя жизнь Иудеи и диаспоры
    • § 34. Иудея и диаспора
    • § 35. Религиозная борьба цадукеев и фарисеев
    • § 36. Секта эссеев
    • § 37. Литература в Иудее. Старейшие Апокрифы
    • § 38. Еврейский центр в Египте
    • § 39. Иудео-эллинская литература
ОТДЕЛ III РИМСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ. ПОСЛЕДНИЕ ХАСМОНЕИ И ДИНАСТИЯ ИРОДА (63 г. до — 6 г. после хр. эры)
  • § 40. Общий обзор
  • Глава I. Последние Хасмонеи и Антипатриды (63-37)
    • § 41. Попытки восстания. Габиний и Красе
    • § 42. Иудея при Юлии Цезаре
    • § 43. Возвышение Ирода
    • § 44. Кассий и Антоний. Антипатриды-тетрархи
    • § 45. Парфяне и воцарение Антигона
    • § 46. Война Антигона с Иродом
  • Глава II. Царь Ирод I (37-4 гг. до хр. эры)
    • § 47. Устранение Хасмонеев
    • § 48. Ирод, Антоний и Клеопатра
    • § 49. Ирод и Октавиан Август
    • § 50. Казнь Мариамы и последних Хасмонеев
    • § 51. Нововведения и постройки
    • § 52. Внешняя и внутренняя политика
    • § 53. Семейные раздоры и казнь сыновей Мариамы
    • § 54. Заговор Антипатра, начало мятежа и смерть Ирода
  • Глава III. Наследники Ирода и смутное время (4 г. до хр. э. - 6 г. хр. эры)
    • § 55. Архелай и храмовый бунт
    • § 56. Восстание и анархия в Иудее
    • § 57. Наследники Ирода в Риме
    • § 58. Управление Архелая и его ссылка
  • Глава IV. Духовная жизнь в Иудее
    • § 59. Положение партий. Ученый фарисеизм
    • § 60. Реформа устного учения. Гилель
    • § 61. Апокрифы и апокалипсы
  • Глава V. Всемирная диаспора
    • § 62. Египет и Северная Африка
    • § 63. Диаспора в Малой Азии, Сирии и Месопотамии
    • § 64. Начало диаспоры в Европе: Греция и Рим
    • § 65. Литературное творчество диаспоры
ОТДЕЛ IV РИМСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО И ПАДЕНИЕ ИУДЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (6-70 гг. хр. эры)
  • § 66. Общий обзор
  • Глава I. Римские прокураторы и тетрархи-иродианцы (6-39)
    • § 67. Власть прокураторов и самоуправление
    • § 68. Римский «ценз» и первые «зелоты»
    • § 69. Народные волнения при Пилате
    • § 70. Тетрархии Филиппа и Ирода-Антипы
    • § 71. Возвышение Агриппы
  • Глава II. Волнения при Калигуле и царь Агриппа I (38-44)
    • § 72. Погром в Александрии
    • § 73. Указ Калигулы и волнения в Иудее
    • § 74. Царствование Агриппы I (41-44)
  • Глава III. Римские прокураторы и народное восстание (44-66)
    • § 75. Наследники Агриппы I и новые прокураторы
    • § 76. Столкновения при прокураторе Кумане
    • § 77. Прокуратор Феликс и Фест
    • § 78. Агриппа II и первосвященники
    • § 79. Альбин и Флор. Начало восстания (66 г.)
    • § 80. Агриппа II и борьба партий
    • § 81. Победа над Кестием Галлом
    • § 82. Племенная борьба в Палестине и Египте
  • Глава IV. Национальная война и падение иудейского государства (660-73)
    • § 83. Правительство народной обороны
    • § 84. Галилейская война
    • § 85. Господство зелотов в Иерусалиме
    • § 86. Осада Иерусалима
    • § 87. Разрушение храма
    • § 88. Разрушение Иерусалима (70 г.)
    • § 89. Триумф в Риме (71 г.)
    • § 90. Падение последних крепостей
  • Глава V. Иудаизм на родине и в диаспоре в I веке христианской эры
    • § 91. Расслоение фарисейской партии
    • § 92. Упадок цадукейства и перерождение эссейства
    • § 93. Псевдобиблейская письменность
    • § 94. Национальная борьба в великой диаспоре
    • § 95. Пропаганда иудейства и прозелиты
    • § 96. Парфянская диаспора: Вавилония и Адиабена
    • § 97. Филон Александрийский
  • Глава VI. Возникновение христианства
    • § 98. Кризис национально-религиозной мысли.
    • § 99. Иоанн Креститель
    • § 100. Иешуа из Назарета
    • § 101. Учение «не от мира сего»
    • § 102. Первоначальная иудео-христианская община
    • § 103. Апостол Павел
    • § 104. Разрыв между христианством и иудейством
Приложения
  • № 1. К источниковедению и методологии
  • № 2. Книга «Когелет» как диалог между философом и верующим
  • № 3. Цадукеи и фарисеи
  • № 4. Секта эссеев
  • № 5. Возникновение христианства в свете политической истории Иудеи
  • № 6. К истории евреев в Александрии
БИБЛИОГРАФИЯ. Источники и литература
УКАЗАТЕЛЬ именной и предметный

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 3 Древняя и средняя история. От падения Иудейского государства до упадка автономных центров на Востоке (I-XI вв.)Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 3 Древняя и средняя история. От падения Иудейского государства до упадка автономных центров на Востоке (I-XI вв.)

М.: Мосты культуры, 2006 — 448 с.
ISBN 5-93273-224-5

Семен Маркович Дубнов - История еврейского народа на Востоке - Том 3 Древняя и средняя история. От падения Иудейского государства до упадка автономных центров на Востоке (I-XI вв.)

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ПАЛЕСТИНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ПРИ ГОСПОДСТВЕ ЯЗЫЧЕСКОГО РИМА (70-315 гг.)
  • § 1. Общий обзор
  • Глава I. Реставрация самоуправления и Синедрион в Явне (70-115 гг.)
    • § 2. Политическое положение при династии Флавиев
    • § 3. Рабби Иоханан бен Закай и центр в Явне
    • § 4. Глава Синедриона и патриарх Гамлиель II
    • § 5. Реформа богослужения и отношения к «минеям»
    • § 6. Рабби Акива и его товарищи
  • Глава II. Восстания при Траяне и Адриане (115-138 гг.)
    • § 7. Походы Траяна и восстание диаспоры
    • § 8. Император Адриан и восстание Бар-Кохбы
    • § 9. Годы гонений и мученичества
  • Глава III. Духовная жизнь в период Явненского Синедриона (70-135 гг.)
    • § 10. Старая и новая вера
    • § 11. Антииудаистические элементы в Новом Завете
    • § 12. Последние еврейские апокалипсисы и развитие Агады
    • §13. Библейский канон и «посторонние книги»
    • § 14. Историография Иосифа Флавия
    • §15. Римская литературная юдофобия
  • Глава IV. Патриархат в Галилее и заключение Мишны (138-210 гг.)
    • §16. Политическое положение при Антонинах
    • §17. Синедрион в Галилее и патриарх Симон
    • § 18. Рабби Меир и ученая коллегия в Уше
    • § 19. Патриарх Иегуда Ганаси и заключение Мишны
  • Глава V. Палестина в последний век языческого Рима (210-312 гг.)
    • § 20. Политическое положение в III веке
    • §21. Патриархи в Тивериаде
    • § 22. Эпигоны таннаев и первые амораи
    • § 23. Агадисты и споры их с христианами
    • § 24. Религиозные диспуты: Юстин, Цельз, Ориген, Тертуллиан
  • Глава VI. Диаспора и автономный центр в Вавилонии
    • § 25. Перемены в восточноримской диаспоре
    • § 26. Парфянская и новоперсидская Вавилония
    • § 27. Экзилархи и автономия общин
    • § 28. Рав и Самуил. Академическая организация
    • § 29. Второе поколение вавилонских амораев (260-300 гг.)
ОТДЕЛ ВТОРОЙ ПАЛЕСТИНО-ВАВИЛОНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ХРИСТИАНСКОГО РИМА, ВИЗАНТИИ И ПЕРСИИ (315-638 гг.)
  • § 30. Общий обзор
  • Глава I. Палестина в первый век христианского Рима и Византии (315-429 гг.)
    • § 31. Константин Великий и начало христианского государства
    • § 32. Восстание в Галилее. Патриарх Гилель II
    • § 33. Император Юлиан Апостат
    • § 34. Теодосий I и отцы церкви (379-395 гг.)
    • § 35. Время Теодосия II (408-450 гг.)
    • § 36. Последние патриархи в Палестине
    • § 37. Диаспора христианского Востока
  • Глава II. Палестина и диаспора в последние века византийского владычества (429-638 гг.)
    • § 38. Столкновения с христианами и законы Юстиниана
    • § 39. Персы в Палестине и восстание при Гераклии (614-629 гг.)
    • § 40. Духовная жизнь и заключение Палестинского Талмуда
    • § 41. Литература «Мидрашим» и творения отцов церкви
  • Глава III. Автономный центр в Вавилонии до конца персидского владычества
    • § 42. Политическое положение при Сассанидах
    • § 43. Деятельность вавилонских академий в IV веке
    • § 44. Заключение Вавилонского Талмуда (V-VI вв.)
    • § 45. Историческая роль Талмуда
  • Глава IV. Быт и нравы в эпоху палестино-вавилонской гегемонии по источникам Талмуда
    • § 46. Экономический быт
    • § 47. Семейная жизнь
    • § 48. Школа, ученость и письменность
    • § 49. Организация общин
    • § 50. Религиозный быт и народные поверия
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ВАВИЛОНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ВО ВРЕМЯ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА ДО УПАДКА ВОСТОЧНЫХ ЦЕНТРОВ (638-1099 гг.)
  • §51. Общий обзор
  • Глава I. Возникновение Ислама и Халифат Омайадов (622-750 гг.)
    • § 52. Евреи в Аравии до Мухамеда
    • § 53. Мухамед и его попытки привлечения евреев
    • § 54. Войны Мухамеда с евреями
    • § 55. Палестина и Вавилония при первых халифах (638-660 гг.)
    • § 56. Палестина и Вавилония в Халифате Омайадов (661-750 гг.)
  • Глава II. Автономное еврейство Вавилонии в Халифате Аббасидов (750-1040 гг.)
    • § 57. Социальное положение во время расцвета Багдадского халифата (VIII-IX вв.)
    • § 58. Время распада Багдадского халифата (X-XI вв.)
    • § 59. Евреи в международной торговле халифата
    • § 60. Самоуправление: экзилархи и гаоны в Вавилонии
    • § 61. Антиталмудизм и секта Ананитов
    • § 62. Развитие караимства и религиозный раскол
    • § 63. Борьба между экзилархами и гаонами. Саадия Гаон
    • § 64. Последний век вавилонской гегемонии (940-1040 гг.)...
  • Глава III. Автономные центры в Палестине и Египте до крестовых походов (X-XI вв.)
    • § 65. Палестина до халифата Фатимидов
    • § 66. Век Фатимидов в Египте и Палестине (969-1070 гг.)
    • § 67. Первые нагиды в Египте и последние гаоны в Палестине
    • § 68. Переходный центр в Магребе (Кайруван)
  • Глава IV. Духовная жизнь в эпоху арабско-еврейского ренессанса
    • § 69. Талмудическая письменность гаонов
    • § 70. Раббаниты и караимы
    • § 71. Религиозная философия Саадии. Рационалисты и мистики
    • § 72. Еврейско-арабская письменность: науки, география, хронография
    • § 73. Массора, никкуд, грамматика, мидраш и пиут
Приложения
  • № 1. К источниковедению и методологии
  • № 2. Эпиграфические данные
  • № 3. Процесс превращения устного учения в письменное
Библиография. Источники и литература
Указатель именной и предметный
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Rating 4.1 / 5
Added 18.08.2019
Author brat lexmak
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4.1/5 (4)

Comments (1 comment)

E
esxatos 6 years ago

Спасибо за это энциклопедическое историческое издание, которое понадобится и евреям, и христианам.

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